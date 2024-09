La activista Sarah Berlori denuncia haber sido vetada por el Ayuntamiento de Ciudad Real en unas jornadas contra la trata

La activista y superviviente de trata, Sarah Berlori ha denunciado públicamente que el Ayuntamiento de Ciudad Real la ha vetado de las VI Jornadas sobre Trata y Explotación de la localidad. El evento, que se iba a celebrar este jueves 26 de septiembre, se ha aplazado. Berlori lo ha denunciado en otro encuentro contra la trata celebrado en Pamplona y lo ha difundido a través de un vídeo en la red social X.

“Me llama [un trabajador del Ayuntamiento] y me dice, no sé cómo decirte esto, pero no quieren que vengas”, describe Berlori. “¿Explicación? Me han dicho que eres muy radical”, continuaba la activista. “Este veto viene desde las altas... No sé si del alcalde, directamente, o del segundo”, afirma.

Ante esto, Berlori se pregunta: “¿Qué les parece radical? ¿Mi discurso?”. Ante lo que contesta que “radical es la violencia que sufrimos las mujeres cuando nos prostituyen”. “Radical es dejarnos sin voz el Día Internacional contra la Trata y la Explotación Sexual”, resalta, muy emocionada. Además, en su intervención ha asegurado que la situación la ha “acabado de hacer polvo” y que cree es que la “última” que va a hacer“. ”No me compensa“.

“Estamos haciendo un trabajo de concienciación que deberían hacer las instituciones, que deberían estar reparándonos. Pero encima estas instituciones nos siguen violentando”, lamentó. Por eso, ha exigido explicaciones públicamente, “ya que por privado no se han dignado ni a dar una explicación”. “Que digan qué es lo que no les gusta. Yo creo que sé lo que es, porque vengo de esa prostitución ‘buena’ donde seguramente los altos cargos sean puteros 'VIP' y si estoy equivocada que den la cara y que me digan”, remata en el vídeo.

Tras conocerse las palabras de Sarah Berlori, activistas e instituciones - como la Subdelegación del Gobierno de Ciudad Real- han comunicado que no asistirían a las jornadas y finalmente se han aplazado.

“Consideramos que las víctimas deben estar en el centro de todas las acciones y decisiones que se tomen en la lucha contra esta lacra social. Las víctimas y supervivientes, con sus testimonios, son quienes aportan la voz más valiosa y auténtica en la denuncia de estas realidades, y su participación es esencial para construir una sociedad más justa y consciente de las graves violaciones a los derechos humanos que representa la trata de personas”, explican en un comunicado desde la Subdelegación del Gobierno de España. Lo ocurrido con Berlori, destacan, es una “injusticia”.

Y, en solidaridad con la activista, anunciaban que no asistirían a las jornadas, pero sí que seguirán trabajando desde la 'Mesa de Trata 0'. “Creemos que cualquier esfuerzo por erradicar la trata debe incluir la participación activa de quienes han vivido y sobrevivido a esta realidad. Vetar su presencia es un acto que va en contra de los principios de justicia, igualdad y reparación que debemos defender”, afirman.

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, la consejera de Igualdad, Sara Simón, ha asegurado que pedirá explicaciones ante la decisión del Ayuntamiento gobernado por PP y Vox de vetar a la superviviente. “Por mucho que se empeñen, voces como la de Sarah Berlori no se apagarán. Voy a pedir explicaciones”. La delegada del Gobierno regional en Ciudad Real, Blanca Fernández, se ha preguntado también “¿Con qué autoridad moral el Ayuntamiento de Ciudad Real silencia a una víctima de explotación sexual?”.

Activistas como Mabel Lozano o la escritora Nuria Coronado también han mostrado públicamente su apoyo a Berlori.

La Asamblea de Mujeres Feministas de Ciudad Real ha querido también mostrar su condena ante la situación y ha pedido igualmente una explicación pública al alcalde ciudadrealeño. “¿Es muy radical contar la violencia a la que son sometidas a diario las mujeres víctimas de prostitución, más aún en unas jornadas creadas específicamente para concienciar contra la prostitución y la trata? La voz que más debería escucharse, las de las supervivientes de la prostitución, se quiere callar en unas jornadas con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, el 23 de septiembre”, describen.

“Desde la Asamblea de Mujeres Feministas de Ciudad Real condenamos totalmente todo acto de quitarnos la voz, que es una forma de violencia institucional, y exigimos una explicación pública y real, ya que en el Consejo de la Mujer la postura del ayuntamiento fue que querían centrarse más en Ciudad Real. Esta excusa nos parece incoherente, ya que otras ponentes no son de la ciudad e igualmente asistirán”, explican.

El ayuntamiento no habla de Berlori

Por su parte, el Ayuntamiento de Ciudad Real se ha limitado a enviar un comunicado en el que confirman que se aplazan las Jornadas de Trata y Explotación Sexual “ante los problemas surgidos en la confección de las actividades programadas”, pero sin referirse al veto denunciado por la activista.

El Gobierno municipal, dirigido por PP y Vox, señala en el escueto escrito que ya trabajan en la confección de unas jornadas “centradas en crear un espacio de reflexión, en el que partiendo de la experiencia se pueda abordar el cambio social y la transformación necesaria para su eliminación, y facilitar información a las personas e instituciones implicadas en la lucha contra este delito”.

“Seguiremos trabajando en visibilizarla [la explotación sexual] y hacer tomar conciencia de su existencia en nuestro entorno, como ya se hizo el pasado año”, resaltan.