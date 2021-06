El consejero de Cultura niega coacciones para elegir al director del Musac en León

El consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, se ha referido este martes al Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC) con sede en la capital leonesa como "la bandera del arte contemporáneo" de la Comunidad Autónoma y, ante las críticas y reproches del leonesista Luis Mariano Santos, ha sido tajante al negar coacciones o que el centro esté descabezado. El Instituto de Arte Contemporáneo (IAC) ha criticado la falta de independencia que tendrá el nuevo director del Musac de León.

"Hemos hecho las cosas relativamente bien, vea que no me echo todas las flores", ha aseverado el consejero quien, tras negar que se haya recortado el presupuesto destinado al MUSAC, ha aconsejado al leonesista que la próxima vez que quiera hacer una pregunta de control al Gobierno no la base en "cuatro artículos insidiosos y calumniosos" como, en su opinión, ha ocurrido con las críticas de Luis Mariano Santos a la gestión de la Consejería de Cultura con el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León.

"Antes de venir a Cortes, cotejar", ha insistido el consejero de Cultura quien, tras lamentar que Santos se haya nutrido de "fuentes secundarias", ha aclarado que no ha habido "ninguna denuncia ni ninguna queja" --"nada de nada", ha zanjado-- y ha recordado que el director del MUSAC Manuel Oliveira firmó un contrato por cuatro años prorrogables por otros cuatro que no se podían prorrogar tras lo que la Junta optó por una convocatoria pública para cubrir la plaza y para lo que ha asumido algunas propuestas con el rechazo de otras por consejo de los servicios jurídicos.

Finalmente, ha bromeado y ha confesado que está encantado de debatir con Luis Mariano Santos ya que le recuerda las canciones que tarareaba su abuela del "gran cantante".

Santos se ha hecho eco por su parte de las quejas de Manuel Oliveira sobre "maltrato y acoso laboral" así como de un ambiente de "coacción" y "violencia" y ha acusado a Cultura de tener una tendencia a beneficiar lo privado, de opacidad e, incluso, de exponer en sus despachos las obras del MUSAC "y sólo van dos años --de Gobierno--", ha sentenciado.

"Por no funcionar ya no funciona ni la cafetería", ha afeado el leonesista que ha lamentado que el futuro del MUSAC dependa del director de la Fundación Siglo, Juan González-Posada, desde su despacho en Valladolid. "Vaya con el centralismo de Ciudadanos", ha exclamado.