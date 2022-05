Jesús Cintora: “Son los poderes públicos que no se presentan a las elecciones los que acumulan cada vez más desigualdad”

El nuevo libro de Jesús Cintora (Ágreda, 1977) “no deja títere con cabeza”. “Tras ser apartado de un programa de la televisión pública tuve tiempo para poder escribir este libro”, recuerda en relación a su cese de RTVE en 2021. “Nos quitaron de un programa con un gobierno, nos quitan también con otro gobierno. Ahora mismo lo que hay es un compromiso con la humildad y con la verdad. Hemos contado lo que pasaba”, recalcaba en su discurso de despedida del programa 'Las cosas claras'.

'Lo que no quieren que sepas' es el nombre del último libro del escritor, con el que ha recorrido ya varias ciudades españolas, como Madrid, Barcelona, Bilbao o Valencia. Este miércoles 25 de mayo se presenta en la Biblioteca regional de Castilla-La Mancha a las 19.00 horas en Toledo. Se trata de un extenso recorrido que ofrece respuestas a las preguntas que se ha hecho el periodista. Preguntas cómo por qué hay un país que “acoge con impunidad a un rey emérito corrupto” o cómo hay todavía un presidente de una eléctrica que “se está forrando llamando tontos a sus clientes”. “También cómo es posible que se espíe con un sistema como Pegasus, o cómo Cospedal habla con Villarejo de laminar a alguien”, recalca el periodista.

“Todo esto está en el libro, lo que ocurre en las cloacas en la trastienda del poder. Cuento las relaciones de los poderosos que tienen la sartén por el mango y se mueven en ámbitos de impunidad. De quienes tienen el verdadero poder, desde el político, al judicial, económico y mediático”, explica el periodista. Cintora reflexiona que se trata de algo “constante” en la sociedad española y también en la de Castilla-La Mancha.

“En relación a esta región se habla de temas como las puertas giratorias o lo que ha hecho la banca. No podemos olvidar que aquí también han pasado cosas relacionadas con esto”, recalca. El profesional agradece la recepción que ha tenido su libro en las distintas ciudades en las que se ha presentado. “La gente entiende que no se trata sólo de presentar un libro para que sea firmado, sino que es un acto concebido para preguntar, por ejemplo, qué es lo que ocurre para quitar a un periodista de un programa de TV”, señala Cintora.

Desigualdad que va en aumento

En 'Lo que no quieres que sepas' se puede leer todo lo relacionado con “el rey emérito, las escuchas, o los espías”. “Todo está ahí”. “Lo que hace falta es una regeneración en varios aspectos, el judicial, social, mediático. Necesitamos cortar con este tapón generacional y que avancemos y modernicemos una serie de aspectos a los que ni siquiera ha llegado del todo nuestra democracia. Tenemos que mejorar mucho democráticamente”, explica.

Por ejemplo, señala una vez más a la situación del Rey emérito, que acaba de volver a España esta semana. “Todo lol rey que es inviolable, que puede quedar impune, es algo impropio de una democracia. Es algo que no coincide con los tiempos actuales”, afirma el periodista. “Esta es la vocación del libro, abordar todos los aspectos, desde el Rey hasta los oligopolios. Los poderes económicos están acumulando cada vez más poder, las eléctricas, la banca cada vez presentan cada vez más beneficios”, explica.

“Son los poderes públicos que no se presentan a las elecciones los que acumulan cada vez más desigualdad”, afirma Cintora, que también apunta a los fondos inversores como Black Rock. “Es una desigualdad que va en aumento y es uno de los grandes temas de los tiempos que vivimos. Porque detrás de los negocios como las residencias o la sanidad privada hay bancas, constructoras y, a la vez, vemos el deterioro que sufre la sanidad pública”, describe el periodista. “Y quien está detrás de todo esto, pues lo cuenta el libro”, continúa, porque “queremos contar lo que pasa, y no callarnos”. “Somos testigos del tiempo que vivimos y están pasando cosas muy serias. No nos vamos a callar”, concluye.