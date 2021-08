Ana Sánchez critica que Mañueco presente dos años después sus objetivos, que son la "más absoluta nada"

La secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León (PSOECyL), Ana Sánchez, ha criticado que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, presente "dos años después del pacto de la rapiña" sus objetivos para el próximo curso, que se traducen en la "más absoluta nada" porque considera que está más preocupado por él mismo que por la Comunidad.

"Dos años después de que Ciudadanos le otorgara el poder que no tuvo en las urnas, no obtuvo la confianza de los castellanos y leoneses, ahora ya estamos en condiciones de afirmar que a Mañueco no le importa el futuro de Castilla y León, sólo le importa su futuro", ha señalado Sánchez tras una reunión con sus homólogos provinciales de cara a la presentación de sus procesos congresuales.

La secretaria de Organización socialista, tras afirmar que el origen de todo arrancó con un pacto "repartiendo sillones" y haciendo "chalaneo" entre instituciones, dos años después va a anunciar sus objetivo.

"Pues yo se lo digo, la más absoluta nada", ha aseverado Ana Sánchez, quien ha calificado de "inane" su política, que a su juicio consiste en "esperar" a que los empresarios saquen a flote sus empresas, los sindicatos solucionen los conflictos laborales a pesar de los problemas que les crea la propia Junta o una política que pasa por "crear un ambiente desolador" entre los profesionales sanitarios, que siguen sufriendo con su esfuerzo la "nefasta" gestión de la Junta de Castilla y León y esperando que en todos los ámbitos el Gobierno central les "haga su trabajo".

A este respecto, se ha preguntado para qué sirven Mañueco y la Junta de Castilla y León si "un titular tras otro" pide y exige al Gobierno de España

"Por tanto, es el presidente de la Junta de Castilla y León con la mayor ineptitud y desidia de la democracia en Castilla y León", ha insistido Ana Sánchez, quien ha advertido de que todo ello va a supone un "altísimo coste" a la Comunidad y sus habitantes "porque los días siguen pasando".

En concreto, ha avisado de que la Comunidad sigue teniendo un problema "muy grave" con la sanidad pública que está provocando el desprestigio de la misma, de sus profesionales, "el hundimiento" de un servicio esencial, que era "la joya de la corona".

"Sus profesionales están desolados, pero su gestión nos ha dejado sin consultorios, con consultorios cerrados, sin profesionales", ha asegurado la socialista, quien ha calificado de "absolutamente indigno" escuchar al secretario general del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez, decir que en Castilla y León no hay ningún consultorio cerrado o que no se va a amortizar ninguna prosa de médico.

Trato como idiotas

Así, considera que tratan a los ciudadanos ya no como a "menores de edad," sino como "idiotas" porque los castellanoleoneses saben si el consultorio está abierto, los que viven en el mundo rural si el médico acude o no y los que viven en el medio urbano también saben cuántas cartillas se han incrementado en los centros de salud.

En esta línea, ha advertido de que el PP y Mañueco "deliberadamente" están "metiendo en la UCI" a un servicio que, además de atender la salud, fija población, "pero no les ha importado nada" porque "no conocen" los pueblos y porque Mañueco está "preocupado por su futuro, pero no por el de Castilla y León".

Además, ha agregado que la sanidad pública "corre el riesgo de morir de inanición", pero no es el único servicio público que está así porque otros también se "desmantelan deliberadamente" y apuestan "siempre" por el sector privado, como la prevención de incendios, para la que se pide una comisión de investigación "más" en un parlamento autonómico que tiene ese número de comisiones en comparación con otros porque ninguno "tiene el presidente más inepto de la democracia en una comunidad autónoma".

Por ello, ha asegurado que el PSOE, pero no sólo, sino con la mayoría de las Cortes, además de ejercer su labor de control en el Parlamento, tiene la "necesidad" de pedir que se investiguen la acción política y la gestión de la Junta de Castilla y León en "diversas y gravísimas materias".

En este sentido, ha criticado el comportamiento "indecente e infame" de Partido Popular y Ciudadanos sin nombrar a sus miembros en la comisión de investigación sobre lo que pasó en las residencias después de lo que ha vuelto a ocurrir en la quinta ola este verano y tras fallecer más de 10.000 personas. "No se les cae la cara de vergüenza, nada", ha apostillado.

Ante esta situación, la secretaria de Organización socialista ha afirmado que no es para que Mañueco "haga un mitin" ni "saque la chequera de la publicidad institucional y se haga fotos", sino para que "dé la cara y se ponga a gestionar".

Todo ello no es "muy diferente a lo que lleva ocurriendo en Castilla y León más de 30 años desde que gobierna el Partido Popular", ha incidido Sánchez, quien ha asegurado que la formación siempre ha estado preocupada de sus intereses y no de los de la gente, "de llenar sus bolsillos", de su futuro y no del de Castilla y León, "de espaldas a la gente, pasando de puntillas por los problemas pidiendo de dinero al Gobierno de España, que además lo manda.

"Me da miedo", ha agregado Sánchez, quien teme que vaya a dejar a la comunidad autónoma "como un erial sin que le importe nada", frente a lo que ha situado a un PSOE "fuerte, unido, amalgamado con un liderazgo consolidado de Luis Tudanca con proyecto y además es y va a ser construido junto a la sociedad civil de Castilla y León".

