Cocina de raíces manchegas con la chef Teresa Gutiérrez: “Me gusta que los ingredientes y los sabores se reconozcan”

“Ejecuto una cocina de raíces manchegas con una ligera actualización. Me gusta que los ingredientes sean muy reconocibles y los sabores también. Me encanta que los comensales sepan lo que están comiendo”, explica la chef Teresa Gutiérrez, del Restaurante 'Azafrán', en Villarrobledo en una entrevista a AlbaceteCapital.com

La presentación de sus platos es lo que representa esa ligera actualización para que los comensales puedan probar un menú degustación manchego completo. “Nuestros platos se caracterizan por ser algo pesados y contundentes pero los realizo ligeros en grasas”, añade la chef. Destaca que lo más importante es que se conozca la cocina manchega tradicional, con todos sus matices.

La chef Teresa Gutiérrez ha sido galardonada con el ‘Premio Patrimonio’ que otorga JRE-Jeunes Restaurateurs, asociación de restauración en colaboración con Parmigiano Reggiano, por “utilizar el pasado como fuente inagotable de inspiración para crear una cocina clásica excepcional”.

Esta asociación líder en reunir a jóvenes y ambiciosos chefs y restauradores de toda Europa entregaba sus premios en Alemania para reconocer a aquellos miembros que han destacado en alguna de estas áreas como: Sabor de Origen, Patrimonio, Emprendedor, Sumiller, Innovación y Talento.

La inspiración de la chef en nuestros antepasados y en su larga experiencia hace que su cocina se centre en la transferencia de habilidades y conocimientos. La galardonada celebra la tradición utilizando el pasado como fuente inagotable para crear una cocina clásica excepcional.

Para la cocinera manchega, recibir este premio ha sido especialmente ilusionante. “Ha sido una gran sorpresa, la verdad es que no me lo esperaba, por el nivel de los compañeros de toda Europa que estaban nominados, y me siento muy orgullosa porque soy muy defensora del recetario y la cocina. Además, que Parmigiano Reggiano sea el patrocinador de este premio es algo que me encanta. El queso es uno de mis alimentos favoritos y especialmente este lo tengo siempre en mi restaurante y en mi casa”, explica Teresa Gutiérrez.

El premio lo recibía en un congreso en Alemania hace unos días donde la chef destaca que ha sido un gran reconocimiento para su cocina con raíces manchegas. “Se puede innovar con la cocina tradicional, hoy en día vuelve a estar de moda porque parece que se está perdiendo. La historia de nuestros platos a veces no es muy conocida por el resto del mundo y cuando haces unos gazpachos o unas gachas la gente se queda fascinada”, argumenta la chef. Se podría decir que la cocina tradicional es la base de la que emergen otros tipos de cocina.

Teresa Gutiérrez cuida la tradición manchega

La chef Teresa Gutiérrez es la propietaria y cocinera del restaurante 'Azafrán' ubicado en el municipio albaceteño de Villarrobledo, que abrió sus puertas en 2008. A pesar de que sus estudios iban encaminados a la odontología, se formó en la Escuela de Hostelería de Valencia y en la de Avignon. “Al mismo tiempo que me formaba, trabajaba en diferentes restaurantes porque tenía la sensación de que tenía que aprender muy rápido porque había estado unos años haciendo algo que no era lo mío. Necesitaba recuperar ese tiempo. La cocina me hace feliz”, cuenta la chef.

Antes de abrir su propio restaurante, pasó durante algunos años por varias cocinas de España, como Albacar (Valencia), La Sucursal (Valencia), El Faro del Puerto (El Puerto de Santa María), Riff (Valencia). En 2005, Teresa junto a una amiga abrió una tienda de comidas para llevar en Villarrobledo. A los años, en concreto en 2008 se trasladaba a otra parte de la localidad donde montó su propio restaurante ‘Azafrán’, “donde compartíamos cocina para ambos establecimientos hasta 2013”, añade. Ese año comenzaría la andadura con el restaurante solamente, ya son 14 años.

Su participación en la Escuela Online de Master Chef y en la segunda edición de la serie televisiva Top Chef la convierten en una destacada profesora. En 2019 quedó entre los siete finalistas de Cocinero Revelación en Madrid Fusión. Experiencias duras y positivas “que le dio un gran empujón al restaurante”, dice Teresa.

Ese mismo año recibió el Premio Nacional de Gastronomía JRE en San Sebastián a la Mejor Trayectoria Nacional en Cocina y fue ponente en el prestigioso congreso Worlds of Flavor en Napa (California) de The Culinary Institute of America. Allí habló de la historia de la gastronomía manchega y de sus productos. Esta experiencia la califica como la “mejor sin duda” de su trayectoria profesional. Además, como anécdota la chef cuenta que le tocó inaugurar el congreso y se preparó su intervención en inglés. “Me emocioné. Empecé a contar mi historia de mis estudios en odontología y como de repente me formé en hostelería. Los nervios y la emoción me llevaron a soltar alguna lágrima lo que provocó en el público una exaltación de aplausos y alabanzas”, cuenta entre risas. Por último, en mayo de 2020 fue nombrada embajadora de la DOP Azafrán de La Mancha y ha estado trabajando en estos dos últimos años en dos resort de Maldivas.

Teresa ejecuta una cocina de raíces manchegas ligeramente adaptadas a la actualidad, respetando por encima de todo los productos autóctonos como son las frutas, verduras y setas de la tierra, el cordero manchego, los quesos de oveja de La Mancha y las carnes de caza menor. Además, está formada en dietética y nutrición, por lo que le da una especial importancia a la unión entre la gastronomía y una dieta equilibrada.