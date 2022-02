Fracasa la primera reunión del PP con el PSOE para gobernar en Castilla y León. El presidente autonómico en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, ha calificado la reunión de "profundamente decepcionante", mientras el líder socialista, Luis Tudanca, ha acusado al PP de levantarse de la mesa tras mencionar la palabra 'corrupción'.

"Una de las cosas que nos diferencia es la corrupción", ha interpelado Luis Tudanca, al que Mañueco ha respondido: "Dije que en cuanto utilizaras la palabra corrupción me levantaba y me iba". Y se ha levantado y se ha ido, según el relato del socialista. "Ha habido una situación de bloqueo y la reunión se ha terminado", ha interpretado Mañueco en la rueda de prensa posterior a esta reunión.

Tras reiteradas preguntas al líder del PP respecto a este asunto en las que no ha aludido a esta situación en concreto, finalmente ha levantado las manos y realizado una mueca de desconocimiento. "No ha habido condiciones previas con Tudanca porque no he hablado con él desde el debate electoral. No me llamó en la noche electoral, me mandó un whatsapp al día siguiente y no he hablado con el señor Tudanca, por lo tanto no sé a qué se refiere", ha respondido.

Tudanca ha asegurado que de hecho el grupo socialista se ha quedado sentado "un rato más" por si los 'populares' regresaban a la mesa, algo que no ha ocurrido. El líder socialista ha asegurado que en ese momento ha sentido "sorpresa, indignación y asombro", porque ni siquiera -según él- han hablado de los casos concretos que implican a excargos y cargos del Partido Popular. Alfonso Fernández Mañueco ha acusado al PSOE de utilizar "rechazos, evasivas, silencios y maniobras de distracción" al reclamar un cordón sanitario a Vox en todos ayuntamientos como los de Palencia, Aranda de Duero o El Espinar.

El Partido Popular ha fijado en los próximos días varias reuniones con el resto de partidos políticos: el miércoles se reunirá con Vox, el sábado con Soria ¡YA!, el lunes con la Unión del Pueblo Leonés (UPL) y con el resto de fuerzas (Por Ávila, Ciudadanos y Unidas Podemos) se citará más adelante. Por su parte, Luis Tudanca ha rechazado presentar su candidatura ante las Cortes si Vox votara en contra de Mañueco. "Yo nunca seré presidente ni con la acción ni con la omisión de la extrema derecha", ha aseverado.

El socialista también ha apuntado que le ha preguntado al presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, si descartaba dar entrada en el gobierno de Vox y este le ha respondido: "no todavía", aunque ha insistido en gobernar en solitario con el apoyo del PSOE o del partido de ultraderecha. Para Mañueco, se trata de una "media verdad". "Yo he dicho que quiero un gobierno en solitario y que todavía no hemos hablado con Vox", ha matizado.

Mañueco ha asegurado que cuando ha abordado este punto, ha recibido "chanzas" por parte de los socialistas. "Parece que ellos no quieren participar en este proceso de diálogo. Si quieren automarginarse del futuro de Castilla y León, es su decisión, no la mía", ha zanjado el 'popular', que ha pedido al PSOE que cambie "de actitud" y "asuma su papel".

El PSOE insiste en la posibilidad de un pacto PP-Vox, un partido al que Mañueco no ha aludido expresamente, porque siempre ha hablado de un cordón sanitario "a otras formaciones". "No ha descartado meterlos [a Vox] en el gobierno todavía ni pactar la Mesa de las Cortes para tener la mayoría con la extrema derecha", ha reprochado Luis Tudanca, quien ha calculado que al PSOE le corresponderían dos de los seis puestos de la Mesa. "Han roto cualquier posibilidad de diálogo sobre cualquier cosa porque tienen ya decidido desde el primer día que quieren un gobierno con Vox", ha concluido el líder socialista.