La consejera de Sanidad de Castilla y León defiende la cita previa en pueblos incluso donde falle la telefonía móvil

La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, aseguró hoy que es posible solicitar cita previa para las consultas de Atención Primaria en el medio rural a través de la telefonía fija, cuya cobertura recordó se garantiza por ley en todo el Estado. Además, en el caso de que haya problemas con el móvil, indicó que los alcaldes pueden ayudar a recoger datos como se hace en algunas poblaciones.

Casado respondió al presidente de la Diputación y del PP de Valladolid, Conrado Íscar, que reconoció hace días que hay unos 40 municipios con problemas de conexión de internet para llevar a cabo la cita previa.

En la comparecencia, tras reunirse con representantes de colegios profesionales de veterinarios, médicos, fisioterapeutas, trabajadores sociales, farmacéuticos y de la enfermería, insistió en la diferencia que existe entre la cobertura de internet en el medio rural y la de la telefonía fija.

Además, la consejera destacó los esfuerzos para sumar a la red los consultorios de la Comunidad, para lo que indicó existe la alternativa del punto wifi para el profesional médico y el maletín digital, una vez que la Junta decidió no llevar esa conexión a los propios consultorios. Finalmente, reiteró su compromiso de que en aquellos consultorios donde haya problemas con el teléfono, se mantendrá la frecuentación de acuerdo a la norma, aunque no haya citas, si bien eso significa que en los pueblos de 50 habitantes supone que no vaya ningún médico ningún día de la semana.