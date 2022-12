Autoridades, fotos y las visitas inútiles

Recientemente, leía, con cierto estupor, un artículo de prensa, en el que se relataba la delegada de la Junta de Comunidades visitaba Las Majadas. Lo primero que me vino a la cabeza es otro viaje de un ilustre, el señor Chana, que también se dejó caer por este municipio con un fin muy similar, vender manojos de humo, que, por cierto, a ambos se les da muy bien.

Es muy triste que estas autoridades y las instituciones a las que representan, no vengan al pueblo cargados con un paquete de inversiones, acorde a las necesidades que tienen municipios como Las Majadas y sus gentes y sí a hacer un auténtico paripé, para disfrutar de unas gentes y paisajes que, al mismo tiempo, tienen más que abandonados.

Pero más triste es que un alcalde como es el caso del de Las Majadas, acompañado eso sí del único concejal socialista, acudan a estas visitas y acompañen como comparsas, sin reclamar ni exigir nada para el pueblo, únicamente para dejarse ver.

Por entrar en materia, recordamos que un gobierno socialista, precisamente, dejó la nada desdeñable cantidad de 600.000 euros de deuda en el Ayuntamiento. Sus sucesores, los gobernantes actuales, han impedido que se realizada una auditoría de cuentas que pudiera esclarecer lo ocurrido y derivar responsabilidades.

En estas visitas que no sirven para nada, lo que si sacan de provecho los gobernantes provinciales son suculentos almuerzos. Por citar un ejemplo, el presidente de la Diputación gastaba 250 euros en su última visita. Ahí es nada.

El recorrido por los callejones realizado por la delegada de la Junta, Mari Ángeles Martínez, fue testimonial y turístico ya que ni tan siquiera vio lo que realmente se ha realizado con la subvención concedida de 20.000 euros más otros 16.000 euros de las arcas municipales, un auténtico despropósito y vergüenza, que, en otras circunstancias, podría ser hasta denunciable medioambientalmente hablando.

Más grave es aún es que el alcalde, en nombre del Ayuntamiento, siga la corriente a estas autoridades que solo viajan para fotografiarse a lo largo de la provincia, cuando ha sido la propia Junta, la que prohibió al Consistorio la gestión de este paraje. La delegada no debe de haber observado bien la zona porque no ha reparado en su estado. Señales deterioradas, mesas y bancos de la zona de recreo, hundidas, pintadas en las rocas, basura por dentro…

Lástima que la representante de Page en la provincia de Cuenca no continuara la ruta tres kilómetros más adelante en su todoterreno híbrido oficial y que hubiera disfrutado de las vistas, que su propio gobierno está consintiendo. Me refiero al monte UP 133 “ensanche de Las Majadas” donde en 2009 el fuego arrasó 1.200 hectáreas y que en varias ocasiones han hecho el amago (siempre con claras intenciones electoralistas) de repoblar. La última fue en 2018, cuando el gobierno de Page, ofreció 600.000 euros de fondos Europeos FEADER, que como siempre, se debieron de quedar por el camino, porque aquí, no ha llegado nada.

Esta es la triste realidad de Las Majadas y de decenas de municipios de la provincia de Cuenca. Los gobiernos socialistas siguen haciendo el mayor de los daños. Por cierto, Sra. delegada, de las 12 viviendas protegidas, semiderruidas, ¿algún compromiso o mejor si eso, para otro día?