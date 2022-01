La Comisión de Debates de Castilla y León no se hace “responsable” del debate de TVE y dimite su presidente

La Comisión de Profesionales de los Medios de Comunicación de Castilla y León "no se hace responsable" del debate electoral que organizará TVE el próximo lunes, según indica en un comunicado en el que se omite la dimisión de su presidente, Luis Miguel Torres y que ha sido remitido por el Colegio de Periodistas con el acuerdo de la Comisión. Según el escrito al que ha tenido acceso elDiario.es "la mayoría de los integrantes" de la comisión encargada de fijar las condiciones para la celebración de los dos debates electorales establecidos por ley, no se hace responsable del debate anunciado hoy por RTVE al considerar que no cumple con los acuerdos alcanzados el 25 de enero en una reunión de la Comisión, "que es la encargada de garantizar el respeto a los principios de pluralismo, igualdad, proporcionalidad y neutralidad".

El pasado lunes la Junta Electoral Central echó abajo las decisiones que había tomado la comisión, en las que se excluía a RTVE de organizar uno de los dos debates bajo un único argumento: que tenía que hacerlos Castilla y León Televisión, una televisión privada que financia la Junta de Castilla y León. La Junta Electoral dio la razón a RTVE y estableció que debía organizar uno de los dos debates, y también la Colegio de Periodistas, que tenía que estar representada en la reunión de la comisión pero que no fue citado. Así, hubo que partir de cero, admitiendo que el ente público organizase retransmitiese uno de los debates.

En esa reunión del pasado 25 de enero, según el comunicado de la Comisión "se acordó la distribución de los tiempos destinados a cada bloque temático y delegar en el presidente de la comisión la distribución de dichos bloques". Pero. RTVE, "que dijo asumir lo señalado, no ha respetado ninguno de los dos acuerdos y ha convocado, de manera unilateral y sin contar con la comisión, a los partidos políticos para abordar la organización y la estructura de los temas que se aborden", indican.

La propuesta de la comisión era distribuir las distintas cuestiones entre los dos debates "para así contar con tiempo para profundizar en las materias y, sin embargo, el ente público incluirá los siete asuntos en el primer debate". La mayoría de los integrantes de la comisión - el comunicado no indica cuantos votos han conformado esa mayoría- "lamenta que RTVE no respete los acuerdos" y, por lo tanto, "no pueden avalar el desarrollo del debate".

En descuerdo con la hora elegida por TVE, una función que no es competencia de la Comisión

Esa "mayoría" de la Comisión considera que "se les ha faltado el respeto ocultándoles información fundamental", ya que han conocido este viernes "el nombre del moderador -Xabier Fortes- y la hora del debate -a las 22.05- mediante una nota de prensa, ninguneando a sus integrantes" al haber convocado a los partidos políticos "sin contar con la comisión y desoyendo sus recomendaciones". La Comisión, también por "mayoría" había pedido que fuera a las 21.00 horas "para facilitar el trabajo a la prensa de papel".

"RTVE no tiene en cuenta cuáles son las funciones de la Comisión, que vienen recogidas en el artículo 5.3 de la Orden PRE 243/2019 de 4 de marzo de la Consejería de la Presidencia", argumentan. Así, indican que tiene que decidir el lugar de celebración del debate. el orden de participación de los candidatos, las atribuciones de la persona encargada de moderar, los apoyos de los que podrán valerse los candidatos, el tiempo de duración de las intervenciones, la posibilidad de réplica de los candidatos, la facultad de formulación de preguntas de los candidatos a sus oponentes y "cualesquiera que sean necesarias para la organización del debate y para garantizar el respeto a los principios establecidos en la normativa electoral". Lo que omite el comunicado, es que no tiene como atribución decidir la hora de celebración del debate.

Por otro lado, el Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León solicitó este viernes a Radio Televisión de Castilla y León y a RTVE que los dos debates electorales sean retransmitidos por los mismos canales, "independientemente de quién se encargue de la producción", ya que así se garantizará al máximo el derecho a la información que tiene la ciudadanía de Castilla y León. Con esta petición "se pretende evitar que alguna de las dos televisiones proporcione mayor difusión al debate que ella organice, en relación al que produzca la otra, lo que provocaría un perjuicio a los castellanos y leoneses".

Torres dimite y considera que la Junta Electoral "se arroga funciones fundamentales como la de organizar debates"

El presidente de la Comisión, Luis Miguel Torres, ha presentado al consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, su "dimisión irrevocable" al entender que el acuerdo de la Junta Electoral de Castilla y León del pasado 24 de enero "vacía de competencias" a la Comisión "y se arroga funciones fundamentales como la de organizar los debates, dado que se ordena que se encarguen a una u otra cadena de televisión". Torres asegura que pese al requerimiento ha trabajado "para intentar que la Comisión llegue a acuerdos vinculantes para los dos cadenas que la Junta Electoral ordenó que organizasen los debates, aunque no figuren en las reducidas competencias" que se le dejó. Así, aunque pensó que en la reunión del pasado 25 de enero se habían alcanzado esos acuerdos, aduce que RTVE "no está dispuesta a mantener el compromiso" que asumió "y por lo tanto, vuelve a vaciar el ya reducido terreno de juego de las condiciones para la celebración de los debates". Torres manifiesta que no quiere que su trabajo "sirva de coartada para decisiones pura y legítimamente empresariales de la Corporación Publica y que no son compartidas mayoritariamente por la Comisión", por lo que no tiene sentido que siga trabajando en esta "manteniendo la ilusión" de presidirla cuando "no puede decidir nada" y "ni siquiera se respetan los acuerdos que se asumen". Además de pedir al consejero que acepte si dimisión para esta y las sucesivas campañas, adelanta que la Agencia Ical, medio que dirige, no nombrará a otro representante. Por otro lado, la secretaria de la Comisión y otros vocales han presentado también su dimisión.