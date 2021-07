Ser mentor para promover la inclusión

Hola a todos. Me llamo Juan Carlos Castellanos Durán, aunque la gente me conoce como Juanki. Tengo 31 años, soy de Pantoja, pero actualmente estoy viviendo en Toledo y vengo a contaros mi vida CECAP.

Mi experiencia comenzó poco después de trasladarme a vivir a Toledo, por el año 2008. Me independicé en primer lugar con una entidad social de la provincia, pero en el año 2012 me cambié a CECAP. Aquí me presentaron a los profesionales que había entonces y que me han acompañado hasta ahora: ellos me ayudaron a convivir con otras personas; me enseñaron a desarrollarme personalmente, a ser autónomo y me dieron calidad de vida en un entorno comunitario que me ha aceptado tal y como soy. Esto no lo hubiera conseguido en ningún otro sitio.

Y entré en Capacitación para la Vida Independiente. Esta acción fue importantísima porque siempre había sido una de mis metas: valerme por mí mismo para todo. Pero mi vida en CECAP era mucho más. Siempre me han animado a seguir con mi educación y no quedarme solo con el título de ESO.

Hasta ese momento, había convivido con profesionales y voluntarios que me ayudaban en mi día a día, eso lo valoraba y me gustaba. Cómo daban todo por nosotros a cambio de nada. Por ello, me ofrecieron la posibilidad de ser monitor y no lo dudé. En mi mano estaba la posibilidad de cambiar la vida de otros, y en octubre de 2012 realicé el curso de Monitor de Ocio y Tiempo Libre impartido por CECAP.

A lo largo de los años no he parado de hacer lo que más me gusta: ser monitor con participantes de la Entidad. Incluso trabajé, desde el año 2015 al 2019, en uno de los eventos más increíbles de Toledo: Movimiento Diversitas. Durante esos días del año se nos ofrece la posibilidad de ser iguales, organizar eventos de todo tipo. La ciudad de Toledo se vuelca con nosotros y son días en los que tenemos inclusión real.

Mi felicidad siempre ha ido a más. Con mis altibajos, ya que la vida para mí no ha sido fácil. Desde que estoy en CECAP vivo en un barrio que no me mira de forma extraña cuando paseo, que me dicen “buenos días” cuando voy a comprar el pan y me sirven una cerveza como a cualquier otra persona. Esto antes no sucedía. Quiero contaros mi relato para que todos veáis cómo somos las personas con discapacidad: en mi caso, soy una persona agradable y amable y me gusta que me vean como soy y no como me ven físicamente”.

Y mi vida sigue cambiando. Deciros que el año pasado tuve la oportunidad de formar parte de la plantilla de profesionales de Grupo CECAP. Se ha cumplido mi sueño de toda la vida: ser independiente al 100% y tener una vida inclusiva plena.

Ahora soy Mentor. ¿Que qué es eso? Doy apoyos directos a otros participantes en situación de vulnerabilidad por razones de discapacidad y que se encuentran como yo estuve antes de pasar por CECAP. Formo parte de un gran grupo de Profesionales que se llama CECAP JOVEN y promovemos Ocio y Cultura con experiencias de aprendizaje no formal y fomentamos la participación social a través del voluntariado.

Mi última experiencia en el trabajo: los viajes culturales a Puy du Fou, Cuenca y Talavera de la Reina. Me encargué de mantener el orden y que todo fuera de la forma más correcta, que nuestros socios y socias se lo pasaran bien sin percances, etc. Pero lo más bonito para mí ha sido cambiar la vida de estos jóvenes y hacerles felices, que se sientan incluidos en esta sociedad que a veces nos da la espalda.