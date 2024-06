Vox Ciudad Real no participará en los actos del Orgullo LGTBI “por respeto a los homosexuales y a quienes no lo son”

El grupo municipal de Vox en Ciudad Real ha anunciado que no participará en los “actos LGTBI impulsados por el PP”. La razón: “por respeto a los homosexuales y a quienes no lo son”. Así lo señala el partido, que gobierna en la capital ciudadrealeña con el Partido Popular, en un comunicado en el que aclaran que los actos del Orgullo se han organizado a través de las concejalías de Igualdad y Participación, del PP y no de Vox.

“Vox considera que la libertad y los derechos que reconoce nuestra Constitución, así como la igualdad de su artículo 14, son independientes a la orientación sexual, por ello no comparte los actos de un movimiento político LGTBI que pretende colectivizar a una parte de los españoles”, aseguran en un comunicado.

Y a esto añaden que “por respeto a la igualdad de todos los españoles” no van a participar en los actos, pero “especialmente” por respeto a “aquellos homosexuales que no quieren cambiar las reglas, sino vivir libremente, que exigen libertad también para no identificarse con el cliché políticamente correcto de 'lo gay' y que, en definitiva, votan a un partido como Vox, sin necesidad de que se haga guiños o dé pasos innecesarios, además de contrarios a sus principios y a la libertad de todos”.

Los actos anunciados por el Ayuntamiento de Ciudad Real se han organizado por la Asociación Pride LGTBI Castilla-La Mancha y cuentan con el apoyo de las concejalías de Igualdad y de Participación, así como de “numerosas entidades y colectivos”. Este año quieren celebrar 'Orgullo de Barrio' bajo el lema 'Rompiendo barreras', entre los días 21 y 29 de junio.

Una iniciativa “novedosa”, porque busca la participación de los barrios y llegar a “toda la ciudad”. “Para nosotros es una iniciativa que está orientada a apoyarse y a trabajar entre los barrios, a tejer diversidad, convivencia, solidaridad vecinal, e impulsar el respeto entre todas las personas que viven en nuestra ciudad”, afirmaba Mar Sánchez, concejal de Participación, mientras que el presidente de Pride CLM, Carlos Márquez, añade que “este Orgullo lo que hace es crear participación para que los vecinos y vecinas puedan disfrutar de una semana llena de actividades dentro del barrio, y que también todos los ciudadanos del resto de la ciudad puedan visitarlo”.

Programación de la semana del Orgullo

Por su parte, la concejal de Igualdad, Maria José Escobedo, se ha sumado a esta iniciativa para apoyar actividades “en pro de la inclusión y la diversidad”. Las actividades comenzarán el viernes, 21 de junio, con la presentación del libro 'La Mancha Queer' a las 20:30 horas en la sala de exposiciones del Ayuntamiento, y culminarán el sábado, 29 de junio, con varias citas, empezando con el acto institucional, que tendrá lugar a las 12:00 horas en la calle Virgen del Prado y continuando con la comida vecinal en el parque del Pilar a las 14:30 horas.

La “gran actividad” tendrá lugar a las 19:30 horas. Se trata de la I Marcha Orgullo de Barrio con Carroza LGTBI, que se realizará gracias a la labor de la Asociación Cultural “Valkyrias”, con el objetivo de que “tenga cabida todo el mundo, que todos los ciudadanos puedan unirse en esta lucha y en esta reivindicación, y celebrar muchos de los logros que se han conseguido estos años”, en palabras de Carlos Moreno. El fin de fiesta llegará a las 22:30 en la explanada del Parque del Pilar con el 'Orgullo CR Fest'.

La decoración de balcones con la bandera arcoíris, una mesa redonda sobre diversidad sexual de las personas con discapacidad, un taller sobre enfermedades de transmisión sexual, cinefórum con la película 'Carmen y Lola' y una presencia especial en el XV Encuentro Joven, completan la programación del primer “Orgullo de Barrio”.