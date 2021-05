Castilla y León rebajará su nivel de alerta a nivel 2 aunque vigila el repunte del virus en algunas provincias

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha anunciado el posible paso al nivel 2 de alerta de la Comunidad la semana que viene. En la rueda posterior al Consejo de Gobierno de este jueves, Igea ha comentado que la incidencia "está controlada" si bien crecen los contagios en la población no vacunada. "No nos preocupa especialmente porque no se saturan los hospitales, que siguen rebajando su presión, pero vamos a observarlo con atención", ha afirmado.

El vicepresidente también ha apuntado que los contagios se están dando en población joven y que se están produciendo repuntes en algunas provincias.

Por otro lado, ha advertido que la administración de segundas dosis está "en peligro" puesto que se han recibido 150.000 dosis menos en la segunda quincena de mayo respecto al mismo periodo de abril, lo que obliga a "ralentizar el ritmo". Para demostrar esa bajada en el número de vacunas, ha mostrado un cuadro con las recibidas semana a semana en abril y en mayo y ha justificado el descuadre en los datos que se transmite en notas de prensa y los que se han dado hoy en fallos del Ministerio de Sanidad, que anuncia cantidades que luego se incrementan, si bien la Junta no informa de ello, sino que lo refleja en el portal de datos abiertos.

Igea contra Izquierdo

Además ha sido especialmente crítico con el delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, a quien ha pedido "que deje de hacer declaraciones que influyen negativamente en la campaña de vacunación y perjudican a los ciudadanos". Así, ha comentado que Izquierdo "hoy vuelve a insistir" en que Castilla y León recibe más vacunas de las que corresponden por población, algo que él considera "falso", porque se distribuyen por grupos de riesgo y grupos de edad y la Comunidad tiene un alto número de personas por encima de 60 años, muchas residencias y muchos trabajadores y por tanto grupo de riesgo en esas residencias, al igual que ocurre con los médicos y enfermeras.

El vicepresidente ha recordado que según Izquierdo, Castilla y León ha recibido un 6,34% de dosis cuando su población representa el 5% de España, algo que Igea matiza: los grupos de riesgo y mayores de 60 años suponen el 6,49%

"Si uno dice que nos dan más vacunas que las que corresponden, da cobertura al criterio por población, y nos perjudica", ha razonado. Respecto a si el delegado puede influir en el Gobierno y cambiar los criterios de envío de vacunas, el vicepresidente tan sólo ha podido decir que Izquierdo hace las declaraciones "con el permiso del Gobierno" porque de otro modo "le cesaría".

Izquierdo responde

Por su parte, Izquierdo ha asegurado no comprender la "polémica" por los datos que ha dado ya que los argumentos de la Delegación y de la Junta son "coincidentes plenamente".

"El Gobierno está aportando a Castilla y León más vacunas de las que nos corresponden por el total de población gracias a que la estrategia Nacional de Vacunación contempla que donde hay más población mayor, como es Castilla y León, se reciban más vacunas y por tanto, no entiendo la polémica desde el punto de vista de los datos", ha comentado. Izquierdo ha añadido que a Igea "parece que le molesta que el delegado del Gobierno informe la ciudadanía de Castilla y León de cuáles son los datos de vacunas que envía el Ministerio cada día o cada semana a nuestra comunidad autónoma" y ha subrayado que si pretende callarle, no lo va a conseguir.

Por último se ha referido a las "fijaciones" que tiene Igea con los políticos socialistas, y ha recordado que en otras ocasiones ha centrado sus críticas en el líder de la oposición, Luis Tudanca, y en el alcalde de Valladolid, Óscar Puente. Izquierdo ha ironizado con las "fijaciones" del vicepresidente, que "no están en la agenda de la Delegación del Gobierno".