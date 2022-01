Los Reyes y nuestro patrimonio

Los Reyes Magos nos han traído este año unos regalos que nos permitirán investigar, proteger y divulgar mejor nuestro patrimonio, creando de esta forma un oasis de ilusión en estas fechas que nos permiten volver a la inocencia infantil de donde nunca debimos salir.

Se ha roto ya el tabú de tener un yacimiento arqueológico en la red regional por cada una de las provincias, y a Libisosa, en Lezuza (Albacete) se añadirá pronto el Cerro de las Cabezas de Valdepeñas (Ciudad Real) y, esperemos, que otros tan significativos para la labor arqueológica como los declarados hasta ahora en las provincias de Guadalajara, Cuenca o Toledo.

Y, cual maná bíblico, los fondos 'Next Generation' permitan que la Viceconsejería de Cultura pueda abordar proyectos de investigación, protección del patrimonio y divulgación que de otra forma no realizaría con la excusa de no tener suficientes fondos para ello. Seguramente serán los Reyes Magos los que logren que culmine con el mayor de los éxitos la operación.

Los Reyes han traído la exclusión de la lista de patrimonio en peligro de Hispania Nostra 19 de los 183 monumentos que han salido en nuestro país. Se trata de la Venta de Borondo en Daimiel, el castillo de Miraflores en Piedrabuena, casa de Josito en Manzanares, el palacio de Clavería en Aldea del Rey y el Castillo de la Estrella en Montiel (Ciudad Real), de la Iglesia de Santa María de Atienza y el convento de Santo Domingo de Guzmán en Huete, del castillo de Belmonte, del conjunto histórico de Uclés, el convento dominico de Santa Cruz en Villaescusa de Haro y del Puente del Chantre en Cuenca.

En la provincia de Guadalajara han sido el convento franciscano de San Antonio de Mondéjar, el monasterio de San Bartolomé de Luipiana, la Atalaya de los Casares en Riba de Saelices, el castillo de Galve de Sorbe, el monasterio de Santa María de Monsalud en Córcoles, el de Santa María de Bonaval en Retiendas y el convento de San Simón en Brihuega. Y, por último, en Toledo la Atalaya de Valmojado y el mausoleo hispano-romano de Vegas de San Antonio en Pueblanueva (Toledo).

Un verdadero regalo es el que ha venido de la mano del Ministerio de Cultura para engrosar los fondos del Museo de El Greco de Toledo con una “Crucifixión” del pintor cretense. Compra e ingreso que nos permiten ver que los museos nacionales siguen siendo motores vivos de nuestro patrimonio. Otro regalo que nos han traído los Reyes Magos ha sido la compra, por la junta de Comunidades de Castilla-La Mancha del depósito que Vicente Carranza hizo en su día en el Museo de Santa Cruz, espléndida colección cerámica que creemos debería estar, por ser su espacio natural, en el Museo Ruiz de Luna, dedicado monográficamente a la Cerámica de Talavera de la Reina, ahora con más motivo al haber alcanzado la técnica cerámica de dicha ciudad y de Puente del Arzobispo la categoría de “Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad”.

Claro, que hay regalos envenenados, como los proyectos que planteará el Convenio marco del Estado con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Toledo para desarrollar actuaciones en el ámbito del “sitio histórico y natural” de la Vega Baja de la ciudad de Toledo (versus Vega Baja, antiguos terrenos militares). Convenio que nace viciado de raíz y lo único que pedimos a los queridos Reyes Magos es que obren el milagro de que plantee una conservación integral de las “vegas bajas” toledanas.