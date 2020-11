Burgos cierra todas sus instalaciones municipales para intentar frenar el avance de la COVID-19 y se cribará a la población con test masivos

El Ayuntamiento de Burgos cerrará desde esta medianoche todas sus instalaciones municipales, desde los centros cívicos a las bibliotecas. Así lo ha anunciado este martes el acalde de Burgos, Daniel de la Rosa, en una rueda de prensa telemática junto al vicealcalde, Vicente Marañón. Las nuevas restricciones que ha anunciado De la Rosa ya fueron adelantadas este lunes por la Junta de Castilla y León en un comunicado, en el que también avanzaba que el Consejo de Gobierno abordaría otras de su competencia el próximo jueves.

El alcalde ha dudado de la efectividad que tendría el cierre perimetral de la capital pero ha explicado que ya el pasado jueves en una reunión telemática entre Ayuntamiento, Junta y Ministerio, se pidió la herramienta jurídica que permita al Gobierno autonómico ordenar un confinamiento domiciliario si fuese necesario. "No decimos que la Junta tenga que llevar a los burgaleses a sus domicilios, pero sí que, de no corregirse esta situación en 5 o 10 días, tener la capacidad de poder hacerlo", ha comentado. En la reunión que mantuvo ayer con los titulares de las consejerías de Fomento y Sanidad, De la Rosa hizo una "reflexión" a los consejeros sobre un posible cierre perimetral de Burgos, que según él no sería una solución, ya que el municipio tiene gran movimiento empresarial, con una actividad "netamente industrial" con el mismo peso en el sector que Valladolid aunque tiene la mitad de población. "Eso genera mucho tránsito laboral y el cierre perimetral no soluciona porque contiene hacia fuera pero no hacia dentro".

También se ha referido a la incidencia acumulada en los últimos 14 días, con 1.800 casos por cada 100.000 habitantes

Por ello ha optado por suspender la actividad de centros municipales a través de un decreto. Desde esta medianoche, permanecerán cerradas al público todas las instalaciones y recintos para usuarios libres, abonados, deportistas federados, cursos y escuelas deportivas. Sólo podrán mantener su actividad deportiva de entrenamientos y competición, previa autorizaciór y sin público, los deportistas profesionales, los de alto nivel y los deportistas de equipos de categoría nacional o de competición que da acceso a esa categoría cuya actividad competitiva se haya iniciado. También permanecerán abiertos las instalaciones de centros educativos para su actividad docente.

En el ámbito cultural, se cierran las salas de exposiciones, las salas de teatro, que suspenden actividades musicales y/o culturales de todo tipo que estuvieran programadas. Cierran también las bibliotecas que suspenden todos sus servicios. También se suspend toda actividad educativa o de formación cultural (escuelas de teatro, de música, etc...) presencial, admitiéndose la continuidad de las mismas en formato online.

En servicios sociales se suspende el programa de animación comunitaria en centros cívicos, CEAS y otros equipamientos municipales, que incluye la suspensión temporal de contratos de programas de infancia y ludoteca, servicio de sala de encuentro, promoción social de adultos y servicio de bibliotecas. Queda también sin servicio el programa de envejecimiento activo y todos los contratos de actividades que tenía aparejados. También se suspende el programa de centros de ocio infantil y juvenil del Ayuntamiento, que incluye el contrato de gestión del Espacio Joven y la antigua estación.

En Medio Ambiente, cierra el Centro de Divulgación de Aves.

La suspensión de todas las actividades tendrá una duración de 7 días desde la medianoche del miércoles y podrá prorrogars en caso de persistir la evolución desfavorable de la pandemia por otros siete días más, mediante un nuevo decreto.

Cribado masivo a toda la población en 8 días

El vicealcalde, Vicente Marañón ha anunciado a su vez que se procederá a un "cribado masivo" de la población en los próximos 8 días, con tres carpas que se instalarán en tres pistas de tenis de El Plantío y en las que se contará con 18 líneas de análisis. Las pruebas de antígenos se realizarán por zonas básicas de salud. Así, los días 21,22 y 23, podrán hacerse los test los habitantes de cuatro zonas básicas de salud, aún por determinar, y los trabajadores de empresa pequeñas que no superen los 500 empleados. Los siguientes tres días, acudirán los de otras cuatro zonas, mutualistas y profesionales liberales y en paralelo, en los días restantes se practicaran las pruebas en grandes empresas en colaboración con los servicios de prevención de riesgos.