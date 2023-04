Mariano Donate, activista por los derechos LGTBI en la España rural que quiere ser diputado en Castilla-La Mancha

Mariano Donate (Miguelturra, 1976) fue una de las personas que respondieron de forma contundente al sacerdote Pablo Martín de Burgo cuando leyó la declaración de los obispos contra la Ley LGTBI de Castilla-La Mancha en una misa. “Usted se ha quedado solo y se queda con su odio”, afirmaba. “Ha preferido hacer reunión de amigotes para lanzar unas reflexiones llenas de confusión, desconocimiento, mentiras y engaños. Esos son pecados”, continuaba Donate. Y es que el candidato de Unidas Podemos a las Cortes de Castilla-La Mancha por Ciudad Real carga con años de comprometido activismo LGTBI en Ciudad Real, algo que será parte fundamental de la campaña electoral de cara a la próxima cita del 28 de mayo.

Es educador infantil desde hace más de 25 años en su pueblo. Además, lleva más de una década siendo parte activa de la lucha contra la homofobia en la provincia. Hace cinco años fundó la Asociación Amparo LGTBI en Miguelturra, enfocada especialmente en los derechos del colectivo en zonas rurales y durante los últimos cuatro años, ha sido el responsable de ALEAS IU Castilla-La Mancha. “Es difícil. Pero es necesario”, reflexiona Donate en conversación con elDiarioclm.es. “Es fundamental, todo va unido. Esto también es luchar por el colectivo, porque tener una referencia en política es importante. Son muy pocos los casos de las personas del colectivo que han dado el paso al frente”, explica. Por lo menos en Castilla-La Mancha.

Donate reconoce el avance que ha supuesto la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI en la región aprobada en la actual legislatura, pero advierte de que sólo es el primer paso para la comunidad autónoma. Un “nuevo horizonte”, como ha definido la ley“, pero para el que todavía queda mucho por trabajar, especialmente en las zonas rurales, que es donde el político ha volcado su activismo. ”Es fundamental establecer políticas para que el sexilio sea menor en los pueblos de nuestra región“, resalta.

El sexilio es el término que define la obligación que sienten las personas de abandonar sus localidades de origen por la discriminación que sufren debido a su orientación sexual, identidad o expresión de género. “Muchas veces luchamos desde el colectivo por tener un puesto en estos lugares. Cuando la agrupación [de Izquierda Unida] decidió que era importante dar esta visibilidad, acepté encantado. Por eso he dado el paso, para que todos los castellanomanchegos y castellanomanchegas vean que estamos plenamente integradas en la sociedad y que desde nuestra experiencia trabajaremos por los derechos de todas, todos y todes”, explica Donate. “No podemos olvidar que Castilla-La Mancha fue una de las últimas regiones en aprobar su ley de LGTBI. Sinceramente, ha llegado un poco tarde”, reflexiona.

"Debemos hacer política para que la gente se sienta respetada"

Eso sí, mejor tarde que nunca. “Esto ha sido un triunfo de los colectivos y asociaciones de Castilla-La Mancha, que han estado luchando para tener esta voz y que las administraciones cumplan con su obligación de proteger los derechos y libertades de nuestro colectivo”, asegura. Pero la ley sólo es el primer paso, y seguir adelante por la lucha de estos derechos es el trabajo al que quiere enfrentarse como candidato y posible futuro diputado, pero sobre todo como activista. “Debemos mantener la mayor transparencia posible y por eso debemos seguir trabajando con las organizaciones que son a las que le debemos la ley”, explica. “No debemos nada a nadie, y menos a las administraciones. Esta ha sido una lucha constante y debemos seguir luchando para que nuestra ley no se quede en un cajón”, afirma Donate.

La visibilidad no puede verse sólo durante el Orgullo"

La España rural y los derechos LGTBI

El candidato recuerda que la comunidad es “plenamente rural” y que las personas “lo tienen más difícil” a la hora de manifestar su orientación sexual o una expresión de género distinta. “Es todo muy complicado cuando todo el mundo te conoce, porque hay miedo a la hora de salir del armario y muchas personas prefieren huir de las localidades que los vieron nacer. Por eso, nos falta mucho por hacer. Y nos merecemos una ley que sea más completa, a nivel estatal, que esté enfocada a las personas trans, necesitan apoyo legal más específico, igual que la infancia que la hemos visto olvidada. Por eso, apostamos por una ley mucho más amplia, que reconozca también la identidad de personas no binarias, que han quedado olvidadas a nivel nacional”, resalta.

La población LGTBI es muy amplia y diversa, reconoce, para matizar que “lo importante es que se reconozca nuestra identidad y que existimos en Castilla-La Mancha. Que queremos quedarnos en nuestros pueblos. Hablamos de derechos de las personas, y esto no puede cuestionarse, sino que debe garantizarse. Hablamos de algo tan fundamental como el derecho a ser. Tenemos que partir de ahí, porque sin reconocer que tenemos derecho a existir es muy difícil que se vayan a desarrollar otras políticas. Todo está vinculado, pero debe partir desde el reconocimiento de todas las identidades y todas las personas”, señala.

Y para ello, esgrime su propia experiencia como un estandarte para asegurar que está ahí y que puede hacerlo también desde las instituciones. “Somos supervivientes. A muchos nos han robado la infancia y la adolescencia, y es importante que esto no le pase a nadie más en la región. No podemos discutir qué tipo de políticas son más o menos importantes. Todas lo son”, afirma.

Políticas transversales

Donate señala que el problema no es sólo la imposibilidad de mostrar la orientación sexual y la diversidad de género libremente, sino que existen muchas otras causas: la falta de oportunidades en el medio rural, las escasas posibilidades de la atención a la infancia o a las personas mayores. “Todo va relacionado y esto es algo de lo que tenemos que ser conscientes”. Como un caso específico, apunta a que no hay ningún centro para mayores que esté adaptado para recibir a personas del colectivo. “Y son las personas que más han sufrido, porque han visto que es muy difícil sentirse libre, y por eso estos lugares deberían estar adaptados para atender a la diversidad. Con formación, porque nunca vemos visibilidad ni tampoco personal que sepa cómo atenderlas”, señala el candidato.

De este modo, resalta como las localidades que destacan por su apoyo al colectivo LGTBI, cada vez reciben a más personas interesadas en conocer su ejemplo y esto también termina “repercutiendo en las ciudades”. “No sólo se trata de visibilidad, sino que también apoya el desarrollo económico y social de nuestras ciudades. Pero no puede ser que se trate solo de actos de campaña, debe ser un apoyo estructural. Debemos hacer política para que la gente se sienta respetada”, concluye.

Una Comisión Regional contra los delitos de odio

Una de las medidas más urgentes que Unidas Podemos quiere llevar a cabo, en el caso de llegar a las Cortes, es crear la Comisión Regional contra los Delitos de Odio. Es una idea que tienen como “bandera”. “Vemos el crecimiento de los delitos de odio y es urgente y necesario”, resalta. Y apunta, por ejemplo, a la provincia de Cuenca, que es donde más se ha visto un crecimiento en este tipo de delitos. “Y justamente no hay ninguna organización provincial del colectivo. Esto nos dice que sin visibilidad y sin protección, aumentan este tipo de agresiones. Y es donde más tenemos que trabajar”, afirma. A esto apunta que el 90% de las agresiones por delito de odio no se denuncian, y no sólo afectan al colectivo LGTBI, sino también a quienes sufren racismo, islamofobia o cualquier tipo de discriminación. “La comisión es imperiosa”.

Eso sí, Donate es consciente de que los números no acompañan a la coalición en las encuestas, y que será difícil llegar efectivamente a este punto. Pero el trabajo debe seguir“, resalta. ”Siempre hemos sido una organización muy humilde y municipalista. Por eso debemos mostrar una postura optimista, que la gente se ilusione y vuelva a creer en la política. Ofrecemos un programa de escucha, en el que ya ha participado mucha gente y ahora sólo nos queda por darle visibilidad y que las personas se vean representadas“.

“Las encuestas son negativas, pero sólo son encuestas”, dice, para afirmar, rotundo: el trabajo “no se va a acabar el 28 de mayo”.