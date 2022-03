Se duplican los desahucios en Castilla-La Mancha: es la segunda región donde más crecieron el año pasado

La estadística del Consejo General del Poder Judicial sobre el año 2021 desvela datos muy significativos en el caso de los desahucios llevados a cabo en Castilla-La Mancha durante el año pasado. En esta comunidad autónoma, los lanzamientos realizados como consecuencia de ejecuciones hipotecarias han sido 516, lo que supone un 107,2% más que en 2020, el año en el que comenzó la pandemia de coronavirus y que supuso un descenso exponencial de estas operaciones.

Mientras que el pasado mes de septiembre las cifras ya volvían a niveles pre-pandemia, las cifras de 2021 no solo han consolidado esa tendencia creciente sino que sitúan a Castilla-La Mancha como la segunda región de todo el país donde más han crecido los desahucios de viviendas, tan solo por detrás del País Vasco, cuyo incremento ha sido del 122,4%.

De hecho, según esta misma estadística, el número de lanzamientos con carácter general (no solo de viviendas) practicados en Castilla-La Mancha el año pasado fue de 1.508, lo que supone un aumento del 53,9 % respecto a los 980 de 2020.

En cuanto a los desahucios ejecutados como consecuencia de la aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), es decir, por el impago del alquiler, en 2021 fueron 941 en la comunidad autónoma, frente a los 708 del ejercicio anterior, lo que supone un aumento del 32,9%.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que este lo haya ejecutado.

Datos del cuarto trimestre de 2021

Entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2021 se practicaron en Castilla-La Mancha 336 lanzamientos, un 9,4 % menos que en el mismo periodo del año anterior. De ese número, 196 fueron consecuencia de la LAU, 128 se derivaron de ejecuciones hipotecarias y 12 obedecieron a otras causas.

Además, el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos en el cuarto trimestre de 2021 fue de 454. De ellos, 258 terminaron con cumplimiento positivo.