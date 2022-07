La oposición pide la dimisión de Suárez-Quiñones, mientras que PP y Vox defienden la gestión de los incendios

Toda la oposición de Castilla y León tiene clara su postura sobre el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones: Pide su dimisión o el cese por parte del presidente de la Junta. De diferente forma y carisma así lo han solicitado los portavoces de la comisión de Medio Ambiente de las Cortes, pero todos han apuntado a que ha habido “negligencias” en la gestión de los incendios. Ante el acorralamiento de PSOE, Ciudadanos y Soria Ya, los socios PP y Vox han defendido a 'su hombre' centrándose en atacar al Gobierno central o, en el caso de la formación de partido extremaderecha, en culpar a decisiones tomadas “en despachos” por “lobbies” y al “fanatismo climático”.

El consejero de Medio Ambiente de Castilla y León tenía que dar parte este lunes de los incendios que han asolado a Castilla y León desde el mes de junio. Quiñones, en su intervención inicial, ha resumido los principales detalles de los cinco grandes fuegos que han calcinado más de 72.000 hectáreas y ha defendido su gestión en la prevención de los mismos, así como en la coordinación de su departamento de todo el operativo. El consejero ha señalado a cuestiones como el clima extremo y las condiciones particulares de cada fuego como principales factores detrás de la catástrofe que vive estos días la Comunidad.

Los argumentos no han convencido en absoluto a la oposición. En el primer turno de respuesta, Francisco Igea, ha acusado al consejero de no haber aprendido nada del incendio de Navalucruz y le ha afeado que “hable de futuro” cuando apenas haya hecho nada tras ese fuego, pese a que se comprometiese a “incrementar en un 27% la dotación para el operativo contra incendios”. Es por eso, que el representante de Cs ha pedido a Suárez-Quiñones su marcha, además de por la apertura de diligencias de la Fiscalía por el incendio de la Sierra de la Culebra, por su falta de acción. “Que pase una vez es una desgracia, más de una, es negligencia”, ha aseverado Igea para culpar al titular de Medio Ambiente de ser “el mayor culpable” del “mayor desastre ecológico de la historia de Castilla y León”.

Con la calificación de “bochorno” del de Ciudadanos a la intervención de su excompañero de gabinete, el PSCyL ha tachado de “farsa” la comparecencia del consejero. El portavoz socialista en la comisión, José Luis Vázquez, también ha pedido la dimisión de Quiñones ante el intento de “generar un relato” que permita salvar el puesto a quien “no tiene derecho a estar aquí”.

Vázquez ha acusado al consejero y al presidente de la Junta de preferir escurrir responsabilidades echando la culpa “culpar a los ecologistas, al Gobierno de España, a los agricultores y a los ganaderos” y les ha echado en cara que el Ejecutivo autonómico haya fallado en sus previsiones de riesgo y que para la ola de calor de junio, que propició la primera oleada de incendios, estuviera operativo “solo el 25%” de los medios.

Entre las críticas a la gestión de la Junta, el socialista también ha reclamado al consejero que aumente la partida presupuestaria de prevención y la extinción de incendios. Además ha señalado de “vergonzosa” la falta de avituallamiento que se ha difundido en redes sociales, por la que había quejas en la cantidad de comida y agua que recibían los trabajadores del operativo. Todo esto, para Vázquez, es una prueba de “abuso” y “abandono” a los profesionales

Para UPL-Soria Ya, la gestión de la Junta y su previsión ha sido “nefasta” y una “negligencia inadmisible”. Su portavoz, Juan Antonio Palomar, además de pedir la dimisión del consejero, ha apuntado a que las ayudas destinadas para el incendio de la Sierra de la Culebra son insuficientes para cubrir todo el daño causado. Es por eso que ha reclamado que se incremente hasta los 76 millones las cuantías y que, además, se extiendan las fechas de actuación del operativo y se planifique mejor los trabajos forestales.

Vox acusa de pasividad al Gobierno de España

Para Vox, el episodio de incendios vividos en Castilla y león se deben al Gobierno central y a los “dogmas climáticos”. Para su portavoz en la comisión, Carlos Menéndez Blanco, no hay relación entre el fuego y el cambio climático y no querer ver esta “realidad” es “ponerse una venda en los ojos”. A su juicio, el verdadero motivo es el abandono de los montes por culpa de decisiones tomadas “en despachos” por “lobbies” y al “fanatismo climático”.

Como era de esperar, por parte del Partido Popular ha habido agradecimiento a la labor del consejero y a la “transparencia y rigurosidad” con la que se ha actuado. Ante todas las críticas, Suárez-Quiñones se ha querido zafar asegurando que la oposición “ha visto votos” y “oportunismo político” en los incendios. Sobre las peticiones de su cese, ha querido dejar claro que es una “falta de seriedad” y que el está “para trabajar”.

El consejero ha acusado a la oposición de no haberle prestado su apoyo y se ha sumado a las críticas al Gobierno. En primer lugar ha cargado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su intervención en su visita al incendio de Monsagro y, en segundo, ante las acusaciones de no aumentar el operativo, ha asegurado que no iba a hablar sobre la disponibilidad de medios fuera de la época de riesgo alto por parte de la Junta de Castilla y León y del Ejecutivo central al quedar “mucho verano por delante” y existir una necesidad de de coordinación. “Habría mucho de qué hablar”, ha zanjado a este respecto.

Sobre que la Fiscalía de Castilla y León haya iniciado diligencias de investigación sobre el incendio de la Sierra de la Culebra contra su persona y “otros eventuales funcionarios” de la Consejería por la “posible comisión de hechos que pudieran ser constitutivos de delito”, Suárez-Quiñones, ha querido restar importancia a la denuncia de CCOO y ha asegurado que la admisión a trámite no implica estar “condenado” por lo que confía en la Justicia.