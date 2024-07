Castilla-La Mancha afirma que lleva desde “octubre” insistiendo para el traslado de menores migrantes desde Canarias

El total de menores no acompañados cuya acogida se “asume” en Castilla-La Mancha es de 84, incluyendo veinte menores que corresponden al año 2023 y que aún no se han recibido. “No porque Castilla-La Mancha no haya querido hacerlo, sino porque el propio Gobierno de Canarias no da abasto para tramitar toda la documentación necesaria y para poder remitir a los menores a las comunidades autónomas”, ha señalado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano.

La responsable ha explicado que “llevamos desde el mes de octubre del año pasado insistiendo en que se agilizarán esos trámites”, hasta que en abril de 2024 “conseguimos firmar los acuerdos, insistiendo desde el mes de marzo que, aunque no tuviéramos ese convenio firmado entre Castilla-La Mancha y Canarias, no teníamos inconveniente en que fueran llegando los menores pertenecientes al acuerdo de 2023”.

Además, ha añadido que llevan desde octubre del año pasado “insistiendo” en agilizar los trámites. De este modo, la consejera de Bienestar Social ha detallado que “ya están llegando los 10 primeros menores de este acuerdo de 2023 a Castilla-La Mancha, donde les vamos a acoger, como no puede ser de otra manera, con los brazos abiertos, con toda la garantía de cubrirles las necesidades”.

El objetivo, ha remarcado la consejera, es que “puedan desempeñar su proyecto de vida con esos sueños que venían desde sus tierras de origen, que sin ninguna duda tienen todo el derecho a cumplirlos en igualdad de condiciones que cualquier niño y niña que vive en nuestra región”.

Así, ha subrayado que Castilla-La Mancha tiene un sistema de protección amplio, pero también “un poco sobrecargado”, una situación ha remarcado García Torijano, “le hemos trasladado al Ministerio en todas las conferencias sectoriales, pero especialmente en esta que se desarrolló en Tenerife; con la importancia que tiene financiar adecuadamente con fondos del Estado este tipo de recursos para poder atender a los niños con todas las garantías”.