Los archivos de Castilla-La Mancha: un panorama dispar

Hace unos días, el 9 de junio, se celebró el Día Internacional de los Archivos. Este artículo preparado para la ocasión ha tenido que esperar temas concurrentes y acontecimientos más urgentes que sobre el patrimonio han sucedido en los últimos días.

Pero era necesaria una puesta al día sobre la situación de los Archivos en nuestra región. Hoy nos vamos a centrar en la labor de difusión de aquellos que se encuentran en el ámbito de la Administración regional, provincial y municipal. Así, los archivos histórico-provinciales, los archivos municipales y aquellos otros de las diputaciones provinciales presentan un panorama variopinto en nuestra región.

Un archivo, saben los lectores, tiene una función esencial, como lo es la de los museos y bibliotecas públicas: conservar en las mejores condiciones posibles los objetos que “atesoran”. Pero, como dicen los expertos, atesorar es una noción anclada en el pasado. Un archivo, al igual que las bibliotecas o los museos, deben ser instituciones vivas, activas y participativas. Servir a la labor investigadora, atraer y difundir sus fondos entre la ciudadanía para que a través de sus documentos descubran su propio pasado y entiendan mejor el entorno en donde viven, es uno de los objetivos de los archivos.

Y la digitalización permite desbordar los muros del archivo y llegar a los lugares más recónditos y a los destinatarios más variopintos en edades, condiciones sociales o culturales. Las redes facilitan a los investigadores acceder cómodamente a la información, disfrutar a la ciudadanía de los documentos, especialmente los fotográficos, aunque también los hay sonoros. Asimismo nos permite acercarnos a las exposiciones que proponen, pero también acceder a los contenidos digitales a través de la pantalla del ordenador.

Pero, en un repaso por las páginas web de los archivos históricos más importantes de nuestra región, ya sean los provinciales, los de las diputaciones o los de los ayuntamientos, vemos enormes diferencias entre unos y otros.

La Diputación de Cuenca, aunque tiene digitalizados alguno de los documentos más interesantes de las series provinciales (beneficencia, plenos), no ofrece al interesado material que se supone una diputación pueda reportar, como la digitalización del Boletín Oficial de la Provincia, fondo fotográfico, etc. Peor es el caso del archivo de la Diputación de Guadalajara que, prácticamente, está desaparecido en la red. Mientras, las diputaciones de Toledo, Albacete o Ciudad Real ofrecen a la labor investigadora y a la curiosidad de los usuarios una panoplia de fondos documentales, fotográficos, videográficos o sonoros que, nos imaginamos, poco a poco irán engrosando.

Pero más cercano, y quizá los archivos que más relación directa tienen con la ciudadanía son los archivos municipales. Repasemos el estado (en las páginas web) de aquellos situados en las ciudades más importantes de nuestra región.

La muerte de Javier Barbadillo Alonso dejó el archivo municipal de Guadalajara sin uno de los mejores profesionales que conocimos. El archivodebería volcar en las redes parte de su rico fondo histórico, que reúne además documentación de otros ayuntamientos y de interesantes colecciones donadas. Las propias estadísticas que sobre usuarios publica el propio archivo nos muestra una línea descendente que debería alertar a los ediles arriacenses.

Más alarmante es aún el caso del archivo municipal de Cuenca que, tras la labor de su anterior director, Miguel Jiménez Monteserin, nada se ha hecho para modernizar sus servicios. Apenas su dirección en el Centro Cultural Aguirre y su teléfono y correo de contacto aparecen en el directorio municipal. Lo mismo ocurre con el archivo municipal de Ciudad Real, que se encuentra instalado en la casa natal de Hernán Pérez del Pulgar, dentro de las instalaciones del Museo Municipal López-Villaseñor. A pesar de tan excepcional continente, el archivo tiene fondos modernos, ya que en la Guerra Civil se destruyó prácticamente todos los documentos anteriores a esa fecha, aportando posteriormente el fondo histórico de Elisa Cendrero.

El archivo municipal de Albacete ha sido trasladado recientemente (entre abril y mayo de 2021) a sus actuales instalaciones, actividad que ha mantenido ocupados a los técnicos en los últimos años, bajo la dirección de su directoraAlmudena Blaya. A pesar de ello muestran, a través de la página Web de su archivo, y con un lenguaje visual atractivo, una serie de interfaces variadas y dinámicas, que hace que vecinos y vecinas las utilicen de forma habitual. Y ello con el hándicap de poseer sólo documentación municipal desde 1900 -la anterior está en el Archivo Histórico Provincial-.

Quizá el archivo con fondos más ricos, instalación más adecuada -edificio diseñado, con numerosos premios de arquitectura, por Ignacio Mendaro Corsini-, es el municipal de Toledo. Bajo la dirección de Mariano García Ruipérez, desarrolla una intensa labor divulgativa donde los medios digitales tienen especial protagonismo. El archivo cuenta con una zona de exposiciones, una espléndida biblioteca auxiliar y un taller de restauración y digitalización. Quizá es el ejemplo más notorio de una ciudad de pequeño tamaño que apuesta por esta institución que aúna patrimonio material e inmaterial y no sólo es la memoria de una ciudad, sino también un eslabón más de lo que, sumando, se ha convertido en una ciudad patrimonio de la humanidad. También gracias a instituciones como esta.

La labor del archivo municipal es importante a la hora de enraizarse en las coordenadas de la historia, de ayudar a establecer símbolos de identidad colectiva y de dinamizar la vida cultural y social de sus ámbitos urbanos

Establecer comparaciones no es fácil, no se quieren provocar agravios, pero sí realizar una reflexión en torno al papel de un Archivo Municipal. Cuando una población de importancia, como Talavera de la Reina o Puertollano, tienen historia, pero, también, una población de cierta importancia y un futuro aún prometedor, la labor del archivo municipal es importante a la hora de enraizarse en las coordenadas de la historia, de ayudar a establecer símbolos de identidad colectiva y de dinamizar la vida cultural y social de sus ámbitos urbanos. Así, frente a un archivo municipal de Talavera de la Reina que, con pocos recursos, intenta cumplir metas ambiciosas, lamentamos ver como en Puertollano el archivo no deja de ser un servicio más, con el bibliotecario, de la Casa de Cultura.

Este panorama dispar en los archivos de nuestra región se debe a múltiples causas, pueden ser técnicas (vacante de una plaza archivística o falta de medios adecuados), pero las más de las veces es política: La falta de una voluntad política de proporcionar suficientes recursos económicos, materiales y técnicos, o de dotar de personal suficiente a los archivos municipales o de las diputaciones. Los archivos deben contar con medios adecuados para llevar a cabo sus fines, estabilidad y autonomía en su funcionamiento. El Cuerpo de archiveros, bibliotecarios [y arqueólogos] tiene sobradas muestras de tener en su seno a profesionales excepcionales, y una asociación, la ANABAD, que se esfuerza porque así sea. Labor del/la responsable político/a será la de supervisar, a través de las memorias correspondientes, que los objetivos marcados y los proyectos se cumplan. El comienzo de una legislatura puede ser un buen momento para plantearse estas cosas.

Otra cosa son los ya citados archivos histórico-provinciales, cuya gestión se centraliza desde un Servicio de la Viceconsejería de Cultura, Juventud y Deportes y cuya exposición en la red se vehicula a través de la página oficial de la Consejería, junto con los museos y las bibliotecas de titularidad regional.La página oficial solamente exhibe el fondo fotográfico basado en la campaña de edición que se puso en marcha ya hace unos años bajo el título “los legados de la tierra” y que permitió contar con este valioso recurso gráfico o el llamado “archivo de la palabra”, muy poco desarrollado. Pero, este formato y centralización reduce la capacidad de los respectivos archivos provinciales de mostrar sus peculiaridades (solamente ofrece sus “fondos destacados”), o las actividades que puedan realizar de una forma dinámica y eficaz.

Hoy en día el investigador, antes de desplazarse al archivo, pedir reproducciones digitales o de planificar su trabajo, necesita acceder a los descriptores, más allá del esquema que le muestra el organigrama de los fondos que tiene cada uno de los archivos provinciales. Asimismo, los usuarios necesitan un apego mayor a “su” archivo provincial a través de exposiciones virtuales interactivas, acceder a ponencias, conferencias o artículos publicados sobre los fondos, y una panoplia de posibilidades que solamente se facilita dando autonomía en la edición de contenidos (¿para cuándo se ponen en marcha las fonotecas y videotecas?) y recursos para subir a la red todo aquello que solo se encuentra en los soportes que muestran la historia de nuestras localidades y de sus gentes.

No debemos temer, salvo lo marcado por la ley de protección de datos, para difundir los fondos documentales. Cuanto más se vuelquen los datos en plataformas digitales como es Europeana, mejor. El acceso a los documentos sobre nuestro pasado, la realización de estudios o la divulgación del patrimonio común es riqueza para todos. Los portales compartidos, como el Portal de Archivos Españoles (Pares), es el ejemplo a seguir.