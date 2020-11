El Hospital Río Hortega de Valladolid empieza a suspender operaciones porque los quirófanos ya hacen de UCI para enfermos de COVID

El Hospital Río Hortega de Valladolid empieza a experimentar una situación muy parecida a la del mes de marzo, pico de la pandemia de COVID-19 hasta ahora. Tal y como han confirmado fuentes sanitarias a elDiario.es, desde el puente de Todos los Santos se han cerrado cuatro quirófanos que ya acogen a pacientes críticos de coronavirus, una información que no ha facilitado la Consejería de Sanidad. La pasada semana, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera, Verónica Casado, afirmó que las UCis de los hospitales estaban al 72% de su capacidad si bien, desde el Río Hortega apuntan a este medio que la UCI del hospital está al 130% porque "de ninguna manera" se puede contabilizar como UCI las áreas extendidas que acogen a esos pacientes. Los cuatro quirófanos que ahora se han destinado a UCI extendida son los de la segunda planta, dedicados a cirugía mayor ambulatoria y a cirugía ocular. En ellos se acoge a siete pacientes graves de COVID-19. La consecuencia es que se han empezado a suspender operaciones para afrontar únicamente las más urgentes.

Pero los quirófanos no son la única zona del hospital que extiende cuidados intensivos. Desde hace unos días se está vaciando la Unidad de Reanimación para destinarla al mismo fin. La Consejería contabiliza de la misma manera la UCI que las extendidas, si bien las mismas fuentes apuntan que nunca podrán ser iguales, especialmente porque en la UCI el personal médico está especializado en cuidados intensivos, y en las extendidas, los profesionales vienen de distintas especialidades pero no son intensivistas.

La UCI del Hospital Río Hortega cuenta, en condiciones normales con 27 camas, 22 para pacientes de diversas patologías y cinco para, la Unidad de Quemados. En estos momentos hay 36 pacientes que requieren cuidados intensivos. La UCI alberga a 18 pacientes de coronavirus, todos ellos intubados, y dos que están en esa unidad por otras patologías. En Quemados, están ocupadas todas las camas. De los cinco pacientes, cuatro están ingresados por diversas patologías y sólo uno de ellos tiene quemaduras.

Pacientes positivos y sospechosos en el mismo pasillo

En la Unidad de Reanimación hay cuatro pacientes de COVID, tres de ellos intubados, y ninguno de otras patologías, en cuanto a los mencionados anteriormente, los siete que ocupan quirófanos, están también intubados.

Por otro lado, las mismas fuentes han referido a elDiario.es los problemas organizativos que se están dando, desde la tardanza en ingresas a una paciente COVID en Reanimación, que llegó a prolongarse 12 horas, al hecho de que en el mismo pasillo haya habitaciones ocupadas por positivos confirmados y por sospechosos de padecerla.

En el Hospital Clínico Universitario la situación es tensa. Los ocho médicos intensivistas de la UCI están tratando a 24 pacientes de COVID-19 y la Unidad de Reanimación, con una plantilla de 47 médicos, no se ha abierto aún a enfermos de coronavirus. Sin embargo, los especialistas de la UCI lamentan no poder tratar a un paciente crítico no COVID que está en Reanimación, que se ha convertido en una 'zona limpia'.