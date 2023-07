Carla Avilés, directora de Fundación Globalcaja HXXII, reconocida en el ranking top100 de Líderes Innovadores

El Ranking Top100 Líderes Innovadores edición 2023 ha hecho públicos sus reconocimientos, en los que se encuentra la directora general de la Fundación Globalcaja HXXII, Carla Avilés Rogel entre los premiados en la categoría Líderes Ecosistema Startup y Emprendedor.

Avilés ha manifestado su profundo agradecimiento por este reconocimiento. Igualmente, ha destacado que el reconocimiento es el fruto del trabajo de años de una entidad en el empeño de generar oportunidades para el emprendendimiento en nuestra región.

El Ranking Top100 líderes Innovadores y disruptivos es una iniciativa impulsada por la Red Business Market en alianza de los medios de comunicación Diario de Empresa y El Diario Latinoamericano, que surge tras un proceso de nominación abierta y de participación en el que se han analizado más de 500 perfiles finalistas de personalidades de ámbito internacional.

Carla Avilés Rogel, directora general de la Fundación Globalcaja HXXII desde 2014, es licenciada en Filología Moderna, PDD por el IESE, Senior Management Program in Strategic Marketing por ESIC y PADDB Internacional por The Valley.

Experta en gestión y dirección de equipos multiculturales de trabajo, ha desempeñado puestos directivos en empresas de entorno nacional e internacional, entre otras en el David Game College de Londres, o la multinacional italiana CCI CEPU. También cuenta con experiencia emprendedora y empresarial como co-fundadora de la empresa Centro de Apoyo Escolar, CAE. Ha recibido el reconocimiento del Consejo Social de la Universidad Castilla-La Mancha 2022 en la categoría de egresada.

Las diez categorías específicas de líderes son: Mujeres, ecosistema startup, educación, innovación Empresarial, Latinoamérica, líderes disruptivos e innovadores, directivos, innovación social y sostenible, transformadores y comunicadores.

Líderes Ecosistema Startup y Emprendedor

Esta categoría destaca el trabajo, la trayectoria y la apuesta por la innovación en sus áreas de actividad de diferentes profesionales en el ámbito del ecosistema startup y emprendedor. Los reconocidos en ella son personalidades que sobresalen por un liderazgo visionario en el campo académico y referentes obligados en ranking.

Avilés recogerá su reconocimiento junto a Gracia Catalina, de Programa Minerva; Manuel Nieto, CEO de First Drop VC y Alma Partners; José María Torrego, presidente de El Referente y cofundador de Al-Andalus Innovation Venture; Ignacio Alonso, CEO de Pinama Ventures y VP Big Bang Inversores; Leticia Rayas, consultora de PwC y mentora de Founder Institute; Neus Pelegrín, CEO de Sinergízate; Sofía Benjumea, Google for Startups; Patricia Pastor, general Partner en Next Tier Ventures; e Inmaculada Ramos, directora general en Fundación Gaztempresa.