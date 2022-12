Altos cargos del PP de Mañueco renuevan sus calderas con ayudas de la Junta de Castilla y León

El exconsejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León y actual viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes, Ángel Ibáñez, recibirá una subvención de 400 euros por sustituir su vieja caldera por una nueva. Ibáñez aparece en el listado de ciudadanos agraciados con esa compensación que otorga el gobierno autonómico y que se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León el pasado 7 de diciembre.

Ibáñez, que cobra 70.368,48 euros anuales como diputado autonómico, supo a través de elDiario.es que había conseguido la subvención. Reconoció que era su mujer quien estaba al tanto de ello, ya que el pasado verano, tras averiarse una caldera de “más de 20 años” de antigüedad, el servicio técnico les recomendó cambiarla. Al contactar con un instalador autorizado les informó de que podían optar a la subvención de la Junta, y la tramitó. “No tenía ni idea ni de las condiciones de estas ayudas ni de la aplicación”, declaró a este diario.

Limitadas al orden de llegada de las solicitudes

La subvención para cambiar calderas lleva unos años en marcha, pero la Junta, activa en redes sociales, y que acostumbra a difundir otras ayudas, no menciona la de las calderas en twitter desde 2018, si bien como es preceptivo, sí lo hace en el Bocyl y en un apartado concreto de su web. Para 2022, la cuantía destinada ha ascendido a 400.000 euros. No hay límite de renta para acceder a la ayuda (500 euros por sustitución de caldera de carbón, 400 por sustitución de caldera de gas atmosférica, 300 por sustitución del resto de tipos de calderas subvencionables y 150 sustitución de calentador de gas atmosférico), pero sí de tiempo. La subvención se limita a sustituciones que se hayan realizado entre el 21 de julio de 2022 y el 15 de noviembre de 2022, y ese es además el plazo para solicitar la ayuda, y cuya tramitación corresponde a los instaladores. Si a un ciudadano se le estropea su vieja caldera después del 15 de noviembre y tiene que sustituirla por una nueva, no puede optar a ninguna ayuda, sea cual sea su situación económica. Pero además, el único criterio para conceder la ayuda es el orden de llegada de las solicitudes, y una vez que el dinero se acaba, las solicitudes pendientes se quedan sin ella.

El secretario general de la Consejería de Medio Ambiente también tiene subvención

Además de Ibáñez, ha conseguido esa subvención, también por valor de 400 euros, un alto cargo del gobierno de Mañueco, el secretario general de Medio Ambiente, Ángel Marinero. Según refleja la Junta en su web, Marinero cobra un sueldo anual de 82.753,26 euros.

Tal y como reconoce la Consejería de Industria, Comercio y Empleo en la primera orden que emitió resolviendo las subvenciones, en el mes de octubre, “debido al elevado número de solicitudes” se dictarán varias resoluciones de concesión agrupadas en lotes. En el lote 1, se concedieron las ayudas a 305 solicitantes y el montante ascendió a 102.900 euros. En el lote 2, a 295.450 euros, para el lote 3 quedan tan sólo 1.750 euros, por lo que es posible que las ayudas apenas lleguen a 5 o 6 ciudadanos más.