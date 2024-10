El 'zasca' del fiscal superior de Castilla-La Mancha a Vox: “No existe equivalencia” entre delitos sexuales y menores migrantes

El fiscal superior de Castilla-La Mancha, Emilio Manuel Fernández, ha asegurado este jueves que en la comunidad autónoma “no existe” equivalencia entre los delitos contra la libertad sexual y los menores extranjeros no acompañados. Ha sido su respuesta al diputado de Vox Iván Sánchez, durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Generales de las Cortes para informar sobre la Memoria 2024 de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma.

En el transcurso de la sesión, el fiscal superior ha dicho que no puede compartir el “silogismo” de que los delitos contra la libertad sexual son obra de los menores migrantes, “ni cosa por el estilo”, como argumenta el partido de extrema derecha. “Esa equivalencia no existe”, ha remarcado, teniendo en cuenta que, como recoge la Memoria de la Fiscalía, “la mayoría de los delitos contra la libertad sexual que se cometen en Castilla-La Mancha no los cometen ni los menas, ni siquiera extranjeros, es decir, son delitos cometidos en el círculo familiar”.

“Los que son menores son las víctimas”, no los agresores

Además, añadía, “normalmente” esos delitos no los cometen menores porque “los que son menores son las víctimas, y normalmente son niñas, pero es irrelevante la nacionalidad y es irrelevante la situación”, ha manifestado. “Yo también tengo una hija y también me ha preocupado siempre la situación de mi hija, pero también nos pueden preocupar los atracos, y podemos ser víctima de un atraco en la calle, pero la cuestión, en estos delitos contra la libertad sexual, es que la mayoría se cometen en el círculo parental, en el círculo familiar”.

Iván Sánchez había criticado previamente que “las políticas de puertas abiertas de los dos grandes partidos, del PP y del PSOE, y ese fomento a la inmigración ilegal, está trayendo a nuestro país gente que no protege a las mujeres, gente que le da igual a las mujeres y se está desprotegiendo a las mujeres y se pone en riesgo a las mujeres, a los barrios, a nuestros pueblos”. Algo que el fiscal superior de Castilla-La Mancha ha desmentido.

El diputado de Vox también cree que hay que realizar pruebas para determinar si las personas migrantes son menores o no, a efectos de la repatriación porque, según ha asegurado -sin citar ninguna fuente para realizar al afirmación- que “mayoritariamente están llegando son personas que, en cuanto se les hacen las pruebas, se ve que no son menores de edad”. En este punto aprovechaba para recordar que Vox ya registró una iniciativa para que se realicen pruebas a los inmigrantes que están bajo la tutela de la Junta de Castilla-La Mancha.

Yo lo siento, pero no puedo compartir la idea de extranjero o inmigrante ilegal igual a delincuente porque las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, la estadística policial, ese silogismo no lo establecen, es decir, hay delincuentes extranjeros, pero hay más delincuentes nacionales, hay tipos delictivos que sólo los cometen los nacionales Emilio Manuel Fernández — Fiscal superior de Castilla-La Mancha

A esta afirmación también ha contestado el fiscal superior quien, tras recordar que esta cuestión no era objeto de su comparecencia ni de la Memoria hoy presentada en las Cortes de Castilla-La Mancha, ha indicado que en función de la edad que tenga una persona se puede establecer “cuál es su régimen de estancia en el Estado español, no su régimen de expulsión, porque difícilmente será expulsable, esto lo sabemos todos”, ha remarcado.

“Normalmente, las personas que vienen de fuera, claro, tratan de alegar que son menores de edad porque el régimen es más beneficioso, es decir, es mejor objetivamente estar en un centro de menores que estar en un centro de mayores de internamiento”, ha comentado Fernández, quien ha manifestado que, “en los casos de duda, se hace este expediente de determinación de edad con este objeto, pero no quiere decir que al extranjero ilegal le vayamos a meter en la cárcel”.

“Yo lo siento, pero no puedo compartir la idea de extranjero o inmigrante ilegal igual a delincuente porque las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, la estadística policial, ese silogismo no lo establecen, es decir, hay delincuentes extranjeros, pero hay más delincuentes nacionales, hay tipos delictivos que sólo los cometen los nacionales”.

Por parte del PSOE, el diputado Ángel Tomás Godoy ha aludido al aumento de los delitos contra la libertad sexual, especialmente el aumento de los producidos por menores de 16 años, considerando que “es absolutamente urgente que hagamos algo”, pues “tenemos un problema cada vez más como sociedad”, según recoge Europa Press.

Además, el socialista ha preguntado, en relación a los delitos cibernéticos, que haya alguien que “bajo el anonimato esté continuamente cometiendo delitos y que sea imposible hoy en día para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para la Fiscalía, para la justicia, saber quién” es, abogando por legislar este asunto y que quien utiliza una red social o utiliza el espacio digital, el espacio telemático, tenga que identificarse.

Emilio Manuel Fernández ha respondido que identificar a todos los usuarios de la red es algo “difícil de conseguir”. “La mayoría de personas que entran en Internet no son delincuentes” y porque “el peligro aquí siempre está, no en que nosotros tengamos que facilitar nuestra identidad para entrar en Internet, sino en el uso que luego se haga de eso para otros fines que no sean evitar que nosotros cometamos estafas a través de Internet”.

“El problema está en que Internet no tiene puertas, es decir, la concepción de Internet es que está fuera de los gobiernos” porque “si estuviera en la órbita de los gobiernos podría dar lugar, en muchos casos, en muchos países, como ustedes saben, al control político”. No obstante, el Fiscal ha finalizado apuntado que “alguna medida de control hay que establecer” porque el crecimiento del cibercrimen “es absolutamente desmesurado”.