Denuncian el “maquillaje” de las listas de espera de consultas externas sanitarias de Castilla-La Mancha

Las listas de espera del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) para las citas de primera consulta en especialidades están ahora en el centro de la diana de algunos colectivos, que se preguntan sobre un posible “maquillaje” derivado de la implantación de un nuevo mecanismo. Concretamente, el sindicato Solidaridad Obrera, que agrupa a buena parte del personal informático del SESCAM, ha recabado información sobre este asunto y apunta que hay un nuevo mecanismo de citas de primera consulta dentro de la aplicación que gestiona la Historia Clínica Digital. Se trata de un “proceso automatizado” que se va a ir instalando en todas las Gerencias del Servicio de Salud y que, a su entender, “busca un objetivo poco claro y que podría tener algo que ver con el maquillaje de las estadísticas de la lista de espera para consultas externas”.

La Ley 3/2014, de 21 de julio de garantía de la atención sanitaria y del ejercicio de la libre elección en las prestaciones del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha establece tiempos máximos de atención al paciente y estipula que todos los servicios sanitarios del Sistema Nacional de Salud deben mandar estadísticas al Ministerio de Sanidad para tener datos sobre la eficiencia de la atención sanitaria en cada comunidad.

Precisa el sindicato que las estadísticas que se envían desde el SESCAM se obtienen a través de una aplicación llamada ‘Montesinos’ que extrae información de las citas de pacientes en otra aplicación, ‘Mambrino XXI’. Este software extrae así todas las estadísticas que se necesiten enviar, incluyendo todas aquellas primeras citas que se hayan dado a más de 90 días para especialistas (consultas externas) y que vienen normalmente solicitadas desde médicos de cabecera (primaria) o desde otros especialistas (especializada). Esta aplicación la mantiene una empresa externa llamada Accenture.

“Al personal propio informático del SESCAM se le pide primero que modifiquen ‘Mambrino’ para que no pueda dar citas a más de 90 días para la prestación ”Consulta Primera“. Esas citas por lo tanto quedan esperando en un buzón que ya existía desde que existe esa aplicación. A este buzón solían ir las pocas citas que no encontraban ningún hueco ni siquiera a más de 90 días y era posteriormente tratado por personal administrativo de los servicios de citación”.

“Casi ninguna primera cita puede ser atendida”

Solidaridad Obrera detalla que, por tanto, este buzón está creciendo de manera exponencial porque “casi ninguna primera cita puede ser atendida”: hay pocos huecos a menos de 90 días (debido a los recursos de horas de médicos existentes que hay actualmente) y aunque haya huecos, avisan, tampoco se ofertan para que pueda citar el administrativo en caso de que exista alguien en el buzón para el mismo servicio y prestación en espera de cita. El resultado es que es “prácticamente imposible” que algún paciente se vaya con cita para una primera consulta de un centro sanitario cuando se la solicitan.

Según el sindicato, el SESCAM ha consultado con la empresa privada que lleva el desarrollo de ‘Montesinos’ para que programe un nuevo proceso automatizado que se ejecuta todas las noches y que vaya cogiendo esas citas que se están guardando en el buzón paralelo y busque huecos para dar citas y siempre a menos de 90 días.

Afirma no entender por qué ese desarrollo no es realizado por los propios trabajadores del SESCAM o a lo sumo por otra empresa que se encarga de la aplicación ‘Mambrino’, llamada CGM y que tiene “más experiencia”. “Este es uno de los peligros de la privatización que venimos denunciando desde 2019 en los servicios de informática de todo el SESCAM”, subraya. El efecto, en opinión del sindicato, que se consigue con estas dos medidas es que “jamás van a existir citas” a más de 90 días para “Consulta Primera”. “Si no existen citas a más de 90 días para esa prestación, nunca va a haber estadísticas negativas que indiquen que hay demora a más de 90 días para primera consulta, ni se verán perjudicados las medias del tiempo de demora en general”.

Por todo ello, alerta de que las consecuencias de estos dos cambios son múltiples y “potencialmente perjudiciales para los pacientes”. Por un lado una persona puede permanecer semanas en ese buzón hasta que el proceso automático encuentre un hueco a menos de 90 días para primera consulta y mientras no estaría siendo contabilizado a efectos estadísticos “lo que consideramos una mala praxis y no sabemos si presuntamente ilícita”. “Si esto no se trata de manera manual (lo cual es posible) se podría llegar al caso de que no se cumpla la ley de garantías con esa persona si permanece el suficiente tiempo esperando”.

Y por otro lado, el proceso automatizado “no ha contado con las garantías de los procesos de ingeniería del software” que los trabajadores públicos del SESCAM han solicitado por escrito y verbalmente.

Además, abunda en el hecho de que al haberse instalado sin todas las pruebas necesarias se están produciendo “errores con otras aplicaciones que necesitan datos que el nuevo proceso automático no crea correctamente, generando incidencias técnicas”. También, al haber eliminado la posibilidad a los administrativos de citaciones de citar a más de 90 días para primera consulta, “se ha perdido el contacto presencial con el paciente en la gran cantidad de casos en los que no podrán darle una cita para primera consulta”.

“Ningún beneficio frente al funcionamiento anterior”

Solidaridad Obrera dice haber consultado con expertos el desarrollo de estas aplicaciones y afirma que no ven “ningún beneficio frente al funcionamiento anterior”. “Crea problemas, no mejora ningún proceso de citación, modifica sustancialmente la manera de crear las citas a consultas externas a más de 90 días de primera consulta y también la manera de recopilar los datos para la lista de espera”, remarca el sindicato.

En este sentido, apunta que la directora gerente del SESCAM, Regina Leal, ha sido la persona de dirección que “ha estado detrás de la solicitud de estos cambios”, pero “no es entendible ni las prisas con las que se ha pedido, evitando pruebas intensivas o el pilotaje a medio plazo de un cambio tan complejo como este”. “¿Por qué se pide algo así si no reporta beneficios y genera problemas, por qué se ejecuta tan rápido y evitando las advertencias de los técnicos, por qué se prioriza la implantación del nuevo sistema sobre la corrección de los errores detectados? ¿Por qué justo ahora coincidiendo con la pre-campaña electoral?”, se pregunta por último este sindicato de trabajadores informáticos del SESCAM.

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de Castilla-La Mancha, José Luis García Gascón, también se ha referido a esta cuestión y ha pedido que se abra una comisión de investigación en torno al presidente regional, Emiliano García Page y al consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, por “presunto escándalo de manipulación de cifras oficiales con fines electoralistas” que habrían afectado a la salud de los pacientes de Castilla-La Mancha.