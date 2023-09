Vecinos de Toledo temen los efectos de la DANA en los restos de amianto junto a sus viviendas, “un problema sin solucionar”

Una vez más, el amianto depositado en diversas parcelas de la zona del conocido como barrio del Polígono de Toledo vuelve a la palestra socio-política. Esta vez tiene que ver con los estragos provocados por la DANA en la ciudad durante los primeros días de septiembre. Las fuertes lluvias desenterraron parte de los restos sellados en algunos tramos del cauce del arroyo Ramabujas, en esta zona de la capital castellanomanchega.

Desde que se cerrase a principios de los años 2000 la planta Ibertubo, que fabricaba piezas con fibra de amianto- la presencia de restos de este material esparcidos en distintas parcelas de este barrio toledano, procedentes o no de la fábrica, preocupa. Es el lugar más poblado de la ciudad, en el que hoy se encuentra el hospital regional de referencia. En 2017 se hablaba de 90.000 toneladas. La denuncia social provocó la intervención de varias administraciones como la Junta de Castilla-La Mancha o la Confederación Hidrográfica del Tajo, para sellar los vertidos. Pero esa actuación nunca terminó de convencer a los vecinos.

Ahora tras las lluvias torrenciales de hace unas semanas la preocupación ha vuelto. Este jueves la Asociación Vecinal 'El Tajo' ha optado por contárselo a los grupos políticos en el pleno celebrado en el Ayuntamiento toledano. “Lo que queremos dejar claro hoy aquí es que este problema no está solucionado ya que existen en el barrio otras zonas contaminadas, en donde, directamente, no se ha llevado a cabo acción alguna; sirva de ejemplo, el Barrio Avanzado, propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, apenas a 50 metros de las viviendas”, ha manifestado Gemma Ruiz, coordinadora de la asociación vecinal,

Ruiz ha recordado que ya intervinieron en un pleno municipal en el año 2016 exponiendo este “grave problema de salud pública”, pero lamenta que “siete años después aún se está lejos de la solución definitiva”. Pese a todo, también ha reconocido el trabajo que el Gobierno regional ha venido haciendo en los últimos años, consiguiendo que “fincas de propiedad privada tapen, aunque ellos le llamen sellado, algunos de esos núcleos”.

Las actuaciones que han realizado en algunos de estos focos con amianto son, a su juicio, insuficientes, pues el sellado que han realizado “es dejar mal enterrado un problema para las generaciones futuras”, algo que “ha quedado de manifiesto” primero con la DANA que sufrió la ciudad en el año 2021 y la más reciente de este mes de septiembre de 2023. Así, consideran que “solo cabe la retirada planificada de los restos de amianto”.

La representante vecinal ha recordado la denuncia que realizaron junto a plataformas y partidos políticos a la Fiscalía en el año 2014 y que fue archivada cuatro años después. El informe de la Fiscalía, no obstante, alertaba de “la peligrosidad de estos residuos” pero exculpaba a las administraciones ya que estaban realizando “distintas actuaciones para dar solución a la situación” y señalaba que el delito cometido por Ibertubo - al esparcir materiales en esta zona- habría prescrito al pasar más de 15 años.

“El problema no se ciñe a un barrio sino a la ciudad”

“El problema sigue aquí. Venimos -al pleno- para que la nueva Corporación para que todos sus concejales, los que gobiernan y los que están en la oposición, no miren para otro lado, no se escuden en que no tiene competencias y sean parte de la solución. Este problema no se ciñe solo a un barrio porque prácticamente toda la población de la ciudad y de la provincia pasa por el Hospital Universitario de Toledo (que se encuentra a 1 km de muchos de los vertidos), por el centro comercial, la zona industrial o por sus calles y paseos”, ha expuesto Ruiz, que indica que hay quienes viven “a tan solo 300 metros o incluso menos” de estos restos. Hoy en el Ayuntamiento gobiernan PP y Vox, frente a los gobiernos de izquierdas de las cuatro últimas legislaturas.

En su discurso también ha recordado que la Dirección General de Salud Pública de Castilla-La Mancha prometió que llevaría a cabo un estudio epidemiológico que “nunca llegó”. “En el Congreso Nacional de Anatomía Patológica de España del año 2019 se informó de que, en el área sanitaria del Complejo Hospitalario de Toledo, se ha detectado un aumento de incidencia de los casos de mesotelioma, teniendo en alguno de los años que discurren entre el 2000 y el 2019 más de 5 casos de mesotelioma, lo que para este tumor rarísimo supone una autentica epidemia”, ha afirmado.

En los últimos días, tal y como recogía la cadena SER, la Junta se habría comprometido con la asociación a actuar, a través de la empresa pública Tragsa, en los focos de amianto que han quedado desenterrados tras la DANA en la zona del arroyo de Ramabujas, que va a parar al río Tajo.

El Gobierno de PP y Vox se ha sumado a la petición de la asociación vecinal, según ha trasladado el concejal de río Tajo y Medio Ambiente, Rubén Lozano, durante la sesión plenaria. Defiende que “la mejor solución es retirarlo y no taparlo”. “No podemos esperar a otra DANA para solucionar un problema histórico, que debe abordarse con voluntad y de forma conjunta con el resto de instituciones. De hecho, será uno de los asuntos que el Ayuntamiento de Toledo tratará en próximas reuniones con las consejerías de la Junta”, ha indicado el edil.

-----------------

Queremos seguir haciendo periodismo independiente

Necesitamos tu apoyo para seguir elaborando contenidos de calidad y practicando periodismo a pesar de todo.

Puedes darte de alta como socio o socia. Si ya lo eres, entra en tu panel personal y puedes destinar una cuota específica a tu edición más cercana, la que te acerca a Castilla–La Mancha. Tenemos un vídeo en nuestro canal de Youtube que explica cómo hacerlo.