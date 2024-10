El director general de Industria de Castilla y León descarta recuperar la central de Garoña como quería Veganzones, de Vox

Fue una de las propuestas que Vox incluyó en los Presupuestos de 2023 y 2024: se enunciaban 200.000 euros para un estudio del Plan de Promoción Industria Nuclear. Un plan del que el entonces consejero de Industria, Mariano Veganzones -que fue cesado por Mañueco después de que Vox pidiera a sus dirigentes autonómicos que abandonaran los gobiernos y él se negó a hacerlo- no dijo realmente nada. En un principio, Vox pidió reabrir la central nuclear de Garoña (Burgos), inactiva desde 2012. Después pidió al gobierno autonómico que elaborara un estudio “sobre la idoneidad del Valle de Tobalina para albergar instalaciones de generación de energía nuclear”. El exvicepresidente autonómico Juan García-Gallardo prometió “reconstruir” la central de Garoña poco antes de que se empezara a desmantelar la planta, propiedad de la empresa privada Nuclenor. Con el fin de la coalición PP-Vox, el nuevo director general de Industria, Mariano Muñoz, el gobierno monocolor de Mañueco vuelve a descartar que se reabra la central nuclear.

“Patrocinar cuestiones relacionadas con la energía nuclear no va a ser nuestra prioridad. La instalación de nuevas o el cierre de antiguas no es competencia de la Junta. No veo por qué vamos a dedicarle dinero a algo que no depende de nosotros”, ha afirmado Muñoz que ha reusado entrar en el debate energético, pero ha recordado que, de organizarse congresos sobre energía nuclear, eso recaería en la Dirección General de Energía y Minas (dependiente de Economía).

“No teníamos esa capacidad de decidir si se pone una central nuclear en Garoña. Si no gastamos el dinero en congresos, a lo mejor lo podríamos dedicar a otra cosa”, ha manifestado Muñoz en la comisión de Industria celebrada este martes en las Cortes de Castilla y León, en la que ha informado sobre su planificación y líneas de actuación en la legislatura. El director general de Industria ha asegurado que no es factible recuperar la central de Garoña, entre otros motivos, porque la subestación eléctrica está ya “completamente saturada” por energías renovables o están ya conectadas o que está previsto verter.

Así ha contestado Muñoz al procurador de Vox Ignacio Sicilia, quien ha rechazado que el director general diga que no tiene competencias al respecto. “Está claro que la energía nuclear no es competencia de la Junta, pero los pueblos, trabajadores y empresas auxiliares sí son competencia de la Junta y tiene sus consecuencias”, ha asegurado Sicilia, quien ha preguntado cuántas empresas que producen energía renovable cotizan en Castilla y León.

“No habría posibilidad de conectar a la red ahora mismo. Y no veo al Gobierno de la nación, que es el que tiene la competencia, por la labor. ¿Los empleos indirectos son competencia nuestra? Pues sí, y también los que producen las energías renovables, la industria y cualquier otra”, ha rematado el director general de Industria, que ha apostado por la energía renovable y sus “efectos positivos” en los sitios en los que se emplaza. También ha apoyado el coche eléctrico. “Lo que hacemos es hacer cosas donde tenemos competencias e intentar adaptarnos donde no las tenemos. ¿Que si la política de la UE es buena o mala? Pues creo que no estoy aquí para juzgarlo sino para intentar adaptarnos”, ha afirmado Muñoz, que ha anunciado que próximamente se reunirán con la mesa de automoción para abordar la electrificación del parque de vehículos.