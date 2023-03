García Gascón (Unidas Podemos): “Acabamos con Cospedal y lo vamos a hacer de nuevo relevando a Page”

José Luis García Gascón (Almansa, 1982) irrumpió en la política castellanomanchega como director general de Participación Ciudadana en 2017, tras alcanzarse el primer acuerdo de Gobierno entre PSOE y Podemos. Fue elegido en 2020 como coordinador autonómico de Podemos Castilla-La Mancha y en 2022 como el candidato del partido a la Presidencia de la Junta de Comunidades. Por primarias, en ambos casos. “Agradezco la confianza de las fuerzas de izquierdas”, ha declarado tras ser también elegido como el candidato del acuerdo alcanzado entre Podemos, Izquierda Unida, Verdes Equo y Alianza Verde para concurrir con una candidatura conjunta a las elecciones autonómicas del 28 de mayo. Y tras el acuerdo abordamos cuáles son sus aspiraciones y objetivos en una amplia entrevista.

Tras semanas de reunión y debate, han llegado a una confluencia que tildan de “histórica”. ¿Cómo ha vivido este proceso?

El acuerdo al que hemos llegado de confluencia tiene un mensaje muy importante que es que somos capaces de ponernos de acuerdo y de unirnos para conseguir un bien mayor y ese mensaje se debe trasladar a partir del 28 de mayo para que todas aquellas personas que creemos en los servicios públicos, en la sostenibilidad medioambiental, en el feminismo... se unan a nosotros en el proyecto que tenemos de cambio progresista para Castilla-La Mancha.

Se encontraron puntos en común y habla de relaciones positivas, pero ¿realmente cómo se ha llegado a culminar esta maniobra de llegar a una confluencia?

La clave ha sido poner por encima de todo la responsabilidad histórica que tenemos para lograr el cambio progresista en Castilla-La Mancha. Creo que la preocupación por la legislatura de retrocesos sociales medioambientales y feministas de Emiliano García-Page, la posibilidad de cambiar y que estos retrocesos se conviertan en avances, nos han llevado a poner por encima los acuerdos. Lo importante es tener esa responsabilidad para llegar a este momento con un acuerdo que nos permita tener la fuerza suficiente para ser indispensables el 28 de mayo.

Hay partidos que se han quedado fuera como Más País o el PCAS. ¿Qué ocurrió?

Lo importante es el mensaje que mandamos de que todas las personas progresistas, ecologistas, feministas de la región tienen la puerta abierta a incorporarse a esta confluencia. Hasta el último día en el que se inscriba. Y posteriormente, también, como herramienta de cambio. Planteamos una forma de trabajo para que las necesidades, las propuestas y los problemas de la gente estén en el centro.

¿Pero qué fue lo que ocurrió para que no entrasen en la confluencia estos partidos?

La verdad es que lo desconozco. Lo importante es el ofrecimiento que hacemos.

Al presentar la candidatura hablaron de que las primarias ya se habían realizado y que la entrada de otras personas de la sociedad civil se haría también mediante una suerte de primarias. ¿Puede explicarlo?

Cada partido ha realizado sus primarias, en un avance democrático que puso en marcha Podemos. Así se ha decidido el orden de las personas en las listas. Luego se ha llegado al acuerdo de confluencia y a partir de ahí lo que hacemos es dejar huecos en las listas para incorporar personas de la sociedad civil.

¿Con quién han hablado?

En el trabajo para mejorar esta región y la vida de la gente al día a día y hacer frente a los retrocesos sociales de García-Page nos hemos encontrado con el movimiento social que lucha por una región mejor. Tal y como hecho con nuestras 16 propuestas en sanidad, educación, juventud o vivienda. Es ahí donde hemos trabajado, esa es la base social de la confluencia.

¿Se han mantenido reuniones con esta base social o están previstas para el futuro?

Ahora vamos a trabajar el programa electoral participativo que tiene un método a través de convocatorias con la sociedad civil en áreas temáticas fundamentales del programa, para poder incorporar las propuestas y medidas que la sociedad demanda en la región.

¿La ciudadanía tendrá acceso?

Sí.

No se ha propuesto a ninguna otra persona y todos tenían claro que el candidato tenía que ser yo

¿Por qué fue usted el elegido para presidir esta confluencia?

Es una buena pregunta, que a lo mejor se puede hacer al resto de los miembros de la confluencia. Lo que yo sí sé es el debate que hubo en las primarias de Podemos. En cuanto al resto de las fuerzas sí le puedo decir que ha sido un consenso muy alto. No se ha propuesto a ninguna otra persona y todos tenían claro que el candidato tenía que ser yo. Entiendo que ha sido por el trabajo durante estos cuatro años de plantear propuestas para denunciar los retrocesos del Gobierno de Emiliano García-Page y plantear medidas urgentes que si entramos en el gobierno serán las primeras que pondremos en marcha.

Habla de cuatro años, pero lleva seis años realmente en política. Esta relación (un acuerdo de gobierno) que tuvo Podemos con el PSOE en Castilla-La Mancha fue algo pionero, el primero en España, pero ¿cree que afectará a su candidatura como ya le pasó a José García Molina en 2019?

El tiempo ha puesto a cada uno en su sitio. Esta legislatura de mayoría absoluta ha demostrado que la diferencia pasa por Podemos. Cuando Podemos está en el gobierno, a pesar de las limitaciones de las que tuvimos que aprender, las grandes medidas progresistas de los últimos 12 años se han concentrado todas en la etapa en la que Podemos estuvo. Es el caso de la Ley de Vivienda, que está en un cajón de García-Page, o la de Participación Ciudadana, que recortó Page con PP y Ciudadanos.

También se recuperó presupuestariamente la sanidad pública, se redujeron las horas lectivas y se mejoraron los derechos laborales de empleadas y empleados públicos.

En esta legislatura se ha demostrado que todo lo que tenemos son retrocesos, se ha eliminado el Ingreso Mínimo de Solidaridad, se ha atacado a los profesionales de la sanidad y la educación y a las personas que peor lo estaban pasando. Es inaceptable. Ahora vemos una posible manipulación de los datos de las listas de espera... Es inaceptable.

¿No ve ningún tipo de avance con el Gobierno del PSOE?

El único de esta legislatura es la Ley LGTBI. Todo lo demás han sido retrocesos sociales, feministas y medioambientales. Este modelo de austericidio que se ha puesto en marcha es una segunda parte y las segundas partes nunca fueron buenas. Le ha comprado a la derecha la bajada de impuestos y ha desarticulado, desmantelado y recortado servicios públicos. Es inaceptable en plena crisis y si no fuera por las medidas del escudo social del Gobierno de España, Castilla-La Mancha estaría en una auténtica crisis de emergencia social.

La situación es difícil, pero por lo menos es una situación llevadera dentro de la dificultad gracias a la protección social del Gobierno de España.

¿Usted cree que estas medidas tomadas a nivel estatal tendrán una repercusión positiva en su campaña? ¿Cree que la gente entenderá este mensaje?

Somos el único espacio que ha defendido el Gobierno central de coalición en Castilla-La Mancha. No esperábamos otra cosa de las derechas, pero no pensamos que Page fuera a ser el que no apoyase este gobierno ni que fuera el que más ataca a Pedro Sánchez en España. Mucha gente socialista de Castilla-La Mancha rechaza esta actitud de Emiliano García-Page y necesita una alternativa progresista real.

¿Cree que puede funcionar de manera positiva para su candidatura, entonces, o no?

Espero que sí. Esta estrategia de ataque de García-Page contra nosotros y contra mí personalmente, y contra Pedro Sánchez, y también que seamos los únicos que hemos puesto en valor las medidas del gobierno de coalición progresista impulsadas por Unidas Podemos pueden tener el efecto de que se nos reconozca como la única fuerza progresista de la región.

Page recuerda a los últimos días de Susana Díaz. Refleja la ‘pasokización’ de los partidos socialdemocrátas. Por culpa de algunos líderes equivocados se han ido tanto a la derecha que han ido perdiendo el poder y se lo han regalado a la derecha

¿Qué mensaje cree que envían declaraciones de Emiliano García-Page como el ‘río revuelto trae violadores'?

Yo creo que nos está recordando los últimos días de Susana Díaz en Andalucía. Creo que recoge la ‘pasokización’, que se producen en los partidos socialdemocrátas en ocasiones y que por culpa de algunos líderes equivocados se han ido tanto a la derecha que han ido perdiendo el poder y se lo han regalado a la derecha. Esto es lo que ocurre en Castilla-La Mancha cuando Emiliano García-Page tiende la mano a Feijóo o critica a Pedro Sánchez y cuando hace políticas conservadoras y contra las mayorías sociales. Por eso es necesario apostar por Unidas Podemos para que hay un cambio progresista y para evitar una mayoría de derechas.

Las encuestas no auguran buenos resultados para la confluencia...

Las encuestas oficiales como el CIS o las de Electopanel nos han dado, y nos dan, que entramos en las Cortes y que podríamos ser fundamentales para un gobierno. No voy a valorar las encuestas pagadas por el PP o por Page. Tenemos la confianza de que vamos a ser fundamentales y así lo dicen las encuestas.

Page está basando su campaña electoral en la mentira, tanto en encuestas, en datos como sus falsas promesas. Es algo antidemocrático, no se puede basar la campaña electoral sobre unas encuestas falsas cuando el CIS nos ha dado hasta cuatro diputados y diputadas en Castilla-La Mancha. No puede plantear una mejora en las listas de espera en una presunta manipulación de los datos oficiales que es un escándalo democrático. No puede basar su campaña en falsas promesas. No es creíble, está todo basado en la mentira.

Tengo la responsabilidad de que haya un cambio progresista en Castilla-La Mancha

¿Qué opina del posible eje de PP y Vox en las Cortes regionales? ¿Considerará esta posibilidad en su campaña?

Con unos pocos votos más que tuvimos en 2019 entraríamos con fuerza en las Cortes. Es la manera más eficaz de frenar a la derecha y es la única forma de cerrarle las puertas, porque las medidas de protección social, de refuerzo de lo público, las medidas de un discurso progresista avanzado que cambie el sentido de nuestra región es la única manera de frenar a la derecha y es lo contrario a lo que hace García-Page. Las encuestas dicen que los diputados que obtengamos se los quitaríamos al PP, estamos en esa pugna, por ejemplo, en Toledo.

Podemos ha pasado por una época difícil, hasta llegar a este punto de cara a unas nuevas elecciones. ¿Cómo lleva este proceso de tanto movimiento?

Con mucha ilusión y esperanza y con la convicción de que la fuerza entre. Tengo la responsabilidad de que haya medidas valientes progresistas dentro del próximo Gobierno de Castilla-La Mancha y sé que somos las únicas que podemos conseguirlo. Tengo la responsabilidad de que haya un cambio progresista en Castilla-La Mancha.

Quiero a mi tierra, quiero a Castilla-La Mancha. Sé que hay una ciudadanía democrática consciente, sé que es una región progresista, aunque se han cansado de decir lo contrario y estoy dispuesto a asumir el reto de poder liderar un cambio en esta región. De poder recuperar los servicios públicos para cuidarnos y protegernos y estoy dispuesto a llevar los intereses de la región.

¿Cree que esta renovación del partido ha sido algo positivo?

Me gustaría destacar que tenemos un jefe de campaña con sólo 22 años. Creo que soy uno de los mayores del equipo actual, con 40 años. El equipo de campaña, la Ejecutiva y las bases se han renovado y ahora un partido que ya era joven, ahora es uno donde gente de 20 o 25 años tiene un protagonismo especial y esto es lo que queremos llevar a las instituciones.

En su momento habló públicamente de un veto explícito a la figura de Emiliano García-Page en el caso de que Unidas Podemos fuera un partido necesario para conformar gobierno. ¿Esto se mantiene? Ya se tomaron medidas de este tipo que a la larga tuvieron su coste, como el 'no' a los presupuestos en 2017

Yo creo que es muy importante aclarar nuestra propuesta de cambio progresista porque Emiliano García-Page está mintiendo sobre ella. Nosotras y nosotros queremos un acuerdo con el PSOE para un acuerdo de coalición progresista, donde la Presidencia la determine el partido con más votos. Eso sí, donde haya una Presidencia progresista.

Una de las cosas que aprendí cuando fui director general, aparte de que hay que tener más presupuesto, más competencias y entrar desde un principio en un gobierno, es que Emiliano García-Page es de derechas y políticas progresistas sólo se pueden llevar a cabo con una persona que crea en los valores socialistas y ese no es él.

Entonces sí se mantiene el veto...

El veto se lo ha puesto Emiliano García-Page a sí mismo y a las personas. Nosotros trasladamos este veto que ha puesto a la ciudadanía para que haya una Presidencia de izquierdas en un gobierno de coalición progresista.

Pero ¿cómo sería viable?

Con un partido que entrará en las Cortes y que será necesario para votar qué persona será la presidenta de la región, se deben llegar a acuerdo. Y esta es la propuesta. Nosotros vamos a proponer un programa de Gobierno de recuperación de servicios públicos y protección social y medioambiental con unas personas que conformen este gobierno que sean progresistas y especialmente la Presidencia deberá serlo.

¿Usted cree de verdad que el PSOE estará dispuesto a negociaciones que impliquen relevar a su líder regional?

Creo que una mayoría de cargos, militantes y votantes del PSOE quieren una renovación en Castilla-La Mancha y que el líder sea una persona con valores progresistas. Nosotros ya lo hemos demostrado, en 2015 acabamos con Dolores de Cospedal y vamos a hacerlo ahora nuevamente. Relevaremos a Emiliano García-Page.

Lo hemos demostrado también en España cuando hubo que repetir incluso las elecciones para conseguir un gobierno de acuerdo progresista y lo vamos a conseguir en Castilla-La Mancha. El PSOE no tendrá otra opción que llegar a acuerdo con Unidas Podemos para acuerdo progresista para avanzar en vez de retroceder.

¿Cuáles serían los principales ejes que plantearía para su programa, aunque siga en construcción?

Los principales ejes en los que trabajaremos serán servicios públicos, sanidad, educación, vivienda y protección social. El medioambiente y el río Tajo en Castilla-La Mancha. Junto con el protagonismo y la dignidad de las personas jóvenes en la región. Vamos a proponer medidas valientes y vamos a trabajar para que se definan los cambios y las iniciativas que tengan que haber en el gobierno que vamos a conformar con el PSOE.

¿Puede adelantar alguna medida, aunque no esté conformado el programa?

Durante las próximas semanas lo haremos, para que nos manden un horizonte de esperanza y de qué proyecto vamos a trabajar. Elementos urgentes que queremos poner como medidas de gobierno son básicamente las que hemos expuesto en nuestras medidas parlamentarias. En sanidad, básicamente aumentar el presupuesto de Atención Primaria y eliminar el falseamiento y la manipulación de listas de espera. Recuperar la carrera profesional sanitaria, es muy importante la dignidad de las trabajadoras y trabajadores públicos para que no se vayan ni a la privada ni otra región.

En educación vamos a apostar por su contratación en verano, de todos y de todas, recuperando por fin los recortes de Cospedal que no se han recuperado como bajar las horas lectivas y las ratios.

Además, vamos a trabajar para revertir las privatizaciones que ha habido en esta legislatura, como las que han traído tantos problemas en lugares como el hospital de Toledo.

¿Y en el caso de vivienda?

En el caso de vivienda, tenemos el peor dato de vivienda pública de España, y tiene mucho que ver que somos la comunidad con la peor tasa de emancipación juvenil del país. Hemos tenido un recorte de un 98% del presupuesto de vivienda en esta legislatura. Las medidas son recuperar y poner en marcha la Ley de Vivienda que se impulsó en la legislatura anterior. Queremos aumentar el parque público de vivienda y que haya alquiler social de verdad no como la falsa promesa de García-Page que ha demostrado hacer justo lo contrario y por eso no es creíble.

¿Y en cuanto al río Tajo, cuál sería su primera propuesta?

Es fundamental trabajar presionando a la Confederación Hidrográfica, a la Comunidad de Madrid y al Ministerio de Transición Ecológica para que se lleve a cabo la descontaminación del río a causa del descontrol absoluto que hay en Madrid por culpa de Ayuso. Vamos a trabajar para que el caudal ecológico se cumpla de una manera real. Que esos 20 metros cúbicos por segundo sean una realidad en el río Tajo en nuestra región y que se acabe ya de falsos caudales mínimos que nos dejaría con el agua absolutamente insuficiente, y que se hacen por plazos y no de manera urgente. Estamos muy lejos de salvar el río.

La consejera portavoz Blanca Fernández ha comentado en una entrevista con este medio que la estrategia electoral se destina a un voto “urbanita” cuando la realidad es rural. ¿Qué opina?

El error lo está cometiendo Emiliano García-Page al mirar a su derecha y dejando huérfanos al los votantes socialistas, pero nosotros estrechamos la mano a quien quiera políticas progresistas.

Los principales defensores del medio rural somos Unidas Podemos

¿Qué medidas proponen para el medio rural?

Los principales defensores de este medio somos Unidas Podemos, porque si alguien ha luchado por su futuro hemos sido nosotras. Eliminando las principales amenazas, como las macrogranjas porque hemos sido los principales defensores de la moratoria y la real, no la falsa de García-Page, quien impulsó la moratoria y el fin del fracking o la minería de tierras raras ha sido Podemos. Quien trabaja para una transición energética sostenible que plantee recursos y energía para que se queden en las zonas rurales es Unidas Podemos. Esta transición energética basada en la especulación con macroplantas solares que no generen recursos en las zonas rurales es la principal amenaza para los proyectos de vida de las personas.

¿Cuál sería la primera medida que llevaría a cabo si es elegido presidente de la Junta?

Lo primero que haría sería revertir los recortes de María Dolores de Cospedal y los retrocesos de Emiliano García-Page.

¿Derogará la ley 1/2012 de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales, la llamada ‘ley de recortes’ de Cospedal?

Vamos a poner en marcha distintas iniciativas y una tiene que ver con recuperar los derechos de los trabajadores públicos y será una de las principales medidas que tomaré.