Castilla y León ultima el informe sobre la viabilidad del pasaporte COVID

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha asegurado que la intención del Gobierno autonómico es poner en marcha el pasaporte COVID, para lo que está a la espera de las conclusiones del informe con las conclusiones de la última reunión del comité de expertos y trabajan con los servicios jurídicos que se elevará al Tribunal Superior de Justicia.

"Nosotros ya les hemos dicho que nuestra intención inicialmente es intentar restringir todas las limitaciones a aquellas personas que voluntariamente han decidido situarse en la zona de mayor riesgos, que son los no vacunados", ha señalado Igea en referencia al análisis en la Comisión de Salud Pública del posible cierre de hostelería a las 23.00 horas en caso de riesgo medio y alta presión hospitalaria.

En este contexto, Igea ha reconocido que la situación es preocupante y la comisión de expertos de Sanidad ha analizado las ventajas e inconvenientes del pasaporte COVID y se va a trasladar a los servicios jurídicos y ver en qué lugares y en qué condiciones se adoptaría esta situación.

El vicepresidente de la Junta ha advertido sobre el problema que hay con el pasaporte COVID en cuanto a la sensación de "falsa seguridad" que puede generar y provocar así un efecto "no deseado" porque la vacunación protege pero los vacunados también contagian y en algunos lugares de Europa se ha producido un pico importante después de la puesta en marcha de este certificado.

Por tanto, una cosa es lo que ellos entienden y otros posibles efectos, a veces secundarios, que no se esperan, de manera que aunque se implante ha explicado que es necesario mantener el resto de medidas que se saben que funcionan.

En cuanto al informe jurídico, considera que tiene "base suficiente" con los pronunciamientos que ya se han producido en Galicia o por el Tribunal Supremo y cree que lo que no se puede es rechazar mucho la toma de decisiones, que se tienen que tomar entre esta semana y la que viene porque llega el puente y luego Navidad.

"La gente tiene que saber un poco en qué escenario nos vamos a mover y nuestro llamamiento es, en primer lugar al sentido común. Yo creo que casi nada de lo que hagamos ya va a tener utilidad si no conseguimos que la población se conciencia de lo que tiene que hacer", ha añadido.

Preocupación

El portavoz de la Junta ha insistido en que la incidencia está creciendo en el conjunto de Europa y ha asegurado que les preocupa "mucho" lo que está sucediendo y no pueden estar tranquilos, sobre todo de cara a las próximas Navidades, por lo que ha recordado que hay cosas que se saben que son eficaces como la mascarilla, la distancia o evitar situaciones de riesgo.

Por ello, ha pedido extremar la precaución para poder continuar teniendo una actividad como se ha tenido, "muy buena" durante estos últimos meses, pero las cifras "están ahí" y aunque se mantiene una "zona relativamente confortable" en lo que respecta a hospitalizaciones, se sigue monitorizando, pero por el momento con la saturación se puede mantener la actividad.

Igea, que ha recordado que primero sube la incidencia y luego los ingresos hospitalarios aunque con menor mortalidad y presión en las UCI, ha pedido ser conscientes de lo que ocurre en Europa, algo que llegará a la Comunidad.

Por ello, ha pedido "prudencia" ante un crecimiento continuo de la actual ola a pesar de llevar una buena campaña de vacunación en las dosis de recuerdo de mayores de 70 años y estar cinco puntos por encima de la media en la vacunación de estas personas.

"Pero no podemos relajarnos y tenemos que ser conscientes de que la pandemia sigue ahí", ha agregado el vicepresidente, quien ha puesto como ejemplo el "colapso" hospitalario en países como Austria o Alemania.

Así, ha reiterado que hay que intentar que no se tengan que llegar a tomar medidas que no se quieren y se pretenden evitar si es posible, para lo que ha llamado a la prudencia de los ciudadanos porque no es una situación de "normalidad".

Por eso, ha concretado, en el marco del Consejo Interterritorial y de la Comisión de Salud Pública la postura de la Junta "es siempre la misma", intentar que las medidas sean "homogéneas" y que las restricciones se centren en las personas no vacunadas.

Sin embargo, ha lamentado que otra vez se esté "en las mismas", con sentencias divergentes en las comunidades autónomas y después de dos años no se consigue ni que el Gobierno central legisle ni decida, sino que se depende de lo que digan los tribunales superiores. "Es una triste desgracia tener que trabajar así", ha lamentado el vicepresidente de la Junta, quien ha criticado que sólo se hagan anuncios cuando se van a poner vacunas o hacer cosas "buenas" y con las restricciones es "ocúpate tú".

En cuanto a la posibilidad de suspender determinados eventos como la Nochevieja Universitaria de Salamanca, considera que el conjunto de los hosteleros de la Comunidad se han mostrado "bastante más razonables de lo que a veces ha parecido" y no se trata de estigmatizar un sector, sino de pedir a los hosteleros, los universitarios y los políticos mantener una actividad "en el límite de lo racional" y ha confiado en el sentido común de todos, sobre todo de un sector que es el que más ha sufrido la crisis con las restricciones.

Protección de las personas

Francisco Igea ha asegurado no entender la "discusión política" sobre si las medidas que se toman como el pasaporte son "imposiciones porque lo que se intenta es proteger a la población y los no vacunados tienen un riesgo "muchísimo más alto" de entrar en una UCI o fallecer, por lo que no se trata de una debate sobre libertadas sino de proteger la vida de los ciudadanos.

En esta línea, ha advertido de que quedan semanas y meses de "mucho contacto" como son las semanas de Navidad, algo que se ha vivido el año pasado, con muchas situaciones de riesgo, y "no hay nadie que esté el cien por cien seguro".

"Yo confío en que en la comunidad la gente va a ser sensata, no va a cometer errores que hemos cometido una y otra vez en el pasado y lo que les pido es que disfrutemos de las Navidades con contención y con el nivel de actividad razonable que hemos tenido estos meses", ha insistido.