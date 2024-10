Vox elimina la Unidad de Violencia de Género de la Policía local de Ciudad Real y PSOE lo califica de “tropelía”

Vox ha anunciado que se elimina la “exclusividad” de la Unidad de Violencia de Género de la Policía Local de Ciudad Real, para “eliminar cualquier término ideológico de género” y centrarse así “objetivamente” en “todo tipo de víctimas de violencia”. Vox gobierna en la capital ciudadrealeña en coalición con el PP desde las últimas elecciones, aunque ambos partidos han marcado sus distancias como en el caso de la celebración del Orgullo LGTBI este verano.

La Concejalía de Seguridad de Ciudad Real, encabezada por el también vicealcalde de Vox y diputado nacional, Ricardo Chamorro, ha decidido eliminar esta unidad. Lo justifica en su intención de poner en marcha una Unidad de Protección y Apoyo Judicial, que estará integrada por dos secciones, UCJA y Atenea. La primera se encargará de “atender las colaboraciones judiciales” y la segunda, de la “protección judicial de todas víctimas de violencia”. Recientemente, Chamorro proponía en el pleno municipal que la Policía Local ciudarealeña hiciese “controles de identidad” del padrón con el foco en las personas migrantes.

De este modo, argumentan desde el partido de extrema derecha, se cambia la Unidad de Violencia de Género por “una organización más amplia” y sostienen que “la anterior Unidad de Violencia de Género protegía solo a las víctimas de cierto nivel del sistema Viogen” o que “con este cambio se amplía la asistencia a todas las víctimas de violencia, y se elimina en nuestro cuerpo de Policía local cualquier término ideológico de género, centrándose objetivamente en todo tipo de víctimas de violencia”, resaltan en un escueto comunicado.

Pero es lo único que se conoce. El Ayuntamiento de Ciudad Real, donde el PP gobierna con Vox, no ha respondido aún a varias solicitudes de elDiario.es Castilla-La Mancha sobre los detalles de este cambio. La única explicación ha llegado des desde Vox, el partido, pero no desde la Concejalía que ostenta la formación de extrema derecha en el Consistorio.

En Ciudad Real, el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén) funciona desde 2018, después de la firma del acuerdo entre la Policía local y la Subdelegación de Gobierno en la provincia. Dicho acuerdo se renovó en 2022, por un periodo de cuatro años.

Un acuerdo, resalta la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Sara Martínez, que no es económico, sino de coordinación y que ha funcionado “perfectamente” en un “consenso y normalidad política”. Martínez lamenta que nadie sabía “absolutamente nada” del cambio en el cuerpo de la Policía Local. “No se ha tratado en Pleno municipal, ni ha habido ninguna propuesta en Junta de Gobierno Local, no hay un decreto, ni nada. Esto es una decisión unilateral, concretamente de la concejalía, del señor Chamorro (Vox) pero con la connivencia del alcalde señor Cañizares”, lamenta, en alusion al edil del PP.

Además, Martínez asegura que la decisión tampoco ha pasado por mesa de negociación, “órgano de los propios trabajadores”. “Hacer esto así no nos parece normal”, asegura en declaraciones a este medio. La portavoz socialista lo califica así: “Es una noticia desoladora. Nos produce vergüenza y preocupación” y se pregunta: “¿cómo dejamos a las mujeres víctimas de violencia de género?”.

Además, la concejala lamenta que se esté “cuestionando” el trabajo policial, aseverando que el Cuerpo local en la capital “siempre ha atendido” a todas las víctimas “de cualquier tipo de violencia”. Pero, puntualiza, si se quita la unidad especial lo que se pretende es “maquillar y ocultar una realidad” que sufren las mujeres. “Es algo bochornoso y vamos a exigir hasta las últimas consecuencias que se tomen todas las medidas contra esta persona”, asevera la portavoz socialista. Martínez recuerda la censura que denunció la activista Sarah Berlori recientemente en unas jornadas de trata, que finalmente no se celebraron.

La socialista explica que en la actualidad hay dos agentes en Ciudad Real dedicados de forma exclusiva a la atención de víctimas de violencia de género, pero que hay otros agentes habilitados y formados, en coordinación con la Policía Nacional. No se sabe qué ocurrirá con estos trabajadores, señala. “No lo llegamos a entender y, por supuesto, vamos a ir hasta las últimas consecuencias, a exigir responsabilidades y pedir que se tomen medidas contra Vox. El alcalde no puede ponerse de perfil”, recalca la socialista. De hecho, ya valoran presentar una moción de urgencia para el próximo Pleno municipal que se celebra este viernes 25 de octubre.

Además, lamenta que se haga todo “de tapadillo”, al no pasar por ningún órgano del Ayuntamiento. “No nos quieren dar información, pues están ocultando algo”, recalca Martínez, quien añade que la medida se puede llegar incluso a judicializar y que no lo descartan desde su grupo municipal.

Piden “cordura” al alcalde de Ciudad Real

La delegada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, Blanca Fernández, ha pedido “cordura” a Francisco Cañizares, alcalde del PP en la localidad y le ha advertido de que “no le puede consentir bajo ningún concepto al señor Chamorro, su teniente de alcalde, la tropelía que ha anunciado que va a acometer contra las víctimas de violencia de género”.

Fernández ha recordado que son dos agentes los que trabajan de forma exclusiva en el seguimiento de las órdenes de protección de las mujeres víctimas de violencia de género, en colaboración con la Policía Nacional y que son 176 las mujeres que requieren seguimiento en la capital provincial precisamente por una orden de protección. “Dos agentes no parecen un despilfarro, desde luego, y si hay necesidad de hacer seguimiento o proteger a otro tipo de víctimas, hágase, pero con más recursos, con otros recursos. No a costa de dejar desprotegidas, invisibilizar y decir que esto de la violencia de género es ideológico, porque no lo es”, resalta la responsable política.

“Esto es una barbaridad, una tropelía. Si esto es una cuestión ideológica de Vox para ganar un puñado de votos, seguramente los encuentren entre los maltratadores”, reflexiona Fernández, que recuerda que el alcalde es del PP “un partido que se supone que defiende que hay proteger a las mujeres que son víctimas de violencia machista”. “Si realmente defiende a las víctimas, lo que tiene que hacer es torcerle el brazo a su teniente de alcalde y dar marcha atrás en esta decisión”. “No se puede invisibilizar y dejar desprotegidas a las mujeres”, remata.

“Convierten en inoperante a la Policía”

Desde la Asociación Feministas de Pueblo explican que esta medida “elimina” el concepto de violencia de género. “Parece más una cuestión ideológica que operativa”. Además, recuerdan que la violencia de género tiene su “propia especificidad”. “Eliminarla significa desarmar la lucha contra ella porque las herramientas genéricas no sirven para resolver problemas sino para enmascararlos”, aseguran.

“Es como si todos los tipos de cáncer los tratamos igual. Eso significa tratarlos mal todos”, recalcan desde el colectivo y recuerdan que “ha costado mucho trabajo llegar hasta aquí y también ”muchas vidas de mujeres y sus criaturas“. Por eso, lamentan que con la medida el Ayuntamiento ”no solamente convierte en inoperante a su Policía local sino que la hace cómplice con su negacionismo de la violencia que sufrimos las mujeres por el hecho de serlo“.