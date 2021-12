Ciudadanos y el PP riñen por quién ha traicionado a quién en Castilla y León

La campaña electoral ya ha comenzado en Castilla y León. Ciudadanos y el PP se enzarzan en Twitter por la supuesta traición de Igea en Castilla y León Apenas un día después de que el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, rompiera el pacto de gobierno entre PP y Ciudadanos y convocara elecciones para el 13 de febrero de 2022, la lucha por el relato ya ha comenzado. Fernández Mañueco justificaba este lunes su decisión porque, según él, Ciudadanos estaba "pactando los Presupuestos" a sus espaldas y había "riesgo cierto de moción de censura". El partido naranja y el ya exvicepresidente autonómico, Francisco Igea, rechazan estas acusaciones.

Ambos partidos han mostrado por Twitter también la tensión que hay entre ambos, con declaraciones públicas de ambos dirigentes. El Partido Popular ha sacado un extracto de unas declaraciones que realizó Igea a primeros de septiembre después de que el Partido Popular apoyara al PSOE y tumbara la reforma sanitaria que planteaba Ciudadanos de la mano de la ya exconsejera Verónica Casado.

En ese momento, Igea lanzó que podría plantearse una moción de censura y que sumaría, implícitamente, con el PSOE. Sin embargo, hubiera sido necesario que pasara un año entero (que se hubiera cumplido en marzo de 2022) desde que el PSOE planteó su moción de censura, puesto que los 35 procuradores firmaron la moción aunque solo era necesario que lo hicieran 12. Ese fue el único momento en que Igea planteó esa posibilidad, que además rechazó de plano el PSOE desde el principio.

El PP también ha publicado unas declaraciones a los medios de Igea este martes ante el Hospital Río Carrión de Palencia -a cuyo puesto se ha incorporado esta mañana- en las que desmentía que se estuviera gestando una moción de censura entre Cs y el PSOE.

Hasta ahora, Igea y Mañueco habían defendido la solidez y estabilidad de su pacto de gobierno, como ha extraído Ciudadanos en su cuenta de Twitter. Ciudadanos ha acusado al PP de querer "vender" su "bulo" con declaraciones "manipuladas" y han publicado intervenciones recientes de Mañueco en las que mostraba su intención de agotar la legislatura.

Poco después, Francisco Igea ha tuiteado un whatsapp que envió al consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, que desde ayer también es portavoz del gobierno autonómico y ha asumido las competencias de Empleo e Industria. En el mensaje hablan de Jesús Manuel Sánchez Cabrera, alcalde de Ávila y uno de los líderes del partido Por Ávila, con el que negociaban PP y Ciudadanos los Presupuestos Generales de la Comunidad.

En el mensaje, Igea escribe: "He hablado con Jesús Manuel esta tarde, yo creo que deberíais de veros este fin de semana. Está razonablemente dispuesto a ceder en la parte más estrambótica (polideportivos...)". A este mensaje, Carriedo responde: "Gracias Paco. Es un paso adelante. Lo veo con Raúl (de la Hoz, portavoz del Grupo Popular en las Cortes) para coordinarnos y no ir cada cual por su lado". "Si necesitáis que vaya me dices", concluye Igea.