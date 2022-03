El nuevo Comité Ejecutivo de FEDETO valora la llegada de Meta a Talavera como un “extraordinario” polo de inversiones

La Federación de Empresarios de la provincia de Toledo analizó en la primera sesión de su nuevo Comité Ejecutivo los graves problemas empresariales derivados de la inflación y de los altos costes de la energía, los combustibles y las materias primas. También se analizó la situación de desabastecimiento y pérdidas económicas generalizadas en todos los sectores como consecuencia el paro del transporte.

En la primera sesión del nuevo Comité Ejecutivo de FEDETO, en el acto inaugural, participó la alcaldesa de Talavera de la Reina, Tita García Élez, que valoró positivamente la constitución del nuevo comité en la ciudad. De igual manera la alcaldesa valoró el apoyo de Fedeto en la atracción de inversiones empresariales y en los nuevos proyectos de la ciudad. En particular, puso en valor la contribución de la organización empresarial en los recientes proyectos empresariales que se van a implantar próximamente en la ciudad y al desdoblamiento de la vía de entrada a Talavera recientemente anunciado.

En concreto se abordó el proyecto de la corporación empresarial estadounidense Meta. El comité ejecutivo valoró este proyecto de forma muy positiva, dado el carácter “extraordinario” que tiene como polo de atracción para nuevas inversiones del sector tecnológico y digital.

El comité también trató el “grave problema empresarial” generalizado para todos los sectores en la provincia, que están asumiendo “cuantiosas pérdidas” económicas por los efectos derivados de la inflación y de los altos costes de la energía, de los combustibles y de las materias primas. De este modo, han señalado que estos altos costes están provocando un grave problema empresarial, al no poder ser repercutidos en las cadenas de distribución y de consumo.

Otro grave problema es la contracción de la demanda de bienes de consumo y la reducción del nivel de actividad empresarial.

El problema de la inflación

También se analizó la “grave inflación” que padece España desde el último trimestre de 2021. De este modo, han lamentado que todavía no se hayan adoptado medidas adecuadas por parte del gobierno y que, hasta ahora, se haya considerado que España afronta una crisis coyuntural, cuando ya “han pasado seis meses desde su inicio y no se atisba un final próximo”. De este modo, han pedido que se adopten medidas eficaces, cuanto antes, “para que las empresas no asuman más pérdidas”.

“Esta nueva crisis vuelve a poner de manifiesto los graves problemas estructurales de la economía española, el gasto público, el déficit público y la deuda pública, que generan una presión fiscal inasumible para las empresas. La presión fiscal derivada de Hacienda y Seguridad Social lastra la competitividad de las empresas españolas. Las medidas de presión fiscal aprobadas para 2022 en los Presupuestos Generales del Estado en materia impositiva y de cotizaciones es considerada absolutamente anticíclica”, recalcan.

Sistema energético “deficiente”

Desde FEDETO señalan que el sistema energético español es “deficiente, ineficiente, caro de mantener y hace depender a España del exterior”. “La renta per cápita española es sensiblemente inferior a la del resto de Europa, mientras que la inflación y la tasa de paro de España duplican las de otros países de nuestro entorno. En un escenario

así resulta imposible que España pueda competir con sus vecinos europeos“, recalcan. Además, afirman que los problemas que mencionan ”producen desequilibrios económicos que van más allá de lo atribuible al incremento de precios de la energía, de los combustibles y de las materias primas“.

Configuración del nuevo comité ejecutivo

Presidente: Javier de Antonio Arribas; Vicepresidentes: Mª Ángeles Martínez Hurtado, Cuca Díaz de la

Cuerda, Pedro Hermida Ugena y Humberto Carrasco González; Presidentes Honor: Ángel Nicolás García

y Juan Francisco García Martín; Tesorero: Agustín López Sánchez; Vocales: Almudena Cencerrado

Rodríguez, Katherina Koutsouirais Marcos, Luis Garvín Tejerina, Pedro Tomás Calderón Gil, Ángel López

Vallejo, Antonio Pantoja de Paz, Juan Julián Sánchez Cifuentes, Bienvenido Muñoz Crespo, Tomás

Palencia García, Víctor Vicente Vázquez, José Carlos Sánchez Diez, Miguel Ángel González Naranjo, José

Luis Román Monje, Pablo Palomo López y José Luis Fuentes Pantoja.

Todos estos cargos son no retribuidos y no perciben dietas.