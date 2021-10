Bajo el volcán, la vida sigue

La casualidad ha querido que coincidan dos hechos que, aparentemente, no tienen nada que ver. Por un lado, después de casi treinta y seis años de docencia en el instituto, donde he estado dando clases de Biología y Geología o de Ciencias de la Tierra, el pasado mes de septiembre me jubilé al llegar a la edad que permite la legislación.

Y, por otra parte, el pasado 19 de septiembre se inició en la isla de La Palma la erupción del volcán en la zona conocida como Cumbre Vieja.

Posiblemente nadie encuentre la relación entre estos dos hechos, pero para mí son una coincidencia terrible y, a la vez, afortunada. Durante más de tres décadas he estado explicando a mis alumnos los fenómenos volcánicos, como una de las manifestaciones de la dinámica de nuestro planeta, que construye y destruye a la vez, la superficie de la Tierra. Y esa es la razón por la que desde hace tantos años siento una especial atracción por estos colosos geológicos.

Y han sido decenas de viajes con mis alumnos para visitar volcanes. Los primeros años en Ciudad Real, en el campo de Calatrava, un auténtico museo de volcanes. Y desde hace treinta años, en Albacete, al conocido pitón volcánico de Cancarix. Pero me faltaba conocer un volcán activo y tenía el secreto deseo de poder viajar a Islandia, cuando estuviera jubilado, para hacerlo.

Y, de pronto, una semana antes, comienza en nuestro propio país, en Canarias, mi tierra de origen, la erupción de este volcán. Sin dudarlo, me vine a La Palma, gracias a la invitación de mis queridos Cristina y Miguel, que me han ofrecido no solo alojamiento, sino compañía por su isla y continuamente atención y cariño. Y aquí me encuentro, a los pies de un volcán que manifiesta en toda su intensidad, la furia del calor interno de la Tierra, a la que tantas veces me he referido en mis clases de Geología.

Y el sentimiento es doble. Por un lado, la satisfacción personal de poder contemplar ese poder de la naturaleza, en forma de fuego, lava y rugido. Y el espectáculo ha sido sobrecogedor e hipnótico. Hasta el punto de encontrarme de madrugada, de pie en medio de un pueblo casi desierto, contemplando la erupción. Pero, por otro lado, no puedes permanecer al margen del dolor, la tristeza y la incertidumbre que está produciendo el volcán.

Todas las conversaciones en la isla de La Palma, como en los medios de comunicación, giran en torno a los efectos del volcán, en las casas destruidas, los campos de plátanos arrasados, los barcos de pesca anclados, o las carreteras desaparecidas y los pueblos casi incomunicados. Y en las personas hay un sentimiento común de solidaridad, de apoyo mutuo y de necesidad de ayuda desde todos los lugares de nuestro país.

En las calles apenas hay un murmullo donde sólo se escuchan conversaciones sobre el volcán. Y, sin embargo, a pesar de que ha desaparecido el turismo, la vida sigue en las tareas cotidianas, con la esperanza de que la erupción termine lo antes posible para poder reiniciar con cierta tranquilidad las actividades que caracterizaban esta 'Isla Bonita'. A pesar de esta incertidumbre, los vecinos barren cada mañana las cenizas que el volcán ha dispersado el día anterior por toda la isla, esperando que el viento cambie para que regresen los vuelos que cada día traían cientos de turistas. Y también que el de hoy sea el último de la erupción del volcán.