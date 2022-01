El candidato de Vox en Castilla y León y sus tuits contra el feminismo, los inmigrantes, los homosexuales y el PP

Vox Castilla y León ya tiene candidato para las elecciones del 13 de febrero y con una cuenta de Twitter repleta de críticas al feminismo, a la inmigración e incluso al PP y a su presidente, Pablo Casado. Juan García Gallardo, abogado y que trabaja en el bufete de su padre, conocido letrado burgalés que ha defendido a cargos del PP en causas de corrupción, mantenía en su cuenta tuits que trazan su perfil y que se ha apresurado a borrar a primera hora de esta tarde.

Del Partido Popular dice en un tuit del 29 de enero de 2021 que no está "legitimado" para hablar de clientelismo. Además es crítico con su presidente, Pablo Casado: "Ojalá tú hubieras aprovechado mejor las oportunidades académicas que te dieron tus padres en lugar de dedicarte a colocar las sillas en los mítines del PP", escribió en diciembre de 2020 en respuesta a un tuit de Casado en el que aseguraba que "los hijos sí son de los padres y no del Estado".

También le llamó "caradura" por "pretender apuntarse el tanto" cuando el Tribunal Constitucional declaró ilegal el estado de alarma, en octubre del año pasado y califica al los "populares" de "cobardes y sumisos".

No sólo arremete contra Casado, también contra el secretario de organización del PP, Teo García Egea, a quien recomendó "no hacer el ridículo" y no hablar de populismo "cuando el PP es populista como el que más".

García-Gallardo también escribió tuits homófobos que tocaban desde el mundo del fútbol hasta el matrimonio homosexual.

El feminismo o la diversidad son también objeto de crítica para el candidato de Vox.

Tampoco escapan los inmigrantes, a quienes menosprecia en varios tuits.