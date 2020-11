Igea avanza que prorrogará el toque de queda en Castilla y León y reconoce que algunas medidas "se levantaron demasiado pronto"

El vicepresidente, consejero y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha adelantado este jueves que el roque de queda en vigor hasta el 9 de noviembre, se prorrogará. Además ha reconocido que en ocasiones anteriores, las medidas impuestas por el Gobierno autonómico "se han levantado demasiado pronto y se han producido rebrotes posteriores". A partir de ahora, y con la Comunidad en una situación "grave", las medidas se mantendrán hasta que los datos demuestren un descenso "estable y sostenido" de la incidencia de casos. De este modo, la actividad nocturna, fuera de las obligaciones laborales, seguirá paralizada entre las 22.00 y las 6.00 de la mañana hasta el 23 de noviembre.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de cada jueves, y que ha retornado al modo telemático por cuestiones de salud pública, Igea ha vuelto a insistir en que el Gobierno de España abandone "la elusión de responsabilidades", actúe y "trabaje ya" en una herramienta que permita que las comunidades autónomas puedan establecer el confinamiento domiciliario, algo que Castilla y León, además de Aragón, Ceuta y Melilla, pidieron en el Consejo Interterritorial del pasado miércoles. Igea ha precisado que el confinamiento no es una medida por la que Castilla y León quiera optar de manera inmediata, ya que en este momento es preciso esperar 14 días para ver cómo funcionan las últimas restricciones (cierre de bares, gimnasios y centros comerciales desde esta medianoche) pero que debe estar disponible.

UCIs al 72% de capacidad

En este momento, según la consejera de Sanidad, Verónica Casado, se ha producido una "cierta contención" del virus desde que se puso en marcha el toque de queda -el 24 de octubre- pero que la incidencia sigue siendo "alta". En concreto, Castilla y León tiene 819 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que la media nacional está en 518, por lo que se sitúa así en quinto lugar en incidencia acumulada en 14 días. "Desde el toque de queda hay una tendencia a frenar la grave subida que vimos desde el 1 de octubre, hay crecimiento, pero la curva se está aplanando", ha precisado la consejera. Casado ha añadido también que el índice de reproducción del virus está en 1,01 y que hay que conseguir que esté por debajo de 1. Ha atribuido el aumento de casos al "hambre de normalidad" de los ciudadanos, que se relajaron en el cumplimiento de las medidas de seguridad. Ha recordado además que las UCIs están al 71% de su capacidad y que el 65% de los ingresados son enfermos de COVID-19. "La sobrecarga es importante y las dos próximas semanas puede empeorar", ha advertido.

Test masivos

Para tratar de contener el aumento de casos, la consejera ha informado de que se van a realizar test masivos de antígenos de segunda generación en tres municipios donde "se ha perdido la trazabilidad" y se necesitarían "más 30.000 rastreadores para hacer un seguimiento de contactos". En esta campaña "a gran escala" se contará con la colaboración de los ayuntamientos y de Protección Civil de Miranda de Ebro y Aranda de Duero, en Burgos, de San Andrés del Rabanedo en el León, las poblaciones donde la incidencia es especialmente alta y la trazabilidad está por encima del 50%. Además se estudiará hacer estos test a gran escala en Burgos, León y Salamanca, en situación similar.

Casado también ha explicado que los antígenos de segunda generación, según la OMS, son válidos para diagnosticar tanto a sintomáticos como a asintomáticos. La Junta de Castilla y León ha destinado 1,1 millones de euros para la compra de los test.

La consejera ha hablado sobre el Interterritorial en el mismo sentido que Igea: para reclamar una herramienta que permita el confinamiento, y para que las medidas sean homogéneas y no a criterio de cada Comunidad.. "Uno de los consejeros comentaba que si alguien se dedicaba al transporte probablemente tendría que tener un gran libro de instrucciones, para saber en qué sitios hay toque de queda y cuando empieza, a mí me parece que es absolutamente necesaria la homogeneidad", ha comentado. Mientras la "herramienta para el confinamiento" llega o no, la consejera y el vicepresidente han pedido a los castellanos y leoneses que apuesten por el "autoconfinamiento inteligente" y que se queden en casa el mayor tiempo posible.

Estudio de seroprevalencia y muestras de aguas residuales

Otra de las novedades que ha comunicado hoy Casado es la "cuarta oleada del estudio de seroprevalencia", que arranca el próximo 16 de noviembre. Antes, el 9, se empezará a avisar a los ciudadanos seleccionados en Castilla y León, a los que pide la máxima colaboración. Los resultados del primer estudio realizado en mayo demostraron que el 6,9% de la población, unos 165.000 ciudadanos, habían estado en contacto con el COVID-19. La consejera ha recordado que esta segunda ola es distinta a la primera y que del estudio de seroprevalencia se pueden obtener datos muy importantes. Entre otras cosas, se podrá saber si los ciudadanos de la Comunidad se encaminan a la inmunidad natural o por el contrario será muy necesaria la vacuna.

Por último ha informado de que desde el pasado martes se están tomando 100 muestras diarias de aguas residuales de 663 residencias de mayores de Castilla y León para detectar de forma preventiva la presencia de coronavirus y anticiparse a los brotes en estos centros.