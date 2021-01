Mañueco anuncia la ampliación del cierre perimetral de Castilla y León más allá del 10 de enero

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este lunes que se prevé ampliar el cierre perimetral de la Comunidad más allá del 10 de enero, a lo que ha sumado la posibilidad de mantener en las próximas semanas la limitación de reuniones a seis personas y mantener el 'toque de queda' a las 22.00 horas para evitar una "tercera ola".

Como viendo habitual, Fernández Mañueco ha realizado este anuncio en una entrevista a Onda Cero y no en una rueda de prensa, donde ha reconocido que la vacuna que ya se suministra en la Comunidad "abre un tiempo de esperanza". No obstante, ha insistido en que no hay que "bajar la guardia" y "proteger y cuidar" a los más vulnerables que, en este caso, son, como ha señalado, las personas mayores y los grandes dependientes.

"Hasta que el proceso de vacunación se termine tenemos que seguir con la guardia alta", ha defendido el presidente, quien ha lamentado que actualmente se haya detectado "claramente" una "tendencia alcista" en el número de casos, por lo que la precaución se deberá mantener "durante meses".

El presidente ha garantizado que la campaña de vacunación COVID no ha sufrido retrasos y ha insistido en que del total de unidades que llegan del Gobierno se reserva el 50 por ciento para garantizar la segunda dosis a los 21 días a la población vacunada.

"No hay un parón en la vacunación, se está haciendo a un ritmo ágil", ha señalado, tras lo que ha recordado que se espera la llegada de la vacuna del laboratorio Moderna en la primera quincena de enero, por lo que la campaña se extenderá al resto de profesionales sanitarios que, inicialmente, será suministrada por el servicio de prevención de riesgos.

No obstante, el presidente ha asegurado que si es necesario se ampliará el personal y ha recordado que actualmente trabajan 14 equipos compuestos con cuatro enfermeras y un médico para suministrar las vacunas.

"Hasta que no esté inmunizada el 70 por ciento de la población, bien por haber pasado la enfermedad o por estar vacunado, es fundamental la prevención", ha insistido el presidente en Onda Cero, desde donde ha reclamado "máxima precaución" y "no bajar la guardia".

Diálogo

Durante la entrevista el presidente también se ha referido al proyecto de Presupuesto de la Comunidad que ya ha pasado su primer debate en las Cortes con el rechazo a las enmiendas a la totalidad planteadas por PSOE, Podemos y Vox, y ha defendido que cuatro de cada cinco euros previstos para 2021 serán gestionados por consejerías sociales.

Así, ha vuelto a tender la mano a la oposición para pactar el proyecto de cara al futuro debate de enmiendas parciales. "Nuestra posición es de diálogo, de búsqueda de acuerdo, de política de manos tendidas", ha insistido.

En este sentido ha señalado que su relación con el Gobierno de España es de "lealtad" aunque ha lamentado "profundamente" decisiones como el criterio de reparto de los fondos de la UE. Así, ha asegurado que Castilla y León ya trabaja en un frente común con otras autonomías para que el resto de cuantías que están por llegar se distribuyan con otros criterios como es la despoblación. "Hay que mirar al interior de España", ha concluido.