El PP pide más “concienciación” sobre la violencia machista mientras suprime una unidad policial específica en Ciudad Real

La diputada regional del PP Tania Andicoberry ha pedido hoy en las Cortes de Castilla-La Mancha “poner el acento en políticas de educación, de concienciación, en medidas para las víctimas, en todo el aparataje que se pone en marcha, que es mucho y que es positivo, pero que, obvio por las cifras, no es suficiente”, en alusión a las víctimas de violencia de género.

La 'popular' se pronunciaba así durante la comparecencia del fiscal superior de Castilla-La Mancha, Emilio Manuel Fernández, en la Comisión de Asuntos Generales de las Cortes regionales para informar sobre la Memoria 2024 de la Fiscalía de la comunidad autónoma.

Andicoberry valoraba la presencia femenina en la Fiscalía regional y se centraba en los datos de violencia de género para asegurar que “los datos están ahí y es una realidad tozuda a la que no podemos y no debemos obviar. La violencia de género existe, existe más que nunca, cada vez existe más. Algo estaremos haciendo mal o, al menos, no estaremos haciendo lo suficiente”, decía, teniendo en cuenta las cifras y reclamaba más juzgados específicos contra la violencia machista como algo “fundamental”, según recoge Europa Press.

Sus afirmaciones coinciden, paradójica y contradictoriamente, con la decisión del alcalde del PP de Ciudad Real, Francisco Cañizares, de aceptar la iniciativa de Vox, su socio de gobierno en el ayuntamiento para suprimir la Unidad de Violencia de Género de la Policía local de Ciudad Real.

Vox ostenta la Concejalía que gestiona la Policía local en Ciudad Real y ha explicado de forma abierta que la decisión tiene una razón “ideológica”. Hay que recordar que el partido de extrema derecha mantiene una posición negacionista de la violencia machista.

Hoy el alcalde del PP de Ciudad Real le ha restado importancia asegurando que habrá “la misma protección y servicio a las víctimas” casi al mismo tiempo de su compañera de partido reclamaba, entre otras cosas, “mas concienciación”. Y eso es precisamente lo que piden los colectivos feministas de la región que han calificado la decisión de PP y Vox como una forma de “invisibilidad y ninguneo por parte de la administración local” hacia la violencia machista.