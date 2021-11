Informáticos del SESCAM: ¿quo vadis?

Cumplimos el 2º mes de huelga de informáticos del SESCAM, un camino difícil y lleno de obstáculos, algunos inimaginables. Nos han dicho de todo, "gandules... poneos a estudiar... estáis saboteando los sistemas... no vais a conseguir nada... os vamos a denunciar por no cumplir vuestro trabajo..." pero lo que más nos duele es el SILENCIO e INDIFERENCIA de la administración, en concreto del Director General de Recursos Humanos del SESCAM, la Directora Gerente y el Consejero de Sanidad.

Nunca jamás en la vida hubiera podido imaginar que unos servidores públicos progresistas, sí, del PSOE, se negaran a sentarse a hablar con un colectivo de trabajadores que legalmente y con motivos razonables hemos organizado una huelga indefinida para, simplemente pedir que se detenga el proceso selectivo que nos han "planchado" hasta la nueva Ley Nacional que se está tramitando y que podría solucionar en gran medida el abuso de temporalidad que llevamos sufriendo en los últimos 30 años. Resulta frustrante que le mismísimo Director General de Recursos Humanos del SESCAM considere normal y perfectamente dentro de la Ley que llevemos 30 años de interinos en plazas estructurales.

Los informáticos no hacemos tareas puntuales o tenemos contratos por obra y servicio (dentro de lo que sería una plaza de interinidad), sino que hemos sido los responsables del desarrollo tecnológico de la sanidad pública castellanomanchega, esa de la que se vanaglorian los políticos cuando va a recibir premios como cuando Ykonos se convirtió en un referente nacional o cuando se llenan la boca de decir que en el SESCAM se usa inteligencia artificial para ayudar a los facultativos en sus decisiones. Estos proyectos no se hacen en 1 mes ni en 1 año ni en 3 que el máximo que una plaza de interino puede estar ocupada sin amortizarse o sacarse en oferta pública de empleo. Porque esta es la clave de todo, con nosotros, al igual que con miles de interinos, no se ha cumplido lo que el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y el Estatuto Marco dice claramente: las plazas de interinos deben de sacarse en oferta pública como mucho a los 3 años de crearse.

Con nosotros se ha llegado al extremo mismo de la casuística, NUNCA hemos tenido opción de acceder a la plaza fija, porque NUNCA nos han convocado oposiciones. Hasta el 30 de agosto pasado. A finales de agosto, ante el inminente inicio de la huelga, el Dr. de RRHH publicó nuestra convocatoria, alentado por su prepotencia, su falta de empatía con el colectivo y quizá alguna otra cuestión de índole personal, quién sabe. La excusa: "los plazos se agotan y si no se convoca se pierden las plazas". La justificación: "es una consolidación". Dos grandes mentiras que ha conseguido introducir hábilmente en los despachos de la Directora Gerente del SESCAM, del Consejero de Sanidad y hasta en Las Cortes de Castilla-La Mancha.

La primera, las plazas no se pierden porque son estructurales y por tanto si ahora no se convocan se podrían ofertar en futuras OPEs. Esto es muy fácil de entender. La segunda, no es una consolidación conforme la disposición transitoria cuarta del EBEP, pues ni se usa un temario específico de las funciones que realizamos ni se valora especialmente nuestra antigüedad en el puesto. A estas mentiras se pueden añadir otras mas y sobre todos muchas verdades a medias, expresadas con una verborrea técnica hábilmente ejecutada que no deja opción a réplica, al menos en primera instancia. Judicialmente los tribunales ya tiene presentadas demandas de impugnación.

¿Pero os estarán ayudando los sindicatos? No todos. Solo el sindicato convocante y algún otro pequeño nos apoya de verdad. Algunos del resto nos han dado muestras de cercanía pero sin acciones claras a nuestro favor pero sobre todo los grandes sindicatos horizontales, ni están ni se les esperan. Nuestros derechos y nuestra situación de abuso de temporalidad parece ser despreciables frente al derecho de otros de sus afiliados a acceder a nuestras plazas interinas. De fondo también aparecen los motivos estratégicos de estos sindicatos, las contraprestaciones que reciben de la administración y la facturación de los cursos preparatorios de oposiciones ¿Qué sindicalismo es este? ¿Pero alguien os apoya?

Sí. Partidos políticos: Podemos, VOX, PP, Ciudadanos.; colegios profesionales: Informáticos, médicos, enfermería; compañeros sanitarios y no sanitarios; y otras agrupaciones y colectivos nacionales. Lo mas inquietante de esta situación es el fondo, porque nadie lo ve, nadie lo conoce y los políticos lo ocultan, otra vez hábilmente. Una huelga indefinida tiene 2 caras, la de los trabajadores que la sufren y la del servicio afectado. Sí, los trabajadores estamos sufriendo las consecuencias, no solo económicas sino también personales, familiares y laborales. Alguien podría decir "os lo habéis buscado" y es cierto, pero la realidad supera la teoría. A los problemas físicos manifestados en forma de estrés, ansiedad, estado mental, apatía, depresión se unen los roces con nuestras parejas, las quejas de nuestros hijos, la preocupación de nuestros padres, el interés de los amigos, el desprecio de nuestros jefes directos en Toledo.

Y ante todo esto, el SESCAM se pone de perfil, se llena la boca de decir "pues claro, tienen todo el derecho de hacer huelga" pero no son capaces de reconocer los errores del pasado, de buscar una solución o simplemente hablar con nosotros. SILENCIO. SILENCIO. SILENCIO. La última excusa es que "el comité de huelga no está legitimado para negociar nada". Otra mentira. Para muestra lo que ocurrió en la huelga de médicos del Hospital de Albacete en 2007 ¡Ya lo creo que se negoció con el Comité de Huelga y se llegó a un acuerdo! Pues claro. La otra cara, la del servicio afectado por la huelga tampoco nadie la ve. No ha habido grandes problemas informáticos porque la aleatoriedad así lo ha querido, porque los servicios mínimos se cumplen y porque el proceso de privatización de las TIC sanitarias está mostrando ahora sus frutos.

El gran mantra de la "Sanidad Pública" está manchado con la realidad de privatizaciones de muchos de sus servicios (véase la gestión del nuevo Hospital de Toledo). El último gran contrato de externalización de servicios informáticos en el SESCAM justificaba contratar miles de horas de trabajo (no se habla de personas sino de horas de trabajo) por la falta de personal propio. ¿Por qué no se amplió entonces la plantilla interna para cubrir estas necesidades? Este contrato fue firmado por un gobierno progresista. Y continuando con los efectos de la huelga hay que decir que todos los problemas que han ocurrido se han tapado, se han dado órdenes a todos los centros de "aguantar" los inconvenientes, de no quejarse, de no rechistar. Pero la realidad es otra. Basta preguntar a cualquier facultativo, enfermera o personal administrativo. Esto cierra el círculo y nos retorna de nuevo a los informáticos, a las consecuencias personales que sufrimos, porque sabemos de estas consecuencias, sabemos que nuestra huelga afecta a la calidad asistencial y nos afecta como profesionales y personas que somos.

Termino con dos reflexiones: La Dirección del SESCAM y en última instancia el Gobierno Regional está usando el SILENCIO como arma contra nosotros esperando que nos haga abandonar la huelga, pues saben que está teniendo consecuencias graves que se van acumulando como una bola de nieve cayendo por la ladera de una montaña. Este SILENCIO viene instigado por el Dr. de RRHH del SESCAM al que inexplicablemente nadie cuestiona. Quizá la Directora Gerente del SESCAM, el Consejero de Sanidad o el mismísimo Presidente debería pedir una segunda opinión porque el Sr. Iñigo Cortázar, a pesar de su sobrada y reconocida capacidad intelectual, puede estar equivocado y sobre todo su soberbia va a llevar a que la bola de nieve termine por arrasar el pueblecito al fondo de la ladera.

La segunda reflexión: tras 19 años trabajando para la sanidad pública tengo la desgraciada sensación de haber malgastado mi tiempo y mis capacidades en un proyecto fallido. A fecha de hoy el Área de Tecnologías de la Información del SESCAM (ATI) está muerta. Ya nació noqueada en una estructura virtual que nos impusieron llena de irregularidades y que ha terminado por explotar con esta situación. Y sobre todo ver claramente que la intromisión política en la gestión de lo público pervierte la esencia misma de los recursos públicos porque lo que prima es la imagen, las inauguraciones, los anuncios de nuevos proyectos, la compra de resonancias magnéticas, tapar los problemas, ocultar la falta de dinero, etc. con vistas a las siguientes elecciones.

Los trabajadores públicos, el dinero público y los ciudadanos, lamentablemente no es su primera prioridad. El Dr. de RRHH del SESCAM tampoco escapa a esta premisa dada su condición de militante del partido político que gobierna la Región. Es muy triste. ¿Quo vadis? La huelga de informáticos del SESCAM sigue y seguiremos hasta donde el cuerpo nos aguante. Vamos a continuar organizando pitadas, bailes, caravanas y otras sorpresas y a inundar las redes sociales con nuestra protesta, allá donde la propaganda política no puede llegar. Creemos vivir en un país democrático donde se escucha a sus ciudadanos. Se habla ya de que nos plantarán los exámenes en febrero, y no me extrañaría porque están deseando deshacerse de nosotros y cuanto antes ya que las elecciones se acercan, ya sabemos, vota PSOE.