Igea cree que las concentraciones para abrir consultorios en el medio rural aumenta la presión en los profesionales

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha apuntado que las concentraciones propuestas para este sábado en los consultorios rurales para su reapertura no cambian nada y solo aumenta la presión en los profesionales.

Así lo ha hecho durante la visita que ha realizado este miércoles en Palencia al Consejo de Cuentas y tras ser preguntado por los periodistas sobre las citadas concentraciones.

"La gente está en su derecho de manifestarse pero no entiende que cuando ve que su consultorio no está abierto o al que no accede, no ve que hay profesionales atendiendo hasta 80 consultas telefónicas diarias, que es un trabajo bastante estresante y agotador", ha subrayado.

Igea ha pedido a los agentes políticos que no eleven la presión sobre unos profesionales "que están haciendo un trabajo" porque, según insiste, todo lo que supone aumentar la presión en el sistema, "no es bueno".

"Necesitamos bajar la presión sobre esos profesionales que son nuestra máxima preocupación. Entiendo la preocupación de la gente en el mundo rural pero no va a cambiar en nada lo que estamos haciendo y aumenta la presión en los profesionales", ha reiterado.