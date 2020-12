Castilla y León aclara que Burgos no podrá abrir las terrazas de los bares y anuncia que Segovia pasa a Nivel 3

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha aclarado este jueves que las terrazas de los bares no podrán abrir en Burgos capital, que mantiene una alta incidencia de casos de COVID-19, pero sí en el resto de las provincias. Esta circunstancia no se comunicó el pasado martes ni en la comparecencia del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ni en la nota de prensa, ni el el vídeo que Fernández Mañueco colgó este miércoles en su cuenta de twitter. Además, Salamanca y León se unen a Ávila y Segovia, y los establecimientos hosteleros podrán dar servicio también en el interior.

Igea ha asegurado desconocer el vídeo de Fernández Mañueco, y que la decisión sobre las terrazas -que comunicó el propio presidente el pasado martes aunque en términos distintos- se ha adoptado este jueves en el Consejo de Gobierno.

Gracias al esfuerzo de todos y las medidas adoptadas, estamos consiguiendo disminuir los contagios. Esto nos permite relajar las restricciones en la hostelería, que podrá abrir en las provincias menos afectadas y ofrecer servicio en terraza en toda #CyL. ⤵️ pic.twitter.com/TuIupGXAkf — Alfonso F. Mañueco (@alferma1) December 2, 2020

"No he visto ese vídeo, pero seguro que hay algunos míos diciendo cosas que después no han sucedido". El vicepresidente ha recordado que la situación se evalúa "a diario" y que en el caso de Burgos, la decisión se ha comunicado al alcalde, el socialista Daniel de la Rosa. Además, Francisco Igea ha querido disipar las dudas que genera que el presidente comunique algo y que al día siguiente se le desmienta. "Las leyendas dirán otra cosa pero no seré yo quien las defienda. Sigo estando de acuerdo con el presidente aunque se busque de manera reiterada una fisura. Somos un gobierno unido y comprometido y estoy muy orgulloso del trabajo del presidente y nadie me va a sacar de ahí", ha declarado.

Respecto a la decisión de que los bares puedan abrir las terrazas, ha reconocido que es una decisión que toma la Junta de Castilla y León, sin haberla consensuado con los bares, al contrario de lo que se hizo cuando se decidió su cierre. Sin embargo, la precisado que quien no quiera abrir las terrazas, podrá seguir acogiéndose a un Erte. Según Igea, el Gobierno autonómico considera que la apertura de las terrazas puede "aliviar un poco el daño que se está haciendo al sector" pero que es una medida que se toma manteniendo el control epidemiológico.

Por otro lado, Igea ha anunciado que Segovia pasa desde este jueves a Nivel 3 de alerta dada su buena evolución. Los cambios de medidas respecto a nivel 4, ha añadido, afectan a los aforos.

(EN AMPLIACIÓN)