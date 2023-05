El consejero de Cultura de Vox en Castilla y León plagia a Ciudadanos la Ley de Patrimonio Cultural

El consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja (de Vox), anunciaba hace una semana el anteproyecto de la Ley de Patrimonio. En ese documento figura, como novedad destacada, la creación del Censo del Patrimonio Cultural, “un instrumento para la gestión de los bienes, como registro único de acceso público que dará mayor seguridad jurídica y facilitará la participación de la ciudadanía”. Exactamente lo mismo, palabra por palabra, que propuso la anterior Consejería de Cultura cuando la dirigía Ciudadanos en su anteproyecto de Ley de Patrimonio, que quedó en el limbo tras romperse el pacto de gobierno.

No es una coincidencia única: todo el anteproyecto de Vox es un plagio del de Ciudadanos, artículo por artículo –los dos tienen 87–, con alguna leve variación, tal y como ha podido comprobar elDiario.es comparando ambos documentos. El de Ciudadanos se certificó en noviembre de 2020, y el de Vox se ha publicado en la base de datos del Portal de Transparencia este viernes.

La exposición de motivos es la misma, con cambios al inicio de algunos párrafos fruto del corta y pega intencionado. Por ejemplo, en el apartado IV, el anteproyecto de Ciudadanos decía: “La sociedad camina hacia la digitalización y por ello la gestión del patrimonio cultural debe ser digital”, mientras que Vox lo enuncia así: “En una sociedad inmersa en la digitalización, la gestión del patrimonio cultural debe ser digital” pero deja el resto igual. De hecho, lo que hace es intercambiar el inicio de los párrafos, colocando en el segundo las primeras palabras del primero.

Ambos anteproyectos constan de título preliminar, seis títulos y 87 artículos. Vox reduce a 13 las 14 disposiciones adicionales que tenía el documento de Ciudadanos, aumenta las disposiciones transitorias de cuatro a seis y coincide en una disposición derogatoria y cuatro finales.

Santonja presumió de una “ley muy novedosa” que ha “impulsado” en “poco más de un año”

“Esta ley era muy necesaria, verdaderamente muy necesaria”, aseguraba Santonja el pasado 27 de abril. El consejero explicó que la ley había estado “dando vueltas” durante tres legislaturas y que ha sido Vox quienes “desde el principio” dedicaron “mucha atención” a “empujar la ley, a impulsarla” y que “con poco más de un año en el gobierno” la han hecho realidad. Así, felicitó a los funcionarios de la Consejería por haber hecho la ley. “Esta ley la han hecho fundamentalmente nuestros funcionarios”, comentó. “Hay funcionarios francamente estupendos y son ellos los que han hecho esta ley, lógicamente hablando con ellos y en colaboración, pero son ellos quienes la han hecho”

Santonja se refirió a la ley como “muy nueva, muy novedosa, radicalmente novedosa” y basó esa “novedad” en el cambio de concepción del patrimonio como legado, exactamente lo mismo que hacía Ciudadanos en la exposición de motivos de su anteproyecto de ley: “El patrimonio cultural, por tanto, deja de tener el carácter exclusivo de legado del pasado para pasar a considerarse como un recurso imprescindible para nuestro futuro, dado su incuestionable valor educativo y social”, rezaba. Vox recoge ese mismo párrafo, y el resto en la exposición de motivos de su ley sin alterar una sola coma.

Hay un pequeño cambio en el artículo 67, sobre la inversión pública: Ciudadanos destinaba “al menos el 1% de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León, que se asignará a la Consejería con competencias en materia de patrimonio cultural para garantizar el conocimiento, investigación, protección, conservación, uso y difusión de este patrimonio” mientras que Vox dice “que se consignarán créditos” en cada ejercicio. Implícitamente renuncian al 1% cultural para negociar año a año la partida de Patrimonio.

Los cambios de Vox: reduce algunas sanciones a la mitad y omite variedades dialectales

No hay un sólo artículo distinto a los planteados por Ciudadanos, de hecho, tienen el mismo orden y la misma numeración. Según Santonja, en la ley “se acentúa el capítulo de sanciones”. Si bien es cierto que el artículo 82, en el que se recogen la tipología de infracción y cuantía de las sanciones, es prácticamente exacto al planteado por la Consejería de Cultura cuando la dirigía Ciudadanos, sí hay una pequeña variación. Mientras Ciudadanos proponía que “en las infracciones de las que resulte lesión al Patrimonio Cultural de Castilla y León que pueda ser evaluada económicamente o cuando pueda determinarse el beneficio económico derivado de la infracción cometida serían ”sancionadas con multa del tanto al cuádruplo del valor del daño causado o del beneficio obtenido“, Vox, con la misma redacción cambia el ”cuádruplo“ por ”duplo“, es decir, que lejos de ”acentuar“ las sanciones, deja algunas en la mitad. ”Una protección si no tiene un sistema de sanciones que lo avale, que lo sostenga y que lo refrende, se queda en nada“, sostuvo Santonja.

Sí puede verse el toque de Vox en la disposición adicional primera, sobre el patrimonio lingüístico. En el documento de Ciudadanos se establece que “integran el patrimonio lingüístico de Castilla y León las diferentes lenguas, hablas, variedades dialectales y modalidades lingüísticas que tradicionalmente se hayan venido utilizando en el territorio de la Comunidad de Castilla y León”, pero en el de Vox esta disposición se altera ligeramente para evitar hablar de otra lengua que no sea el castellano: “1. Forman parte del Patrimonio Cultural de Castilla y León la lengua castellana y el resto del patrimonio lingüístico de la Comunidad en los términos previstos en el artículo 5 del Estatuto de Autonomía. 2. El patrimonio lingüístico se regirá por sus normas específicas y, en lo no previsto en ellas, será de aplicación cuanto se dispone con carácter general en la presente ley”.

Igea: “han sacado nuestro anteproyecto del cajón, es un escándalo y Santonja tiene que dimitir”

Para el exvicepresidente de la Junta y procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, se trata de “un episodio inaudito de plagio político” y un “ejercicio máximo de desvergüenza política”, que se descubre porque se publica el anteproyecto de ley en la base de datos, algo que Ciudadanos dejó en Transparencia y que el gobierno PP-Vox “no ha demolido aún”. “Es increíble, lo hemos comparado, se ha sacado del cajón nuestro anteproyecto, es un calco integral que no pasaría el Turnitin –herramienta de detección de textos plagiados–. Es un escándalo político”, asegura. El plagio se ha descubierto en mismo día en el que en la Comisión de Cultura un procurador de Vox, Miguel Suárez Arca, ha reprochado a la diputada de UPL haber “autoplagiado” por proponer una Proposición No de Ley basada en un artículo escrito hace unos años por el presidente del partido.

“Es para exigir la dimisión del consejero, Gonzalo Santonja porque para el asunto más importante de la Consejería, que es el patrimonio, no tienen proyecto político propio”, añade. Eso sí, cuando se superen todos los trámites administrativos, Igea votará a favor de la ley que ha hecho suya Vox. “¿Cómo no vamos a votar a favor de nuestra ley? es que es la nuestra, pero es inaudito que se presente sin citar a los auténticos autores. Es un anteproyecto que dejó hecho un magnífico equipo de Cultura, que lideró el reconocimiento de los bienes de interés cultural y que ha sido vejado y menospreciado de manera constante por este consejero”, lamenta Igea. Para él, el corta y pega del anteproyecto es “el culmen de la desvergüenza política” y “debería dimitir hoy mismo o ser cesado”. “Vox no tiene vergüenza política, con Abascal y Espinosa de los Monteros propagando esa ética y esa moral y han fulminado una ley entera”, zanja.