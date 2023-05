El Parque de Economía Circular Los Palancares en Cuenca ya cuenta con su declaración ambiental estratégica, entre críticas de Ecologistas en Acción

Ya es oficial la declaración ambiental estratégica del Plan de Singular Interés del Parque Científico y Tecnológico de Economía Circular de Los Palancares, una infraestructura que promueve la Diputación de Cuenca. El presidente de la institución, Álvaro Martínez Chana, ha asegurado estar “satisfecho” con el paso “tan importante” que va está satisfecho con este paso tan importante para continuar con un proyecto que va a “revolucionar la provincia” y va a permitir urbanizar 810.000 metros cuadrados con el objetivo de generar actividad económica en un sector “en pleno auge como es la economía circular” y que “aprovecha uno de los potenciales que tiene Cuenca como es su masa forestal”.

En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, se señala que el análisis del proceso de evaluación ambiental desarrollado “ha sido correcto” y se han integrado los aspectos especificados en el documento de alcance del Estudio Ambiental Estratégico, así como de los informes recibidos en el trámite de información pública. Por eso, estiman que “no es necesario añadir nuevas determinaciones finales, sin perjuicio de las que pudieran incluirse dentro de la fase de seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la aplicación del plan y de la verificación de la información que figura en el estudio ambiental estratégico”. De este modo, se formula la declaración ambiental estratégica.

El Plan de Singular Interés recoge una superficie de uso industrial de 626.000 metros cuadrados divididos en cinco manzanas, el resto del terreno irá destinado a zonas verdes, equipamientos públicos y red viaria. Desde la diputación han señalado que ya se cuenta con “todos los parabienes medioambientales, de agua, de carreteras, patrimoniales e infraestructuras”; tal y como exige la legislación vigente, en un proceso que ha sido “muy complejo” y que ha requerido más de dos años de trabajo, pero que está aprobado y da luz verde a un proyecto que va a suponer “un antes y un después para Cuenca”.

Martínez Chana ha querido agradecer a todos los trabajadores y trabajadoras de la Diputación de Cuenca, así como técnicos externos, que han trabajado para la confección de esta iniciativas que han estado encabezados por la vicepresidenta segunda y diputada del Parque Científico y Tecnológico de Economía Circular, Elena Carrasco, por todo el trabajo que han desarrollado.

Desde la Diputación de Cuenca han sacado adelante esta iniciativa en un “tiempo récord”, según ha explicado el presidente porque es un proceso muy laborioso, tal y como se recoge en esta declaración ambiental se han realizado consultas a un total de 42 administraciones y entidades afectadas.

Críticas de Ecologistas: “La alternativa más impactante”

Ecologistas en Acción de Cuenca y de la Manchuela y Pueblos Vivos Cuenca han mostrado su rechazo a esta declaración ambiental estratégica (DAE) y han anunciado que presentarán “recursos”. “Enorme decepción de las entidades ciudadanas ante la premura y el poco respeto a los procedimientos administrativos de los responsables del gobierno regional en materia de urbanismo y medio ambiente”.

En las contestaciones del promotor a las alegaciones, según los ecologistas, no se aportan datos, documentos vigentes o estudios de campo que sustente las afirmaciones que expone. Como ejemplo, justifica el alejamiento en 15km de la ciudad de Cuenca, amparándose en un informe denominado “Estrategia de Desarrollo Urbano de Cuenca” de 2008 en el que aparecía un parque empresarial en la misma zona donde se pretende ubicar el PSI de los Palancares. “Lo que no se dice es que no figura dicho parque empresarial en el vigente EDUSI 2022 elaborado en 2016, donde se insiste en la importancia de conseguir una ciudad compacta”, afirman.

“Pero lo peor es que (según las entidades proteccionistas) Fomento da por buenas todas y cada una de las contestaciones a las alegaciones enunciadas por ”El promotor“ (La Diputación de Cuenca) sin comprobar (por imposibilidad material ante la tramitación acelerada) de la veracidad de algunas afirmaciones y por tanto rechaza, sin más trámites todas la alegaciones y sin opción a recurso”, insisten.

Carlos Villeta de Ecologistas en Acción de Cuenca, ha declarado: “No somos capaces de entender las razones para ubicar este plan en un lugar tan insensato, existiendo alternativas mejores en todos los aspectos. Esta ubicación no solo generará impactos ambientales críticos sobre la Microrreserva del Complejo Lagunar del río Moscas, sino también un inmenso derroche de dinero público, puesto que la ubicación no dispone de carretera de acceso, agua, electricidad, teléfono, depuración de aguas ni conexión a internet y obligará a los trabajadores del complejo industrial a desplazarse en su vehículo, al menos, 30 kilómetros diarios”.

“Tampoco entendemos las prisas para llevar a cabo este proyecto que han repercutido muy negativamente en la calidad de los estudios realizados, en la contestación de las alegaciones y en la elaboración de la DAE. Es preocupante que el director general de economía circular ningunee a sus técnicos y despachen en tiempo récord un plan tan complejo e impactante. Pero nuestros colectivos no se dan por vencidos y por tanto iniciaremos las acciones legales necesarias para impedir este desatino ambiental y económico”, finaliza Villeta.