Bono desvela que Page estuvo en el “foco” de ETA cuando fue su consejero y que Interior le pidió “adoptar medidas”

Hace unos días, el actual presidente de Castilla-La Mancha y candidato socialista a la reelección, Emiliano García-Page, afirmó que había sido “espiado durante mucho tiempo” sin dar más datos, solo anunciando que en los próximos días se conocería la información. Y ha sido su antecesor y mentor, también exministro de Defensa, José Bono, el encargado de desvelarlo casi al final de la campaña: cuando era consejero portavoz del Gobierno de Bono, Page estuvo en el “foco” de ETA. El expresidente lo ha sabido durante años porque así se lo comunicó el Ministerio del Interior.

Durante un mitin electoral, Bono, tras mostrar su indignación por la furgoneta de Nuevas Generaciones del PP en la que Page aparece junto al líder de Bildu, Arnaldo Otegi, ha relatado algunas de las acciones que tanto él como Page llevaron a cabo en apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando la banda terrorista aún existía.

Y tras ello, ha precisado: “Siendo presidente, me llamaron de Interior, me pidieron que no lo dijera. Y yo no lo he dicho hasta ahora y han pasado muchos años. Me dijeron que la Policía había descubierto por orden judicial un piso franco de ETA y que había allí documentación sobre dos consejeros de mi gobierno, que me preocupase y que tomase medidas. Uno de ellos, Emiliano García Page”.

“¿Cómo pueden tener la poca dignidad, tiene que ser por desconocimiento, cuando ETA le tenía en el foco, en el zulo, de poner esa furgoneta para ganar cuatro votos?”, se ha preguntado entre los aplausos de los asistentes al mitin.

Es el motivo que la he llevado a pedir “por favor” al PP que retire esa furgoneta. “Tiene 24 horas (aludiendo al final de la campaña electoral) para ordenar dignamente que se retiren esas furgonetas. Si lo hace, se lo voy a agradecer”, ha proclamado Bono.

Previamente el expresidente castellanomanchego y exministro también ha desvelado que tanto él como Page visitaron durante varios la cárcel de Herrera de la Mancha, en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) “Sí fuimos a la cárcel, a estar con la Guardia Civil para poder decir a aquellos asesinos con quién estábamos cuando entonces, recuerdo, que nos lanzaban cohetes al entrar. Era el día 24 de diciembre, el día de Nochebuena durante muchos años, el presidente de Castilla-La Mancha y quien os habla”.

“Por eso me llena de indignación esa furgoneta de la ignominia”, ha insistido, pidiendo así al candidato del PP su retirada.