Castilla y León fija un límite de 35 consultas por médico en Atención Primaria con un objetivo de espera que no supere 48 horas

La Consejería de Sanidad ha llegado a un acuerdo con la Confederación de Sindicatos Médicos (CESM) en el que se acuerdan mejoras para los médicos de Sacyl y en el que se establece un límite de 35 consultas diarias por facultativo en el caso de Atención Primaria y 28 en el caso de Pediatría, a lo que se suma el objetivo de que la espera de los pacientes para acceder a estos servicios no supere las 48 horas.

Así lo han avanzado este lunes el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, y el presidente de CEMS, José Luis Díaz Villarig, quienes han detallado que, en virtud al acuerdo rubricado este lunes, cada médico de Atención Primaria planificará un total de 35 citas diarias, de las que 25 serán presenciales con un tiempo asignado por cita de diez minutos. Así, las diez citas restantes se distribuirán a criterio del profesional, bien presencial o telefónica.

En el caso de los pediatras serán 28 citas agendadas al día, de las que 23 serán presenciales.

No obstante, el acuerdo establece el objetivo que los pacientes no tengan que esperar más de 48 horas para acceder a una consulta de Atención Primaria, para lo que se establecerán nuevas agendas de tarde con 25 citas -20 en pediatría--. En este caso se considerarán como actividad extraordinaria, por lo que se abonarán 322 euros cada cuatro horas.

El fin de este acuerdo es “garantizar una adecuada atención sanitaria” en un contexto marcado por la “falta de médicos especialistas”, por lo que tanto el consejero como el responsable de CESM han reclamado un Pacto por la sanidad estatal para asegurar un la atención sanitaria.

Además, entre las medidas de carácter general se contempla incrementar 1,5 euros las cuantías del complemento de atención continuada por la realización de guardias que actualmente se cobran a 27,1 euros los días de diario y a 30,39 los festivos y fines de semana.

De acuerdo con el documento que se ha firmado este lunes la subida se hará de manera progresiva a lo largo de dos años, se establecerá un modelo de incentivación ligado al cumplimiento de objetivos y se crearán líneas de trabajo encaminadas a reducir cargas burocráticas de los médicos.

En cuanto a las medidas en Atención Hospitalaria se establecerán mecanismos para poder incentivar a los médicos que realicen actividad extraordinaria a través de programas especiales tanto quirúrgicos como de consultas externas y pruebas diagnósticas. En este caso también se abonará 322 euros por cada jornada extraordinaria de cuatro horas realizadas en consultas externas y pruebas diagnósticas.

Tras detallar los pormenores del acuerdo José Luis Díaz Villarig ha aprovechado para señalado que defender las condiciones laborales de los médicos es “beneficiar” al sistema sanitario de la Comunidad. “Esto es lo que queremos lograr”, ha reseñado, tras lo que ha manifestado que el sistema sanitario en el conjunto del país “tiene problemas importantísimos” que, como ha explicado, no se soluciona con este acuerdo que, sin embargo sí arregla cuestiones concretas.

“La mayoría de los problemas son problemas estructurales, por lo tanto, esos problemas estructurales tenemos que arreglarlos de otras maneras”, ha asegurado Díaz Villarig, quien ha reseñado que el modelo sanitario “está caducado y encorsetado”, por lo que ha exigido adoptar medidas que garanticen la viabilidad del sistema.

Así, el presidente CESM ha exigido que se haga un “gran pacto” por la Sanidad para que ésta no sea utilizada como “arma arrojadiza”. “Es importante que todos conjuntamente seamos capaces de llegar a un acuerdo para algo tan importante como es la salud y por lo tanto, que el sistema sanitario sea ya de viabilidad absoluta”, ha zanjado.

Por su parte, el consejero de Sanidad ha respaldado la necesidad de avanzar un Pacto por la sanidad que “desgraciadamente hasta hoy no se ha visto reflejado”. Vázquez ha insistido en la falta de médicos especialistas, por lo que ha vuelto a insistir en la necesidad de que el Gobierno central adopte medidas a “corto y a medio plazo” que permitan cubrir la tasa de reposición.

“Por el momento el Ministerio ha decidido que no debe de ser un tema importante y, por lo tanto, no ha tomado ninguna de las medidas que por cierto, siete comunidades autónomas de distintos colores políticos se lo pidieron en el mes de julio y que a fecha de hoy todavía no ha tenido respuesta”, ha criticado.

Finalmente, el consejero de Sanidad ha destacado la voluntad de diálogo CEMS para cerrar este acuerdo que viene a prorrogar las medidas que se adoptaron a finales de 2022 con el fin de reducir las listas de espera. Unas acciones que se mantendrán en el tiempo, ya que, como ha explicado, no existe un horizonte temporal incluido en el acuerdo.