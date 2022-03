El barrio toledano donde se han disparado los precios del alquiler: “Es prohibitivo con un sueldo normal”

El precio de la vivienda de alquiler en el Polígono y Azucaica alcanzó en febrero una media de 6,8 euros por metro cuadrado, un 13,5% más que el mismo mes del año pasado -6 euros/m2-. Se trata de la mayor cifra que se registra en estos barrios toledanos en su serie histórica, según los datos que recopila el portal Idealista, uno de los portales web más utilizados para la búsqueda de viviendas y que aglutina mayor oferta.

El crecimiento es prácticamente continuo desde que arrancó la pandemia, pues en marzo de 2020 la anterior media era de 5,7 euros/m2. Dicho incremento también se ha producido en el conjunto de la ciudad, donde se alcanza una media ahora de 7,5 euros/m2. La Avenida de Europa y San Antón, con 8,3 euros/m2, y el Casco, con 8 euros/m2, siguen liderando este precio medio que ha aumentado en todos los barrios.

Entre las características de los inmuebles en alquiler que se ofertan en el Polígono, es habitual destacar en los anuncios la cercanía de los mismos al nuevo Hospital Universitario de Toledo, uno de los posibles factores que está favoreciendo el incremento de los precios. Actualmente, se ofertan 33 casas y pisos en alquiler en el mencionado portal, con precios que oscilan desde los 550 a los 1.200 euros.

No obstante, por debajo de los 600 euros solo hay cuatro inmuebles. Dicha cantidad, es la que podrían estar pagando desde el pasado mes de junio Elena M. y su pareja por un piso de tres habitaciones en el que viven junto a su hijo en la calle Río Guadarrama. Su alquiler era de 450 euros desde que entraron en 2019, pero a los tres años el dueño ha decidido subir el precio ya que en otras viviendas del mismo bloque afirmaba que se pagaban hasta 675 euros. Se lo ha dejado en 550, pero han perdido el garaje.

"Y soy de las que menos pago. La mayoría de pisos en el barrio están entre 800 o 1.000 euros. Pisos normales, sin ningún lujo", explica a este medio Elena, quien señala que con el nuevo contrato que han firmado, el próximo año podría incrementarse de nuevo su alquiler en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Una situación por la que incluso podría considerar buscar vivienda en otro sitio.

"Si me suben otra vez el alquiler, me plantearía irme del Polígono"

"No me gustaría, pero si suben de nuevo el alquiler el año que viene me lo plantearía", dice esta vecina del Polígono, un barrio "moderno, joven, en el que tienes de todo" y en el que tanto ella como su familia se encuentran "muy contentos". "Me gusta el barrio, tengo mi vida y mis amigos aquí, pero según se está poniendo la cosa... los sueldos no están para tirar cohetes y no dan facilidades", agrega Elena, quien cree que se habría que "regular un mínimo" los precios.

Una regulación que podría evitar situaciones como las que se dio en un bloque de viviendas de la calle Río Estenilla, enfrente del nuevo hospital, donde un fonde buitre duplicó los precios de alquiler el pasado año. "Mi contrato vence y me dijeron que si lo quería renovar sería con otras condiciones, es decir, por el doble de dinero. Yo me tendré que ir porque no voy a aceptar esa subida", comentaba uno de los vecinos afectados a este medio.

Tanto la Asociación Vecinal El Tajo como la Plataforma por el Derecho a la Vivienda Digna en Toledo han alertado del "encarecimiento" del precio de la vivienda en este barrio. Así lo corrobora también otra vecina del Polígono que está buscando una vivienda en alquiler y que precisamente estuvo mirando un piso en el mencionado bloque de la calle Río Estenilla. Tras un es de búsqueda, considera que los precios que está encontrando "son prohibitivos teniendo un sueldo normal".

"El alquiler por un piso de tres habitaciones era de 690 euros, pero te hacen pagar el IBI y la comunidad. No se hacían cargo de nada y no tienen ninguna atención", dice María sobre la propiedad de estos inmuebles, Testa, propiedad del fondo buitre estadounidense Blackstone. Ella hizo una reserva de uno de estos pisos, sin amueblar, por 400 euros que no ha logrado recuperar todavía.

Explica que rechazó entrar en el piso por la cantidad de requisitos que le pusieron a ella y a su marido, ambos con contrato fijo de trabajo. "Me dijeron que había que entregar dos meses de fianza, cuando en el trato era uno. Me dio por mirar las reseñas que tienen en Internet y es escalofriante lo que dice la gente", agrega María, quien finalmente ha encontrado una vivienda de tres habitaciones en la calle Río Alberche por 650 euros. "Ha sido una odisea", señala sobre el proceso de búsqueda.

Suelo residencial que no sale a la venta

El Polígono es el barrio con más población en la ciudad de Toledo, con un total de 22.463 habitantes según los últimos datos del padrón municipal del año 2020. Pero su perspectiva es seguir creciendo durante los próximos años, a lo que sin duda contribuirá la apertura del Hospital Universitario de Toledo y, sobre todo, la disponibilidad que tiene de suelo, tanto de uso terciario y comercial como residencial.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha es propietaria de varios terrenos en este barrio, entre los que se encuentran parcelas donde se planteaba llevar a cabo un desarrollo urbanístico que no salió adelante -como el proyecto del Barrio Avanzado-. En concreto, posee una decena de parcelas para uso residencial en las que se calcula que podrían construirse unas 1.500 viviendas.

La demanda de vivienda, tanto de alquiler como de compra, en el barrio del Polígono se ha incrementado con motivo de la apertura del nuevo Hospital Universitario de Toledo. Hace años que la comunidad vecinal reclama también a la Junta de Comunidades que saque a la venta estas parcelas ya urbanizadas con uso residencial de la que es propietaria, tal y como ha hecho con las ya mencionadas de uso comercial y terciario, para dar respuesta a la demanda y que la falta de vivienda no sea un factor que permita incrementar los precios de manera desprorpocionada.

Precisamente, el pasado mes de noviembre se debatió una moción en el Ayuntamiento de Toledo en la que se acordó buscar con la Junta "fórmulas de colaboración que favorezcan la promoción de viviendas en condiciones que permitan, sobre todo a jóvenes, el acceso a las mismas en las distintas modalidades posibles”.