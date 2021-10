Page renueva liderazgo con el 99,7% de apoyos: "Estoy con las pilas cargadas, vine así de Valencia, allí me porté bien"

Emiliano García-Page renueva su liderazgo entre los socialistas castellanomanchegos con el 99,7% de los votos. “Respiramos un ambiente muy positivo”, decía ante un auditorio entre el que se encontraba el nuevo secretario federal de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Se mostraba satisfecho al concluir el cónclave regional. “Ha salido muy bien. Nos vamos con las pilas muy cargadas. Ya vine así de Valencia y me porté bien”, bromeaba, para asegurar que “el PSOE es un partido muy serio que ha pasado momentos, para mí, de los más graves, desde que estoy en política, afrontando y enfrentando el populismo”.

Ha recordado que los socialistas “vimos un momento en el que nos echaban la zarpa desde el populismo” y otorgaba el mérito de impedirlo al secretario general del partido y presidente del Gobierno de España. “Sabemos que la fuerza de Pedro Sánchez lo impidió. Hoy ya no es un problema. Nos hemos mantenido en la seriedad”.

Un cierre de filas en torno a Pedro Sánchez desde Castilla-La Mancha con la vista puesta ya en las próximas elecciones “El populismo no da soluciones a los problemas reales. Se inventa los problemas y trae como consecuencia el frentismo. Lo necesitan, necesitan extremos. No caigamos en la trampa que somos de izquierdas y debemos gobernar para todos”.

El optimismo generalizado que se ha querido transmitir en el Congreso Regional castellanomanchego lo expresaba también García-Page. “Me siento muy orgulloso y esperanzado. Sé que si nuestros veteranos, empezando por Pablo Iglesias, Rubalcaba, Carme Chacó… Estarían muy orgullosos del trabajo de Felipe, de José Luis y de Pedro. Que nuestros nietos sientan el mismo orgullo”, deseaba.

En su intervención que se ha prolongado durante tres cuartos de hora y que ha cerrado el cónclave socialista ha tenido palabras para Santos Cerdán. “Vas a ser un magnífico secretario de Organización. Él no lo ha buscado, sabe que esto son nada más que problemas y aguantar problemas y tensiones”, le decía al auditorio.

Le agradecía su presencia. “Nos dijo Pedro Sánchez que iba a venir, pero me siento orgulloso de que esté representando a España en el G-20. Yo de chico no lo hubiera ni soñado. Y hablando, no posando, haciéndose entender. Pocos lo pueden decir”.

También ha trasladado su felicitación a Juan Lobato, nuevo secretario general en la Comunidad de Madrid. “Enhorabuena por las Primarias como se las doy a los compañeros de Galicia y en el País Vasco. Somos el único partido con representación homogénea en toda España. Es importante que eso se haga realidad en Madrid. Todos estamos para ayudarte”.

Ha agradecido “el apoyo inmenso” a la Ejecutiva Regional entrante y a la que sale. “Agradezco hasta el voto en blanco. Nunca nos va a sobrar un voto y en esta tierra menos. El Congreso le tiene que servir sobre todo a la gente, no a los socialistas”, decía.

Junto al mensaje al partido, García-Page lanzaba otros en clave de presidente regional de Castilla-La Mancha. El recién reelegido secretario general de los socialistas castellanomanchegos ha dicho que “hay que romper el ombliguismo de la M-30. Hay otra España incluso dentro de Madrid” y por eso pedía “intentar entre todos que la política nacional realmente esté en todo el territorio. Es importantísimo”. En este aspecto ha comentado que “nos irá muy bien siempre que actuemos con mentalidad de alcalde”

También ha repetido uno de sus habituales mensajes a Ferraz. “Que nadie me ponga aprueba entre los intereses de mi partido y los de mi tierra. Siempre pondrá por delante los de Castilla-La Mancha. No estamos aquí para darnos gusto a nosotros mismos”.

Pero dejaba claro que “soy de mi partido, aunque pueda opinar una cosa u otra”.

En su discurso han estado presentes también la igualdad territorial y la financiación autonómica. “El artículo que más nos representa y que le duele a la derecha y a los independentistas es el artículo 14 de la Constitución que declara la igualdad de todos los españoles. Es fácil de decir y difícil de gestionar”, reconocía.

“No estoy para nada de acuerdo con que lo moderno sea el egoísmo. No voy a aceptar complejos. Bastante acomplejadas han estado ya las Castillas. No queremos más, pero tampoco menos”.

No me preocupa que haya que pagar más pensiones sino lo que tardan los jóvenes en incorporarse al mercado laboral

Ha pedido “no perder el norte” para referirse a las pensiones. “No me preocupa que tengamos que pagar más. Eso es el Estado del Bienestar. Lo que me preocupa es cuánto tarda un joven en incorporarse al mercado de trabajo. Eso sí que es grave”. En este punto ha recordado que “la derecha estuvo a punto de cargarse” el sistema de pensiones, en un intento de “pasar a un sistema de capitalización en vez de redistribución”.

También se ha mostrado preocupado por los salarios bajos. “Menos mal que se ha subido el Salario Mínimo Interprofesional”.

Ha seguido refiriéndose a los independentistas. “Lo moderno es la socialdemocracia y no el independentismo. Ni aquí ni en ningún lugar del mundo”. Y en esta clave ha resumido la igualdad como “estar en contra del egoísmo”. La Constitución, decía, “nos permite a las comunidades autónomas sin derechos históricos, aunque tengamos historia para aburrir, defender nuestros derechos”.

En pleno debate sobre la nueva financiación autonómica, García-Page se teme que “podemos estar así ochos ocho años y la realidad es que el debate no tendría ni que existir. No podemos obligar a la gente irse de su lugar de vida porque no tienen Sanidad”.

En otro mensaje ha dicho que le gustaría que el Gobierno central se planteara “una Ley nacional contra el Despoblamiento”, como ya lo ha hecho Castilla-La Mancha. Y aquí ha aprovechado para recordar algunas cuestiones en las que señalaba como pionera a la región.

“Me gustaría decir que la primera ley de lucha contra la violencia machista en España y en Europa fue la de Castilla-La Mancha. Nos dijeron de todo”, decía para recordar también que “la primera ley en la que se obliga a los políticos a declarar sus bienes y rentas. El striptease fiscal, vino de Castilla-La Mancha. a mí que me vengan desde Génova, que llevan seis o siete meses de retraso en cambiar de sede que está demasiado cerca del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional. Y a ver cómo lo pagan”.

También ha anunciado la renovación de “la Ley de Garantías -porque se la cargó Cospedal- de los tiempos en la Sanidad pública porque el 70% de lo que costamos cada uno a la Sanidad pública se lo costamos en los últimos momentos de nuestra vida”.