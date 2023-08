CCOO denuncia que los camiones autobomba para incendios forestales comprados por la Junta no sirven para el monte

CCOO ha denunciado la compra de nuevos camiones autobomba por parte de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León por “la falta de operatividad que tienen y sus severas deficiencias”, ya que, como han asegurado, “no están pensados para un uso forestal”. La organización sindical ha defendido en que la Consejería conocía de estas deficiencias, “pero continúa optando por un criterio de número y no de calidad”.

En total, la inversión realizada por el área liderada por Juan Carlos Suárez-Quiñones asciende a 6,4 millones para la compra de 30 de estos vehículos. Este desembolso ha sido calificado por el responsable de Medio Ambiente FSC CCOO de Castilla y León, José Ramón Jiménez, como una gestión de los recursos públicos “muy deficiente” ya que la Consejería está optando por “la cantidad y no calidad” al adquirir material.

Asimismo, el responsable sindical ha puesto el foco en que “muchos” de estos camiones “no pueden ser utilizados por la falta de inspecciones, por que no cumplen criterios de altura o de líneas de seguridad”.

“Al no ser camiones diseñados expresamente para el trabajo no sabemos lo que van a durar, no sabemos si estos camiones van a estar operativos dentro de cinco años o van a estar llenos de averías”, ha manifestado.

Asimismo, ha añadido que estas “severas deficiencias” que es probable que acabe por limitar su operatividad en un tema “tan importante” como es el de los incendios forestales y “comprometen” el funcionamiento futuro del operativo.

“Modificar de manera completa la línea política”

Es por eso que Jiménez ha interpelado a Suárez-Quiñones “modificar de manera completa la línea política” sobre el operativo anti incendios “no ha sido suficiente el acuerdo del Diálogo Social del año pasado y quedan muchísimas cosas por hacer”.

Con esta compra se “sigue demostrando una terrible incompetencia y falta de criterio, optando por continuar con la adquisición de unos camiones que presentan severas deficiencias para el uso al que se pretenden destinar”, ha apuntado.

CCOO también ha señalado que con la compra de estos camiones se “está obviando el criterio de sus propios trabajadores y de los conductores de estos camiones”. “La falta de operatividad de estos vehículos no puede ser asumida por las personas trabajadoras del operativo que tienen así que asumir más riesgos, ya se juegan la vida en cada incendio forestal”, han asegurado desde el sindicato.