Aitor Esteban, “sorprendido” con el tuit de Mañueco a Macron cuando ha introducido a Vox en “carteras de peso” en Castilla y León

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, se ha mostrado partidario de analizar los resultados de la líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, en las elecciones presidenciales francesas con “preocupación relativa” y ha apostado por “no mentar continuamente” a la 'ultraderecha'.

En declaraciones a Onda Vasca recogidas por Europa Press, Esteban ha reconocido también que le sorprendió un 'tuit' del presidente de la Junta de Castilla y León, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, felicitando al presidente de Francia, Emmanuel Macron, cuando, según reprocha al castellano y leonés, “ha sido él quien ha introducido con carteras de peso en su gobierno a la ultraderecha”.

También ha lamentado que se “se infle mediáticamente” a la ultraderecha “mentándola continuamente”, algo que “ocurre en Francia y cada día con Vox, que algunos lo tienen en la boca continuamente en el Congreso cuando no viene a cuento”, y ha denunciado que en el Estado español no se lleve a cabo un 'cordón sanitario' contra la extrema derecha, tal y como sucede en Francia. “Está claro que aquí no se funciona de la misma manera”, ha lamentado el dirigente jeltzale.

Aitor Esteban se ha referido en concreto al resultado de las elecciones francesas en las que Emmanuel Macron se ha impuesto en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, frente a Marine Le Pen que ha elevado por primera vez el apoyo a la ultraderecha por encima del 40 por ciento.

A este respecto, Aitor Esteban ha apostado por asumir los resultados de Le Pen con “preocupación, pero relativa” y ha abogado por analizar el resultado “con perspectiva”. De este modo, ha valorado que “las mayores ventajas en la segunda vuelta han sido siempre cuando ha competido la extrema derecha”.

“Es la tercera diferencia mayor entre dos candidatos en toda la historia. Hay que tener en cuenta también la abstención importante que ha habido, por lo que yo lo tomaría con perspectiva”, ha defendido, al tiempo que ha recordado las “circunstancias difíciles social y económicamente en las que se encuentra toda Europa”.

De este modo, ha considerado que Francia “no es una sociedad que se haya ido a la ultraderecha” y en la que ésta vaya a ganar “de la noche a la mañana”.