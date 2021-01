Los hosteleros de Albacete “exigen” poder abrir en nivel 3: “Pese a estar cerrados los contagios aumentan”

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Albacete (APEHT) se ha reunido con la delegada de Sanidad de Albacete, Blanca Hernández y con el delegado de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, Pedro Antonio Ruiz Santos, para “exigir” medidas de actuación que permitan la apertura de los establecimientos de hostelería en las localidades de la provincia que están en nivel 3.

“El sector hostelero no está ni para que le financien más, ni para que le den más prestamos, está para recibir ayudas directas para poder salvarse”

Estos profesionales han solicitado información de la evolución de la COVID-19 y en especial en las localidades en nivel 3 “pues estamos comprobando como los contagios aumentan, aún manteniéndose cerrados los establecimientos de hostelería”, explica el presidente de APEHT, David Giménez.

En su opinión, “el cierre de la hostelería no lleva aparejado el descenso de contagios, como llevamos advirtiendo demasiados meses; muy al contrario, los contagios han subido y nuestras empresas siguen sin poder trabajar con el consecuente drama económico que lleva aparejado”.

En esta reunión, explica la asociación, se solicitó también la presencia del alcalde de Albacete, Vicente Casañ, “pero la contestación fue que no asistirían a ninguna reunión presencial por las inclemencias del tiempo, aunque , tanto él como el vicealcalde, Emilio Sáez, sí que han podido asistir al acto de presentación del proyecto de ampliación del hospital universitario con el presidente de la Junta de Comunidades”, reprochan.

“Afortunadamente, los representantes de la Junta han demostrado más respecto por el sector y sí que han accedido a la reunión presencial solicitada”, añaden.

“Si con las actuaciones que están llevando a cabo no se consiguen mejorar resultados y lo único que si es constatable es la ruina de muchos sectores empresariales, empezando por el nuestro, ¿ por qué no se plantean otras acciones?”, preguntan y sostienen que “el problema no es la Hostelería y sí puede ser parte de la solución? De donde salen los nuevos contagios si la hostelería esta cerrada?”.

Pedirán una reunión con el consejero de Sanidad

Desde APEHT anuncian que van solicitar una reunión con el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, “para plantearle directamente nuestras peticiones”, así como también con la consejera de Empleo y Turismo, Patricia Franco, “pues entendemos que si estamos cerrados por decisión de la Junta, deben de crear y, de manera inmediata, una línea de ayudas directas para el sector y con un montante económico importante”. De no ser así, advierten, “el número de establecimientos de hostelería que cerraran en las próximas semanas será desorbitado”.

Los representantes de la Junta, aseguran, “nos han prometido que trasladaran nuestras peticiones a Toledo y nos han mostrado su total apoyo, pero nosotros no necesitamos ni comprensión ni apoyo moral, o al menos no

solo eso, sino actuaciones rápidas y eficaces que permitan que el sector hostelero pueda empezar a trabajar de manera inmediata”.

Acusan al alcalde de la ciudad de “dar la espalda a los albaceteños y en particular, a los hosteleros” y sostienen que la “nula defensa del sector hostelero de la ciudad” tiene que ver con lo que Vicente Casañ “ya nos explicó: que él debía de empatizar con la Junta, a lo que le rebatimos diciéndole que, nosotros entendíamos que, con quien debía empatizar es con los albaceteños y , en este caso, con los hosteleros de Albacete”.

Además han solicitado a los alcaldes de las localidades en nivel 3 de restricciones COVID que pidan a la Dirección

General de Salud Pública “que se replantee el cierre de la Hostelería” porque “ir prorrogando el nivel III o incluyendo nuevos municipios no parece que sea la solución a esta crisis sanitaria por lo que deben de tomar otra serie de medidas y dejar de perjudicar a un sector que, ya han comprobado, que no somos los culpables de los nuevos brotes”.