Castilla y León cree que vacunar a los jóvenes sin inmunizar a todos los mayores de 40 años es "engañar a la población"

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, cree que vacunar a los jóvenes sin tener vacunados a los mayores de 40 años es "engañar a la población". "¿Vamos a vacunar a los hijos, que tienen muy poco riesgo, y dejar sin vacunar a los padres, que tienen más riesgo?", se ha preguntado Igea en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado este jueves. "No podemos quitarle las dosis a señores de 55 años y dárselos a chicos de 15", ha cargado Igea, que no lo ve "lógico" desde el punto de vista sanitario.

Castilla y León es una de las comunidades que mantiene la apuesta de vacunar por grupos etarios y no simultanear la vacunación de los menores de 30 años con los mayores de 40 porque eso "incrementaría el riesgo de letalidad" al no haber suficientes vacunas para todos. Igea ha calificado de "ocurrencia muy popular" permitir a las comunidades citar a los grupos de edad más jóvenes.

"No sirve de nada tratar de engañar a la gente diciendo que hemos abierto la vacunación. Si no has acabado la vacunación de los mayores de 40 años estás engañando a la gente. Y nosotros no engañamos a la población. El presidente [Pedro Sánchez] se propone que engañemos a la población, y para eso ya está él", ha rematado el portavoz de la Junta de Castilla y León.

Igea asegura que al mezclar grupos de edad, el gobierno y las comunidades "quitan" dosis a "otros señores" para "repartirlas" y esto "pone en mayor riesgo a una parte de la población".

El vicepresidente autonómico también ha criticado que la información sobre la distribución de vacunas a las comunidades sea "menos transparente". Preguntado por si consideraba que otras comunidades como Madrid o Castilla-La Mancha están 'engañando' a la población, Igea ha respondido: "No sé lo que hacen otras comunidades, qué dosis reciben ni qué les prometen. Lo que hacemos nosotros es intentar asegurar la estrategia más eficaz. Daríamos una falsa sensación de 'ahora se ocupan'"

Reproches al Gobierno y explicaciones al delegado

Francisco Igea también ha cargado contra el Gobierno por el "daño" que está haciendo "la ilusión permanente de las responsabilidades" y contra el presidente, Pedro Sánchez, a quien ha reprochado que "siempre está ausente" y que ahora esté en los países Bálticos. El portavoz autonómico ha reclamado al Gobierno que tome medidas: "En qué consiste la colaboración del Gobierno? ¿En darme menos dosis? ¿En mandarme al delegado [Javier Izquierdo] a criticar a la consejera? ¿En eludir responsabilidad? ¿En no coordinar la acción? ¿En decir que vuelven las sonrisas o que tenemos herramientas de sobra?". Igea ha criticado que medidas como el toque de queda que propuso de 1 a 6 de la mañana necesite ser aceptado por el Tribunal Superior de Justicia, algo que ya ha hecho la Comunitat Valenciana.

El portavoz de la Junta ha mostrado la "sorpresa" del gobierno autonómico ante las declaraciones del delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, y ha decidido explicar la campaña de vacunación "con la claridad suficiente como para que incluso él pueda entenderlo". En varias ocasiones ha hecho hincapié en su interés por que Izquierdo "entienda" la estrategia de la Junta.

El porcentaje de vacunación entre los mayores de 40 años en Castilla y León es el segundo más elevado por detrás de Extremadura, con un 64% del grupo con las dos dosis. "Podríamos ser mejores, solo somos los segundos", ha ironizado Igea, quien ha deslizado que a Izquierdo "también le queda un poquito de margen de mejora".

Igea ha repasado el número de dosis de Pfizer que ha recibido Castilla y León en los últimos meses: 414.180 dosis en abril, 449.280 en mayo, 620.100 en junio y 85.410 dosis que está previsto recibir en la primera quincena de julio, lo que supone una reducción "sustancial".

Es entonces cuando se ha justificado la presencia de una decena de botellas de agua pequeñas que han acompañado al vicepresidente en la mesa durante toda la rueda de prensa. "Lo haría mejor con patitos de goma, pero no tengo", ha comentado poco antes de sujetar varias botellas como si fueran vacunas. "¿Cómo se produce el proceso de vacunación? Voy a ver si consigo que lo entienda incluso el delegado del Gobierno", ha avanzado antes de explicar cómo guardan algunas dosis para garantizar el stock suficiente para inocular la pauta completa de vacunación.

"Esta es la razón por la que nosotros tenemos que mantener un porcentaje de vacunas para poder mantener el ritmo. Si además el ritmo de vacunación cae a la tercera parte, el porcentaje de vacunas sin poner aumenta obligatoriamente para poder poner las segundas dosis", ha reprochado.

Igea ha considerado que "lo peor" que podría pasar es tener contagiados entre las personas que han recibido una dosis porque supondría haber "tirado" la vacuna y "no haber hecho el trabajo". "Le agradecería de perseguir a la gente que amenaza a los cargos públicos desde perfiles troles, incluso cercanos a su propio partido y nos dejase esto de la vacunación a nosotros, que parece que no lo estamos haciendo tan mal", ha criticado el vicepresidente autonómico. Igea también ha pedido a Izquierdo que le deje el trabajo de la oposición a Luis Tudanca y él "se dedicase a ser lo que es".