Castilla y León avisa por twitter y medios de comunicación a los ancianos de entre 80 y 89 años de Salamanca para que vayan a vacunarse

La Junta de Castilla y León empezará a vacunar este miércoles a ancianos de entre 80 y 89 años de Salamanca en el centro multiusos Sánchez Paraíso. A pesar de que son personas de avanzada edad, se ha optado por avisar "a través de medios de comunicación" y twitter para que acudan. Desde la Delegación Territorial de la Junta en Salamanca argumentan que no ha sido posible citar a los ancianos dada la "premura" con la que se va a actuar, ya que las vacunas de Pfizer se recibieron este lunes. Así, han añadido que las personas mayores se están enterando por familiares que conocen el aviso que se está difundiendo también "por whatsapp".

Según un comunicado al que ha tenido acceso elDiario.es, este miércoles está llamada la población mayor de 80 años a la que aún no se le había suministrado el suero contra la Covid-19. Concretamente el miércoles "se realizará un pilotaje para comprobar la eficacia de los circuitos, con personas previamente citadas por teléfono", y a partir del jueves, 8 de abril, se vacunará de manera masiva, sin cita telefónica.

El delegado territorial de la Junta en Salamanca, Eloy Ruiz, y el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, acompañados por el gerente de Atención Primaria, Luis Javier González, han visitado esta mañana el punto de vacunación del Sánchez Paraíso donde ya están habilitados los recorridos, los accesos y los puestos de vacunación.

Este punto de vacunación está previsto para las personas cuya tarjeta sanitaria corresponda a cualquiera de las zonas básicas de salud de Salamanca capital, además de Periurbana Norte.

Se han organizado cinco filas de acceso, una de ellas para personas con movilidad reducida. En función de la fecha de nacimiento, las personas que vayan a vacunarse tendrán asignada una de estas entradas. Una vez dentro del pabellón, habrá 20 líneas de vacunación, con un administrativo y dos enfermeros en cada una de ellas. Allí se tomarán los datos a las personas, que deben portar su DNI y su tarjeta sanitaria, y se les administrará la dosis.

Una vez vacunados, permanecerán en una zona habilitada en el centro del pabellón, con alrededor de 200 asientos, y esperarán el tiempo necesario (entre 10 y 15 minutos) para comprobar que no se producen reacciones adversas, tras el cual, podrán marcharse por las salidas habilitadas.

Las personas con antecedentes de alergias tendrán reservada una zona concreta donde permanecerán alrededor de 30 minutos tras la vacunación, con especial vigilancia del personal sanitario. La Gerencia de Atención Primaria ha habilitado también una sala de urgencias y emergencias, dotada con desfibrilador y medicación específica para poder hacer frente a posibles reacciones adversas a la vacuna.

En esta fase de la estrategia de vacunación en Salamanca, en el Sánchez Paraíso, participarán 40 enfermeros, 20 auxiliares administrativos, un médico y un enfermero de emergencias y 8 responsables de Protección Civil que organizarán las entradas, salidas y circuitos.

La capacidad de vacunación en este punto habilitado oscila entre las 6.000 y las 7.000 dosis diarias, supeditado a la disponibilidad de las vacunas.

Salamanca ha recibido esta semana un total de 14.040 dosis de la vacuna Pfizer, la que se va a administrar en el Sánchez Paraíso. Sumadas a las que ya estaban disponibles, hay un total de 16.644 dosis de Pfizer. Además se cuenta con más de 7.000 de AstraZeneca y alrededor de 700 de Moderna.

Los horarios de vacunación serán de 10 a 14 horas por la mañana y de 15 a 20 horas por la tarde. Las personas incluidas en el rango de edad mayor de 80 años deben acudir el día y hora que les corresponda en función de su año de nacimiento. Esta información se facilitará por todos los canales disponibles, medios de comunicación, redes sociales y carteles informativos.

Los convocados deberán acudir al Multiusos Sánchez Paraíso con su DNI y su tarjeta sanitaria. No deben vacunarse las personas que hayan pasado la Covid-19 en los últimos seis meses, que tengan antecedente de trasplantes, diálisis o enfermedades oncológicas en tratamiento activo. Las personas que no puedan acudir a este llamamiento serán avisadas posteriormente para poder vacunarse al igual que todo su grupo de edad, por lo que no es necesario que se pongan en contacto con su Centro de Salud.

La Junta de Castilla y León mantiene sus objetivos en la estrategia de vacunación en la Comunidad: vacunar al mayor número de personas, en el menor tiempo posible y con garantías de seguridad.

De manera paralela, continúa en la provincia la vacunación conforme a la Estrategia Nacional y supeditada a la disponibilidad de dosis. Se mantiene la vacunación, con cita, en los puntos de Ciudad Rodrigo, Béjar, Peñaranda, Vitigudino, Guijuelo y Tamames.

Igualmente, de manera simultánea, se vacuna en los consultorios locales y en los propios domicilios a las personas con problemas para desplazarse a los puntos de vacunación previstos.